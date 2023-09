IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma kündigt die Aufnahme von Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D. in sein Advisory Board an

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma kündigt die Aufnahme von Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D. in sein Advisory Board an

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta (15. September 2023) / IRW-Press / - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (das Unternehmen oder Innocan), ein zukunftsweisendes Pharma-Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Wellness-Produkte konzentriert, freut sich sehr, die Ernennung von Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D. in sein Scientific Advisory Board (SAB, in etwa: wissenschaftlicher Beirat) bekannt zu geben. Dr. Pergolizzi, ein angesehener Experte auf dem Gebiet der Schmerzbehandlung und der Intensivmedizin, wird bei der bevorstehenden geplanten FDA-Zulassung von Humanarzneimitteln des Unternehmens eine entscheidende Rolle spielen.

Über Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D., M.B.A.

Dr. Pergolizzi kann umfangreiche akademische, klinische und geschäftliche Erfolge vorweisen, die auf sein lebenslanges Interesse an der Förderung der medizinischen Wissenschaft und der Praxis der modernen globalen Gesundheitsversorgung zurückzuführen sind. Er hat sich einen guten Ruf als erfahrene, ergebnisorientierte Führungskraft mit besonderem Schwerpunkt auf neuen Unternehmen erworben. Er hatte verschiedene Führungspositionen in privaten und börsennotierten Unternehmen inne. Dank seines bedeutenden medizinischen Fachwissens, seiner Erfahrung im Bereich der Regulierung und seiner geschäftlichen Fähigkeiten konnte er sich eine starke Erfolgsbilanz in vielen Bereichen der Gesundheitsbranche aufbauen. Dr. Pergolizzi ist Senior Partner bei Naples Anesthesia and Pain Associates und fungiert als Chief Operating Officer bei NEMA Research Inc. Er ist ehemaliges Mitglied eines Unterausschusses der FDA SUI und SGE VAH Grant Review für Analgetika und Berater des Board of Directors der National Pain Foundation. Dr. Pergolizzi ist ehemaliger Director of Business Development and Financial Affairs der Clinical Trials Unit (in etwa: Abteilung für klinische Studien) der Johns Hopkins University School of Medicine. Zuvor war er als Teilzeit-Assistenzprofessor an der medizinischen Fakultät der Johns Hopkins University School of Medicine tätig.

Dr. Pergolizzi hat über 400 von Fachleuten begutachtete Artikel verfasst und war an bahnbrechenden Forschungsarbeiten zu Themen wie opioidbedingter Verstopfung, kardiotoxischer Wirkung von Kokain und den Auswirkungen von illegal hergestelltem Fentanyl beteiligt. Seine Forschungsarbeit wurde von der NIDA/NIH finanziert, und er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Patients Choice Award, den Compassionate Doctor Recognition Award und den Leading Physicians of the World der IACHP.

Der Schwerpunkt seiner beratenden Funktion bei Innocan wird auf der Förderung der Forschung und Entwicklung von Humanarzneimitteln und der Einreichung von Anträgen bei der FDA liegen, wie es in dem Dienstleistungsabkommen, das er als Mitglied des Advisory Board unterzeichnet hat, festgeschrieben ist.

Technische Details

Der globale Markt für Schmerztherapie wird voraussichtlich deutlich wachsen und stellt ein vielversprechendes Umfeld für Innocans geplante FDA-Zulassung dar. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Fachwissen von Dr. Pergolizzi zum Erfolg dieses Vorhabens beitragen wird.

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Tech-Unternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung mit der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie- und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosom-Plattform, die das Potenzial hat, eine hochgradig synergistische Wirkung von regenerierenden und entzündungshemmenden Eigenschaften zu entfalten, die auf das zentrale Nervensystem (ZNS) wirken. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. https://innocanpharma.com/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1-516-210-4025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen über Forschung und Entwicklung, Kooperationen, die Einreichung potenzieller Anträge bei der FDA und anderen Aufsichtsbehörden, das potenzielle Erreichen zukünftiger behördlicher Meilensteine, das Potenzial für die Behandlung von Krankheiten und andere therapeutische Wirkungen, die sich aus den Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zeitplan für die Markteinführung, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf den erwarteten Nutzen der Produkte, die Erfüllung der behördlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und den zufriedenstellenden Abschluss der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie die Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten und die Verfügbarkeit von Produktinputs und Endprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen bezüglich des Zeitplans für den Start des Produktvertriebs verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

