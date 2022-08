IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma erreicht in einer klinischen Studie an Hunden für seine proprietäre liposomale LPT-CBD-Verabreichungsplattform eine Bioverfügbarkeit von nahezu 100 %

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma erreicht in einer klinischen Studie an Hunden für seine proprietäre liposomale LPT-CBD-Verabreichungsplattform eine Bioverfügbarkeit von nahezu 100 %

- Erste Ergebnisse einer Studie an Hunden zeigten eine nahezu 100%ige Bioverfügbarkeit von CBD unter Verwendung der LPT-Technologie von Innocan

- Im Vergleich dazu liegt die Bioverfügbarkeit beim Menschen bei oraler Verabreichung bei 6,5 bis 20 %

Herzliya, Israel, und Calgary, Alberta - 11. August 2022 - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das Unternehmen oder Innocan) freut sich, Ergebnisse bekannt zu geben, die nach einer subkutanen Injektion mithilfe seines proprietären CBD-LPT-Verabreichungssystems in einer klinischen Studie an Hunden mit Schmerzen eine 100%ige Bioverfügbarkeit zeigten (im Vergleich zu Literaturdaten nach intravenöser Verabreichung1).

In der Regel führt die orale Verabreichung von CBD beim Menschen zu einer Bioverfügbarkeit von 6,5 bis 20 % der verabreichten Dosis.

Bioverfügbarkeit bezieht sich auf die Exposition gegenüber dem Arzneistoff im Blutkreislauf, wenn es extra-vaskulär verabreicht wird, verglichen mit der Exposition, die nach intravenöser Verabreichung erzielt wurde, bei normalisierter Dosis. Die geringe orale Bioverfügbarkeit von CBD beim Menschen (6,5 %) ist eine Folge des First-Pass-Effekts der Leber und wird als variabel und abhängig vom Fasten/Fütter-Status angesehen.2

Innocans einzigartige LPT-Lösung

Über die Verabreichung von injizierbarem, in Liposomen verkapseltem CBD (die LPT-Plattform) beabsichtigt Innocan, eine lang anhaltende und therapeutische CBD-Konzentration im Körper zu erreichen. Innocan ist der Ansicht, dass damit eine weitaus effektivere und anhaltende therapeutische Wirkung erzielt wird. Innocan hat mit seiner LPT-Plattform eine Reihe von Versuchen an Tieren durchgeführt. Diese Experimente haben erste positive Ergebnisse gebracht, die bekräftigen, dass Innocan mit seiner Absicht, CBD für Menschen und Tiere über einen längeren Zeitraum mit einer einzigen Injektion verfügbar zu machen, richtig liegt. Innocans einzigartige Verabreichungsmethode ermöglicht die anhaltende Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf mit einem verbesserten pharmakokinetischen (PK) Wirkprofil. Die Forschungsarbeiten werden in Zusammenarbeit mit der Hebräischen Universität Jerusalem durchgeführt und deuten darauf hin, dass die Technologie des Unternehmens in der Lage ist, Cannabinoide auf wirksamere Weise in den Blutkreislauf einzuschleusen.

Professor Chezy Barenholz von der Hebräischen Universität sagte: Eine der Herausforderungen bei CBD-Behandlungen ist das pharmakokinetische Profil nach oraler Verabreichung, das durch eine geringe Bioverfügbarkeit und eine schnelle Eliminierung gekennzeichnet ist. Unsere vorläufigen Daten zeigen, dass wir diese großen Hindernisse mit der LPT-Technologie überwinden können, und das ist sehr ermutigend.

Es hat sich bereits angekündigt und jetzt zeigt Innocan bemerkenswerte Ergebnisse aus seiner CBD-Bioverfügbarkeitsstudie mit der LPT-Technologie. Wir sind optimistisch, dass dies sowohl für unsere Aktionäre als auch für die wissenschaftliche Gemeinschaft eine wichtige Information ist, sagte Iris Bincovich, CEO von Innocan.

Innocan freut sich außerdem, die kürzlich erfolgte Ernennung von Roni Kamhi zum Chief Operating Officer des Unternehmens bekannt zu geben.

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharma und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposomenplattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosomenplattform, die möglicherweise das Potenzial einer hochgradig synergistischen Wirkung regenerierender und entzündungshemmender Eigenschaften auf das zentrale Nervensystem (ZNS) bietet. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global LTD gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. https://innocanpharma.com/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+972-54-3012842

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen über Forschung und Entwicklung, Kooperationen, die Einreichung möglicher Anträge bei der FDA und anderen Aufsichtsbehörden, das mögliche Erreichen zukünftiger behördlicher Meilensteine, das Potenzial für die Behandlung von Krankheiten und andere therapeutische Wirkungen, die sich aus den Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens ergeben, erforderliche behördliche Genehmigungen und der Zeitplan für den Markteintritt, sind zukunftsorientierte Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Informationen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen bezüglich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung geäußerten Erwartungen oder Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; staatliche und behördliche Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden; sowie Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Konkurrenten. Es gibt auch Risiken, die mit dem Produktvertrieb verbunden sind, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten, das Ausbleiben der erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder das Ausbleiben, diese rechtzeitig zu erhalten) und der Verfügbarkeit von Vorprodukten und Fertigprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Eintritt in die Märkte kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder der Notwendigkeit zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Infolge des Vorstehenden sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen bezüglich des Zeitpunkts der Einführung des Vertriebs von Produkten verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67019

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67019&tr=1

