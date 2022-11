IRW-News: Infinity Stone Ventures Corp.: Infinity Stone entdeckt Lithium im Pegmatit-Projekt Buda

IRW-PRESS: Infinity Stone Ventures Corp.: Infinity Stone entdeckt Lithium im Pegmatit-Projekt Buda

Highlights

- Infinity Stone gewann Oberflächenproben von bis zu 367 ppm Li, 2.090 ppm Rb und 4.200 ppm Be und Schlitzproben von bis zu 1.408 ppm Rb über 4 Meter.

- Bedeutend erhöhte Pathfinder-Elemente neben anomalen Lithiumwerten weisen auf mineralisierten LCT-Pegmatit hin, zu dem weitere Explorationsarbeiten durchgeführt werden sollten.

- Das Unternehmen hat die Bohrgenehmigungen für das Projekt Buda erhalten und beabsichtigt, das Winter-Bohrprogramm in Kürze zu beginnen. Ein Team ist bereits in der Region auf dem Grafit-Projekt Rockstone mobilisiert.

Vancouver, BC, 16. November 2022 - Infinity Stone Ventures Corp. (CSE:GEMS) (OTC:GEMSF) (FWB:B2I) (das Unternehmen oder Infinity Stone) freut sich, die Entdeckung wirtschaftlich ermutigender Rubidium-, Beryllium- und Lithium-Mineralisierung aus Oberflächen- und Schlitzproben im Herbst 2022 in seinem Lithium-Projekt Buda (Projekt Buda) bekanntzugeben.

Insgesamt wurden 32 Oberflächen- und 23 Schlitzproben in der Liegenschaft genommen und zur Multi-Element-Analyse versandt. Erste Oberflächen- und Schlitzproben aus verwitterten Pegmatit-Ausbissen im Projekt Buda ergaben erhöhte Rb-, Be-, Li-, Cs- und Ta-Werte.

Eine Probe aus den 32 Oberflächenproben ergab Lithiumwerte von 367 ppm Li. 7 Proben ergaben Rubidiumwerte von mehr als 1.000 ppm Rb, mit einem Höchstwert von 2.090 ppm Rb in Probe E6096115 und einem durchschnittlichen Wert von 720 ppm Rb über alle 32 Oberflächenproben. Probe E6096111 ergab einen hoch anomalen Berylliumwert von 4.200 ppm Be und 1.320 ppm Rb. *

Die bemerkenswertesten Schlitzproben ergaben 1.408 ppm Rb über 4 Meter in Schlitzprobe BD-02-02 und 1.283 ppm Rb über 4 Meter in BD-03-01. Die Highlights der Schlitzproben sind unten dargestellt:

Tabelle 1: Highlights der Schlitzproben

Schlitzprobe Abschnitt (m) Rb (ppm) Li (ppm)

BD-01-01 5,0 815 13

einschließlich 1,0 1570 <10

einschließlich 0,5 217 269

BD-02-02 4,0 1408 14

BD-03-01 4,0 1283 20

BD-05-01 0,6 494 192

* Warnhinweis: Oberflächenproben sind von Natur aus selektiv, und Mineralisierung und Gehalte spiegeln nicht unbedingt die in der Liegenschaft vorhandene Mineralisierung wider.

Der Pegmatit Buda ist als ein seltener metallischer LCT-Pegmatit klassifiziert, der eine typische Anreicherung an Lithium, Cäsium, Tantal, Beryllium, Rubidium, Niob und Zinn aufweist. Mindestens sechs weitere Pegmatitgänge sind in der Liegenschaft vorhanden. Die derzeitige Probenahme folgt dem lokalen Streichen des Pegmatitschwarms, wie durch Gesteinsstrukturmessungen angegeben.

Das Unternehmen erhielt die Explorationsgenehmigungen vom Ontario Ministry of Mines und beabsichtigt, sofort mit einem Diamantbohrprogramm (Winter-Bohrprogramm) zur Prüfung der senkrecht zu den Ausbisszonen ausgerichteten Pegmatitschichten zu beginnen. Das Unternehmen erwartet, die vor den Bohrarbeiten benötigten Vermessungen von Straßen, Wegen und Bohrplattformen bis zum 30. November 2022 abgeschlossen zu haben und mit der Mobilisierung der Bohrausrüstung sofort danach zu beginnen.

Abbildung 1: Karte der Oberflächenproben (Li)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68253/InfinityStone_161122_DEPRcom.001.png

.

Abbildung 2: Karte der Oberflächenproben (Rb)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68253/InfinityStone_161122_DEPRcom.002.png

Wir sind mit den ersten Ergebnissen aus dem Projekt Buda, die alle Pathfinder-Anzeichen auf einen mineralisierten LCT-Pegmatit lieferten, sehr zufrieden. Unser Bohrteam ist bereits in der Region im Grafit-Projekt Rockstone mobilisiert, und wir wollen unser Winter-Bohrprogramm, das kurzfristiges Wachstum weiter vorantreibt, sofort beginnen, äußerte Zayn Kalyan, CEO von Infinity Stone. Die Nähe des Grafit-Projekts Rockstone und des Lithium-Projekts Buda zur Infrastruktur in Thunder Bay und zueinander stellt eine strategische Chance zur Entwicklung eines diversifizierten Metallproduzenten in der Region dar, der integraler Bestandteil der nordamerikanischen Lieferkette von Metallen für Elektrofahrzeuge und Batterien sein wird, fuhr Herr Kalyan fort.

Über die Pegmatit-Liegenschaft Buda

Die Pegmatit-Liegenschaft Buda befindet sich 50 Kilometer westlich der Stadt Thunder Bay, Ontario, entlang des Highways 17/11. Der Zugang zu der Liegenschaft ist hervorragend, über den Highway 17/11, der den Westrand der Liegenschaft durchquert, und ein Netzwerk von Waldstraßen, die Zugang durch das Innere der Liegenschaft ermöglichen. Die Liegenschaft besteht aus einem einzelnen Block von 68 Zellen, der 1.451 Hektar (3.585 Acres) umfasst.

Das letzte bedeutende Arbeitsprogramm in der Liegenschaft wurde in den frühen 1980er Jahren von Steep Rock Iron Mines im Zuge der Exploration von Feldspat durchgeführt. Nach Unterlagen von Steep Rock enthält das Gebiet Buda Station einen sehr großen Pegmatitgang, der der wirtschaftlichen Betrachtung wert ist. In der Liegenschaft wurden sieben Pegmatitgänge kartiert, der größte ist Steep Rock Dike.

Im Jahr 2009 wurden drei Oberflächenproben aus exponiertem Pegmatit nahe Buda Station entnommen. Eine der Proben ergab 210 ppm Lithium, und zwei der Proben ergaben erhöhte Werte von Niob (102 ppm und 143 ppm) und Rubidium (764 ppm und 1.080 ppm). Die Werte von Cäsium und Tantal waren ebenfalls moderat erhöht.*

* Warnhinweis: Oberflächenproben sind von Natur aus selektiv, und Mineralisierung und Gehalte spiegeln nicht unbedingt die in der Liegenschaft vorhandene Mineralisierung wider.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Case Lewis, P.Geo., einer qualifizierten Person" gemäß NI 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und einem Director des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Infinity Stone Ventures

Infinity Stone hat es sich zum Ziel gesetzt, neben seinem etablierten SaaS-Lösungsportfolio ein diversifizierter Komplettanbieter für die kritischen Energiemetalle zu sein, die in der sauberen Energierevolution Anwendung finden. Infinity Stone kommt der Nachfrage von Batterie- und Windturbinenherstellern, Atom- und Wasserstoffenergieerzeugern sowie Spekulanten im Energiemetallbereich nach, indem es 100%ige Beteiligungen an Lagerstätten und Vorkommen mit kritischen Mineralen in stabilen, bergbaufreundlichen Rechtsgebieten erwirbt, die sich in der Nähe der Endverbraucher in nordamerikanischen Produktionszentren befinden.

Kontakt Infinity Stone

Zayn Kalyan

CEO und Director

Direkt: 778-938-3367

zayn@altuscapital.ca

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Verwendung von Worten wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, projiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen sind oder Aussagen beinhalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Finanzergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management des Unternehmens für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Die zukunftsgerichteten Aussagen können auch durch Risiken und Ungewissheiten in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens beeinflusst werden, einschließlich derer, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf www.SEDAR.com beschrieben sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

