IRW-News: Indigo Exploration Inc.: Indigo Exploration beauftragt GLJ Ltd. mit der Durchführung der ersten Probenahmen

Vancouver, British Columbia--(24. April 2023) / IRW-Press / - Indigo Exploration Inc. (TSXV: IXI) (OTCQB: IXIXF) (FWB: INEN) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma GLJ Ltd. (GLJ) verpflichtet hat, die Probenahmen und eine Studie zur Untersuchung der Sole auf den Projekten Fox Creek West und Fox Creek East von Indigo zu beaufsichtigen. Diese Projekte befinden sich im westlichen Zentrum der kanadischen Provinz Alberta (siehe Abbildung 1), etwa 250 km nordwestlich von Edmonton. GLJ ist eine der weltweit führenden Energieberatungsfirmen mit über 50 Jahren Erfahrung in Sachen Deckung des weltweiten Bedarfs an verantwortungsvoller, nachhaltiger Energie. Das Team aus Ingenieuren, Geowissenschaftlern und Fachleuten aus der Wirtschaft ist international führend bei traditionellen und neuen Energiedienstleistungen in den Bereichen Reservoir Engineering und geowissenschaftlichen Beratungs- und Bewertungsdienstleistungen für die Energiebranche.

Wir freuen uns darauf, den Grundstein für die Erprobung unserer Lithiumprojekte zu legen, und zwar zunächst in unseren Projekten Fox Creek. Dies soll zur Bekanntgabe einer ersten Lithium-Sole-Ressource im Herbst dieses Jahres führen. Die Verpflichtung der weltweit bekannten Firma GLJ Ltd. bezeugt nicht nur unser Engagement für die Zusammenarbeit mit Branchenführern, sondern ist auch ein Beweis für die hochkarätigen Fachleute, die unser Projekt anzieht, so CEO Paul Cowley.

Indigo arbeitet derzeit mit mehreren Öl- und Gasbetreibern zusammen, die in den Konzessionen über aktive Produktionsbohrungen verfügen, um Soleproben zu entnehmen, die zur Schätzung der potenziellen Ressourcen vor Ort und zur Überprüfung der historischen Ergebnisse verwendet werden sollen. Diese Proben werden voraussichtlich der Durchführung einer ersten NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung dienen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70235/Indigo_042423_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Das Lithium-Sole-Projekt Fox Creek von Indigo

Über GLJ Ltd.

Als führende globale Beratungsfirma im Bereich Energie hat sich GLJ für ihre Kunden zu einem vertrauenswürdigen Partner für konventionelle, unkonventionelle und sich entwickelnde Energieträger entwickelt. Ihre umfassenden und glaubwürdigen Daten zur Ressourcenbewertung im Western Canadian Sedimentary Basin (Sedimentbecken in Westkanada) und auf internationaler Ebene geben GLJ umkämpfte Einblicke in das Potenzial für Lithium-Sole-Möglichkeiten in der gesamten Region. GLJ hilft Unternehmen, die ihr Portfolio an Anlagen und Projekten um Lithium erweitern möchten, bei der Identifizierung strategischer Möglichkeiten und unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung. GLJ steht Unternehmen mit ihren fortschrittlichen statischen und dynamischen Modellierungsfähigkeiten unter der Leitung ihres engagierten Lithium-Expertenteams während des gesamten Lebenszyklus ihres Projekts - von der Rahmenbewertung über die Erschließung bis zur Produktion - zur Seite.

Über Indigo Exploration

Indigo Exploration ist ein aufstrebendes Petro-Lithiumsole-Explorationsunternehmen mit 147.904 ha an Metall- und Industriemineralkonzessionen im Zentrum der kanadischen Provinz Alberta. Die drei primären Lithiumprojekte des Unternehmens sind Fox Creek (114.522 ha), Leduc (23.488 ha) und Peace River (10.048 ha), die sich im Herzen der Lithiumexploration und -erschließung im Westen Kanadas befinden. Das Unternehmen besitzt auch die Goldkonzession Hantoukoura in Burkina Faso, die sich über 23.800 ha innerhalb des vielversprechenden Grünsteingürtels Fada NGourma erstreckt.

Für das Board of Directors,

Paul Cowley

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paul Cowley

(604) 340-7711

Website: www.indigoexploration.com

Bradley Parkes, P.Geo., VP Exploration und Director von Indigo Exploration Inc. ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101, der den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Wörtern wie können, werden, planen, erwarten, antizipieren, schätzen, beabsichtigen und ähnlichen Begriffen zu erkennen, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und -erschließung, der schwankenden Rohstoffpreise, der Wettbewerbsrisiken und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, wie in unseren jüngsten Wertpapierdokumenten unter www.sedar.com näher beschrieben. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, und wir warnen davor, sich in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

