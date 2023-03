IRW-News: ION Energy Ltd.: ION Energy nimmt Brunnenbohrungen bei Urgakh Naran wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Ion Energy":

IRW-PRESS: ION Energy Ltd.: ION Energy nimmt Brunnenbohrungen bei Urgakh Naran wieder auf

TORONTO, 2. März 2023 / IRW-Press / ION Energy Limited (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) (ION oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/), das erste Lithium-Sole-Explorations- und Entwicklungsunternehmen der Mongolei, freut sich mitteilen zu können, dass die Brunnenbohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Urgakh Naran wieder aufgenommen wurden, um das UNWH-03-Programm abzuschließen.

Wichtige Punkte:

- Drei Brunnenbohrungen vor Ort mit einer Gesamtlänge von 682 m

o Bohrung UNWH-01 bis 300 m Tiefe

o Bohrung UNWH-02 bis 300 m Tiefe

o Bohrung UNWH-03 derzeit bei 82 m Tiefe

- Zuvor gemeldet Ergebnisse von drei lithologischen Diamantkernbohrlöchern mit einer Gesamttiefe von 954 m; bemerkenswerte Bohrkernergebnisse auf 2 m beinhalten:

o UNDH-01: 123 m mit 278 ppm Lithium ab 122 m, mit gemeldetem Lithiumgehalt von bis zu 832 ppm auf 2 m

o UNDH-02: 100 m mit 362 ppm Lithium ab 65 m, mit Lithiumgehalt von bis zu 601 ppm auf 2 m

o UNDH-03: 71,4 m mit 360 ppm Lithium ab 3,6 m, mit Lithiumgehalt von bis zu 911 ppm auf 2 m

Nachdem wir bereits starke Ergebnisse aus den lithologischen Bohrungen gemeldet haben, freut sich das Unternehmen jetzt mitzuteilen, dass wir derzeit unsere dritten Brunnenbohrung auf dem vielversprechenden Projekt Urgakh Naran niederbringen, sagte Ali Haji, CEO und Director von ION Energy. Bis vor Kurzem ging das Team von ION davon aus, dass wir erst bei deutlich wärmerem Wetter im März an den Standort zurückkehren und diese Phase unseres Bohrprogramms fortsetzen können. Wir freuen uns, dass wir bereits im Besitz der die für die Entnahme von Schöpfproben, Pumpentests und hydrogeologische Untersuchungen erforderlichen Gerätschaften sind, um die Berechnungen der vermuteten Ressourcen bei Urgakh Naran voranzutreiben. Die Arbeiten zur Probenahme werden in den kommenden Wochen beginnen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69513/ION_030223_DEPRcom1.001.png

Abbildung 1: Karte der Bohrstandorte beim Lithiumprojekt Urgakh Naran in der Mongolei

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69513/ION_030223_DEPRcom1.002.jpeg

Abbildung 2: Aufbau der Bohrung UNWH-03

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Gesamtbruttoerlös von 40.000 Dollar abgeschlossen hat (das Angebot). Das Angebot umfasste den Verkauf von 100.000 Stammaktien (die Aktien) zu einem Preis von 0,40 Dollar pro Aktie.

Der Erlös aus der Emission der Aktien wird in erster Linie für Explorationsaktivitäten in den Konzessionsgebieten des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Angebot unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Beratern und Insidern des Unternehmens insgesamt 2.072.000 Incentive-Aktienoptionen (die Aktienoptionen) zum Erwerb von Stammaktien im Rahmen des Incentive-Aktienoptionsplans des Unternehmens (der Plan) gewährt hat. Jede Aktienoption kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Datum der Gewährung ausgeübt und zu einem Preis von 0,30 Dollar gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Die Aktienoptionen werden sofort übertragen und unterliegen den Bedingungen des Plans sowie den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es mit Wirkung vom 1. März 2023 die Dienste von Red Cloud Securities Inc. (Red Cloud) zur Marktstabilisierung und Liquiditätssicherung in Anspruch nimmt. Red Cloud erhält eine monatliche Gebühr von 5.000 Dollar, zuzüglich der anfallenden Steuern. Red Cloud hat sich verpflichtet, bei der Erbringung der Dienstleistungen alle geltenden Wertpapiergesetze und die Richtlinien der TSX Venture Exchange (TSXV) einzuhalten. Die Vereinbarung mit Red Cloud unterliegt der Genehmigung durch die TSXV.

Alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Khurelbaatar Lamzav, P.Geo., einem unabhängigen Berater des Unternehmens und gemäß National Instrument 43-101 einem qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Über ION Energy Ltd.

ION Energy Ltd. (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung der Lithium-Salare in der Mongolei. IONs Vorzeigeprojekt, das mehr als 81.000 Hektar große Lithium-Sole-Projekt Baavhai Uul, ist die größte und erste Lithiumsole-Explorationskonzession, die in der Mongolei vergeben wurde. ION besitzt außerdem das mehr als 29.000 Hektar große, äußerst aussichtsreiche Lithiumsole-Konzessionsgebiet Urgakh Naran in der Provinz Dorngovi in der Mongolei. ION ist gut gerüstet, um ein entscheidender Akteur bei der Saubere-Energie-Revolution zu sein und den weltweit steigenden Bedarf nach Lithium zu bedienen. Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebsite, www.ionenergy.ca, oder unter dem SEDAR-Profil unter www.sedar.com.

Für weitere Informationen:

FIRMENKONTAKT: Ali Haji, ali@ionenergy.ca, +1 647-871-4571

MEDIENKONTAKT: Siloni Waraich, siloni@ionenergy.ca, +1 416-432-4920

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder die Geschäftsführung den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens, Aussagen, potenzielle Mineralisierungen, Explorations- und Erschließungsergebnisse, die Schätzung von Mineralressourcen, Explorations- und Minenerschließungspläne, den Zeitpunkt des Betriebsbeginns und Schätzungen der Marktbedingungen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von ION Energy abweichen, gehören unter anderem Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzmittel, Veränderungen auf den Aktienmärkten, Risiken im Zusammenhang mit internationalen Operationen, die tatsächlichen Ergebnisse aktueller Explorationsaktivitäten, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Evaluierungen und Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne sowie zukünftige Lithiumpreise und die Fähigkeit, die potenziellen Auswirkungen des COVID-19-Coronavirus auf Faktoren, die für das Geschäft des Unternehmens relevant sind, vorherzusagen oder ihnen entgegenzuwirken. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69513

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69513&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4620481099

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.