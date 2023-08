IRW-News: ION Energy Ltd.: ION Energy erwirbt neues Explorationsprojekt in Kanada

Weitere Suchergebnisse zu "Ion Energy":

IRW-PRESS: ION Energy Ltd.: ION Energy erwirbt neues Explorationsprojekt in Kanada

Toronto, Ontario (16. August 2023) - ION Energy Limited (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) (ION oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zwei neue Claims in den kanadischen Northwest Territories (NWT) erworben hat, die als Little Nahanni-Claims (Little Nahanni) bezeichnet werden. Die Little Nahanni-Claims erstrecken sich über insgesamt etwa 900 Hektar in einem Gebiet, in dem 1961 erstmals Pegmatite identifiziert wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Little Nahanni-Claims noch nicht ausreichend auf Lithium erkundet wurden und sie die Möglichkeit für Lithiumentdeckungen und positive Partnerschaften mit regionalen Interessengruppen bieten. Sie werden die derzeitigen Lithiumexplorationsaktivitäten von ION in den Northwest Territories ergänzen.

Das Unternehmen kündigt überdies den Abschluss des Erwerbs des Lithium-Pegmatit-Projekts Bliss Lake in den kanadischen Northwest Territories (NWT) (Bliss Lake) an. Die unmittelbare Gegenleistung für den Erwerb bestand aus einer einzigen Tranche von 571.428 Unternehmensaktien mit einem angenommenen Wert von 128.571 $ (angenommener Preis von 0,25 $ je Aktie). Die Transaktionsbedingungen sehen auch eine aufgeschobene aktienbasierte Gegenleistung an die Verkäufer vor, falls die Analyseergebnisse der Explorationsarbeiten auf Bliss Lake die festgelegten Schwellenwerte für den Lithiumoxidgehalt erreichen, sowie eine Barzahlung im Falle der Veröffentlichung einer Mineralressourcenschätzung bei Bliss Lake, die die festgelegten Kriterien erfüllt. Das Unternehmen begab insgesamt 57.142 Unternehmensaktien an Vermittler, die an der Transaktion beteiligt waren.

Was für eine aufregende Zeit für ION Energy: Während wir auf eine Schätzung der vermuteten Ressourcen in unserem geschätzten Soleprojekt Urgakh Naran im boomenden Bergbaugebiet der Mongolei in unmittelbarer Nähe zu China in diesem Herbst hinarbeiten, haben wir nun weitere Aktiva in einer Tier-1-Region identifiziert und erworben. Jedes dieser neuen Projekte bietet dem Unternehmen Zugang zu bewährten Pegmatit-Lithium-Revieren in den Northwest Territories. Die langfristige Vision von ION, im Zuge der laufenden Elektrifizierung der Welt hochwertige Lithiumressourcen in strategischen Gebieten zu erkunden und zu erschließen, nimmt rasch Gestalt an, so Ali Haji, CEO und Direktor von ION Energy.

Nähere Informationen zu Bliss Lake erhalten Sie in den Pressemeldungen von ION vom 11. Mai 2023 und 28. Juni 2023.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass das Unternehmen in der Pressemeldung vom 20. Juli 2023, in der der Abschluss seiner nicht vermittelten Privatplatzierung angekündigt wurde, versehentlich einen falschen Betrag für Gesamtprovision, die an die Vermittler gezahlt wurde, und zwar 56.100 $, angegeben hat. Der korrekte Betrag, der im Zusammenhang mit der Privatplatzierung an die Vermittler entrichtet wurde, belief sich auf 26.100 $.

Über ION Energy Ltd.

ION Energy Ltd. (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Lithiumressourcen in strategischen Rechtsgebieten. IONs Vorzeigeprojekt, das mehr als 81.000 Hektar große Lithium-Sole-Projekt Baavhai Uul, ist die größte und erste Lithiumsole-Explorationskonzession, die in der Mongolei vergeben wurde. ION besitzt außerdem das mehr als 29.000 Hektar große, äußerst aussichtsreiche Lithiumsole-Konzessionsgebiet Urgakh Naran in der Provinz Dorngovi in der Mongolei. Mit dem Erwerb de Projekte Bliss Lake und Little Nahani in den kanadischen Northwest Territories (NWT) wird ION sein Profil in Bezug auf Lithiumvorkommen und Rechtsprechung erheblich erweitern. ION ist gut gerüstet, um ein entscheidender Akteur bei der Saubere-Energie-Revolution zu sein und den weltweit steigenden Bedarf nach Lithium zu bedienen. Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebsite, www.ionenergy.ca, oder unter dem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

FIRMENKONTAKT: Ali Haji, ali@ionenergy.ca, 647-871-4571

MEDIENKONTAKT: Siloni Waraich, siloni@ionenergy.ca, 416-432-4920

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder die Geschäftsführung den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens sowie Aussagen hinsichtlich des Potenzials seines Explorationskonzessionsportfolios für die Auffindung einer Lithiummineralisierung. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von ION Energy abweichen, gehören unter anderem Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzmittel, Veränderungen auf den Aktienmärkten, Risiken im Zusammenhang mit internationalen Operationen, die tatsächlichen Ergebnisse aktueller Explorationsaktivitäten und Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71682

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71682&tr=1

