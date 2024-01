IRW-News: Hybrid Power Solutions Inc: Hybrid Power Solutions meldet vorläufiges Patent für Batterieerwärmungstechnologie an

IRW-PRESS: Hybrid Power Solutions Inc: Hybrid Power Solutions meldet vorläufiges Patent für Batterieerwärmungstechnologie an

Vancouver (British Columbia) - 9. Januar 2023 / IRW-Press / - Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein kanadischer Hersteller von brennstofffreien, tragbaren Industrielösungen, hat beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) ein vorläufiges Patent für seine bahnbrechende Batterieerwärmungstechnologie angemeldet.

Die Anmeldung mit dem Titel A System and Method for Internal Battery Heating Through High Frequency and High Amperage Short Circuit Current soll den Prozess der Batterieerwärmung revolutionieren, indem Kurzschlüsse mit hoher Frequenz und hoher Stromstärke zur internen Erwärmung von Batterien eingesetzt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen externen Erwärmungsmethoden verkürzt dieses System die Erwärmungszeit und verbraucht weniger Strom.

Dieses vorläufige Patent stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserem kontinuierlichen Streben nach der Weiterentwicklung nachhaltiger Energielösungen dar, sagte Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. Unser innovativer Ansatz für die interne Batterieerwärmung geht grundlegende Herausforderungen in puncto Batterieleistung und Langlebigkeit an, indem er eine effizientere Erwärmung ermöglicht und gleichzeitig einen potenziellen Schutz vor der Degradierung der Zellen im Laufe der Zeit bietet.

Das kürzlich entwickelte System sorgt für eine gleichmäßigere Erwärmung der Batterien - ein entscheidender Faktor für eine beständige Leistung und Lebensdauer. Durch die Abschwächung der Auswirkungen von Temperaturschwankungen innerhalb der Batterie weist diese Technologie das Potenzial auf, die Lebensdauer der Batteriezellen zu verlängern, was zu einer höheren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit beiträgt.

Die Anmeldung mit der Nummer 63/509.289 verdeutlicht das Engagement von Hybrid Power Solutions für revolutionäre Fortschritte, die mit seiner Mission der nachhaltigen Energieinnovation und Umweltverantwortung im Einklang stehen.

Für das Board of Directors:

Francois Renaud-Byrne

CEO und Direktor

invest@hybridps.ca

1 (866) 549-2743

www.investhps.com

Über Hybrid Power Solutions Inc.:

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für saubere Energie, das unter dem Kürzel HPSS an der Canadian Securities Exchange notiert. Hybrid ist auf die Herstellung von Produkten für saubere Technologien in Industriequalität wie tragbare Akkus und stationäre Speicher spezialisiert.

Vorsorglicher Hinweis:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen, die Wörter wie erwartet, antizipiert, beabsichtigt, plant, glaubt, schätzt oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, wie z.B. Aussagen bezüglich der Option, einschließlich der Frage, ob die Parteien die endgültige Vereinbarung abschließen werden, und wenn ja, zu welchen Bedingungen, der Zahlungen und Ausgaben, die für die Ausübung der Option erforderlich sind, und des entsprechenden zeitlichen Rahmens, sowie Aussagen, die im Unternehmensvideo und der Unternehmenspräsentation enthalten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und beruhen auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen oder dass die endgültige Vereinbarung abgeschlossen oder die Option wie geplant oder überhaupt erworben oder ausgeübt wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, sofern dies nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

