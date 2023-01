IRW-News: High Tide Inc.: High Tide gibt Geschäftsergebnis für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2022 bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "High Tide":

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide gibt Geschäftsergebnis für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2022 bekannt

Das Unternehmen kündigt außerdem die Ernennung von Omar Yar Khan zum Chief Communications and Public Affairs Officer an

CALGARY, ALBERTA, 11. Januar 2023 /IRW-Press/ - High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, hat heute bekannt gegeben, dass es sein Finanzergebnis und sein operatives Ergebnis für das am 31. Oktober 2022 endende Quartal und Geschäftsjahr am Montag, den 30. Januar 2023 nach Börsenschluss bekannt geben wird. Das Finanzergebnis und das operative Ergebnis von High Tide für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 wird auf den Webseiten von SEDAR und EDGAR sowie auf der Webseite des Unternehmens unter https://hightideinc.com/invest veröffentlicht.

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr wird High Tide am Dienstag, den 31. Januar 2023, um 11:30 Uhr (ET/Ostzeit) einen Webcast mit President und Chief Executive Officer Raj Grover sowie Chief Financial Officer Rahim Kanji abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens und die Planung für das Jahr 2023 zu erörtern.

Webcast-Link für die Ergebnisveranstaltung von High Tide:

https://events.q4inc.com/attendee/917199613

Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Voraus für den Webcast zu registrieren und vor Beginn des Live-Webcasts auf den vorstehenden Link zu klicken. Drei Stunden nach dem Live-Webcast ist unter demselben Link eine Aufzeichnung des Webcasts verfügbar.

Teilnehmer, die während der Veranstaltung Fragen haben, können diese über ihre Wählleitung stellen. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Einwahlnummer für Teilnehmer aus Kanada (gebührenfrei): 1 833 950 0062

Einwahlnummer für Teilnehmer aus Kanada (Ortsgebühr): 1 226 828 7575

Vereinigte Staaten: 1 844 200 6205

Vereinigte Staaten (Ortsgebühr): 1 646 904 5544

Alle anderen Standorte: +1 929 526 1599

Zugangscode für Teilnehmer: 817464

*Die Teilnehmer müssen den Teilnehmer-Zugangscode eingeben, bevor sie von einem Live-Operator empfangen werden*.

Chief Communications and Public Affairs Officer

Des Weiteren hat High Tide heute bekannt gegeben, dass Herr Omar Yar Khan in die Position des Chief Communications and Public Affairs Officer berufen wurde. In dieser neuen Funktion wird Omar bei High Tide in Zukunft für alle Aspekte der Unternehmenskommunikation, für die Beziehung zu Medien und Regierungsbehörden sowie Branchenkontakte verantwortlich sein und diese beaufsichtigen. Omar trat im Januar 2021 in das Unternehmen ein und war seither bei High Tide als Senior Vice President of Corporate and Public Affairs zuständig. Vor seiner Anstellung bei High Tide war Omar bei einer international führenden Agentur für Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs mit der Leitung des nationalen Cannabisgeschäfts betraut. Außerdem war er fast zwei Jahrzehnte lang in der kanadischen Politik auf Bundes- und Provinzebene tätig, unter anderem als Stabschef mehrerer Kabinettsminister der Provinzregierung von Ontario.

Zuteilung von Aktienoptionen an einen Mitarbeiter

Darüber hinaus gibt High Tide bekannt, dass einem Mitarbeiter des Unternehmens 25.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) gewährt wurden. Jede Option kann zum Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Börse TSX Venture Exchange (TSXV) auf Grundlage des letzten Handelstages unmittelbar vor dieser Pressemitteilung ausgeübt werden. Die Optionen sind nach dem Datum der Zuteilung drei Jahre lang gültig, die Vestingperiode beträgt zwei Jahre. Jede Option berechtigt zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens und wird gemäß den Bestimmungen des vom Unternehmen eingeführten Omnibus-Plans, der am 2. Juni 2022 in Kraft trat, ausgegeben.

Über High Tide

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktivitäten verfügt. Das Unternehmen ist die größte nicht-franchisegebundene Cannabiseinzelhandelskette in Kanada, mit derzeit 151 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario. Das Unternehmen ist auch Nordamerikas erster Cannabis-Discount-Club-Einzelhändler unter der Marke Canna Cabana, die die größte Cannabis-Einzelhandelsmarke in Kanada ist und weitere Standorte im ganzen Land entwickelt. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. Das Portfolio von High Tide umfasst auch die Fastendr-Technologie für Ladenkioske und intelligente Schließfächer. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, BlessedCBD.co.uk, BlessedCBD.de und Amazon United Kingdom, sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. High Tide wurde in den Jahren 2021 und 2022 in der Rangliste der "Top Growing Companies" Kanadas des Report on Business Magazine aufgeführt und gehört zu den 10 stärksten Titeln der TSX Venture 50 im Jahr 2022 im Bereich der diversifizierten Industrien. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren.

Für weitere Informationen über High Tide, Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com sowie die Unternehmensprofilseiten auf SEDAR unter www.sedar.com und auf EDGAR unter www.sec.gov.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

ANSPRECHPARTNER:

Medienkontakt:

Omar Khan

Chief Communications and Public Affairs Officer

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68813

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68813&tr=1

