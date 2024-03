IRW-News: High Tide Inc.: High Tide erwirbt kanadische Premium-Cannabis-Marke Queen of Bud

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide erwirbt kanadische Premium-Cannabis-Marke Queen of Bud

Calgary, AB, 15. März 2024 / IRW-Press / - High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Aspekten der Cannabisproduktion einen echten Mehrwert bietet, freut sich, bekannt zu geben, dass es einen weiteren Schritt bei der Expansion seines internationalen Markenportfolios unternimmt. Zu diesem Zweck hat High Tide eine endgültige Vereinbarung getroffen, der zufolge das Unternehmen das gesamte geistige Eigentum, einschließlich der Warenzeichen und anderer Vermögenswerte der Marke Queen of Bud erwerben wird (die Transaktion). Die Gründerin Ashley Newman wird die Rolle der globalen Markenbotschafterin übernehmen. Das bekannte, selektiv kuratierte Cannabis-Produktportfolio ist bereits in Kanada erhältlich, und seine beliebten Zusatzprodukte können bereits jetzt in den Vereinigten Staaten und Europa verkauft werden, ohne dass weitere Gesetzesreformen erforderlich sind.

Die Marke Queen of Bud, die derzeit in ganz Kanada Produkte sowohl direkt an den Verbraucher als auch über lizenzierte Cannabisläden von Drittanbietern verkauft, reiht sich in das branchenführende und verbraucherorientierte Markenportfolio von High Tide ein, zu dem NuLeaf Naturals, FAB CBD, Blessed CBD, Cabana Cannabis Co, Famous Brandz, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Silipipe, Evolution und weitere gehören.

Ich freue mich sehr, Queen of Bud in unserer High Tide-Familie willkommen zu heißen. Aufgrund des gut etablierten Markenwerts und eines umfangreichen Kundenstamms in ganz Kanada, insbesondere bei Frauen, ist dies eine aufregende Ergänzung mit enormen Zukunftschancen. Es handelt sich um eine strategische Investition, die unser gesamtes Ökosystem stärken wird und von der wir erwarten, dass sie den Aktionären einen bedeutenden Mehrwert bringt. Gleichzeitig ermöglicht uns diese Investition, flexibel zu bleiben und das Unternehmen nicht mit großen Investitionsausgaben oder Gemeinkosten zu belasten. In Ontario, Manitoba und Saskatchewan sind White-Label-Marken bereits erlaubt, und in Alberta und BC wird dies in Erwägung gezogen. Daher kommt dieser Schritt genau zum richtigen Zeitpunkt und wird es uns ermöglichen, unser ständig wachsendes Portfolio an Eigenmarken weiter auszubauen, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Queen of Bud ist elegant, außergewöhnlich und spirituell ausgerichtet. Ashley und ich haben uns über die Vision der Marke ausgetauscht, und sie hat diese innovative Marke zum Leben erweckt, indem sie diesen Qualitäten treu geblieben ist, was zu einer tiefen und weit verbreiteten Markentreue in Kanada geführt hat. Aufgrund ihrer Führungsqualitäten und ihres Weitblicks freuen wir uns, dass sie als globale Markenbotschafterin weiterhin kreativen Einfluss ausüben wird, um die Reichweite und Attraktivität der Queen of Bud-Produkte zu steigern. Bei der Erweiterung unseres hauseigenen Cannabis-Markenportfolios wird Ashley auch maßgeblich an der Innovation und Entwicklung von Queen of Bud-Zusatzproduktkategorien wie CBD, Konsum-Accessoires sowie Wohnkultur und Lifestyle beteiligt sein. Ich bin begeistert von den vielfältigen Möglichkeiten, fügte Herr Grover hinzu.

Es war eine unglaubliche Reise für mich als eine der ersten weiblichen Gründerinnen in der kanadischen Cannabisindustrie, diese Marke zu dem zu machen, was sie heute ist. Dies ist ein entscheidender Moment für die Queen of Bud. Angesichts der Erfahrung, des umfangreichen Filialnetzes und der Kapitalressourcen von High Tide bin ich zuversichtlich, dass diese Vereinbarung die Marke zu noch größeren Höhen führen wird. Gemeinsam wollen Raj und ich nicht nur Cannabis auf eine höhere Qualitätsebene heben, sondern auch unseren Horizont über die Grenzen hinaus auf internationale Märkte ausdehnen und in die Bereiche Accessoires, Kerzen, Düfte und anderes vordringen. Unser aufrichtiges Engagement für die Kunden und unsere Leidenschaft für Spitzenleistungen sind der Antrieb für diese Reise, die zu positiven Veränderungen und Innovationen in der Cannabiswelt führen wird, sagte Ashley Newman, Gründerin und Chief Executive Officer von Queen of Bud.

EINZELHEITEN DER TRANSAKTION

Die Übernahme, bei der es sich um eine Transaktion zu marktüblichen Bedingungen handelt, steht unter anderem unter dem Vorbehalt der erforderlichen Genehmigungen durch die TSX Venture Exchange (TSXV) und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden Wochen erwartet. Die Vergütung (die Vergütung) für die erworbenen Vermögenswerte wird 1.000.000 $ betragen. Von diesem Betrag werden 100.000 $ in bar und der Rest in Stammaktien von High Tide (High Tide-Aktien) auf der Grundlage eines angenommenen Preises pro High Tide-Aktie bezahlt, der dem volumengewichteten 10-Tage-Durchschnittspreis an der TSXV entspricht, der am Handelstag endet, der drei Werktage vor dem Abschlussdatum liegt, vorbehaltlich eines Mindestpreises, der dem Discounted Market Price (wie von der TSXV definiert) zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung entspricht.

Die High Tide-Aktien unterliegen einer vertraglichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum des Abschlusses.

ÜBER QUEEN OF BUD

Queen of Bud ist eine kanadische Premium-Cannabismarke, die auf der Vorstellung aufbaut, dass ein Wechsel der Perspektive dabei helfen kann, alles zu verändern, und dass das Leben ein Abenteuer ist, das man durch hochwertige Erfahrungen, die die Sinne anregen und bereichern, genießen sollte. Der Erfolg der Marke beruht auf der Bereitstellung von Cannabisprodukten höchster Qualität, die mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail hergestellt werden, und ist inspiriert von der magischen Energie von Kristallen wie Rosenquarz, Amethyst, Shungit, blauem Topas und rotem Jaspis. Die eleganten und innovativen Cannabisprodukte von Queen of Bud werden aus handgeschnittenen, hängend getrockneten hochwertigen Cannabissorten hergestellt.

Die Gründerin Ashley Newman hat das Unternehmen mit dem Ziel gegründet, die tiefere Welt von Cannabis und sein Potenzial zur Unterstützung des spirituellen Wohlbefindens und zur Verbesserung der körperlichen und geistigen Gesundheit zu erforschen. Queen of Bud ist bestrebt, die Wahrnehmung zu verändern und das Bewusstsein für die vielen Vorteile der Cannabispflanze zu fördern.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler in Nordamerika, gemessen an der Anzahl der Geschäfte Wie von ATB Capital Markets berichtet, basierend auf der Anzahl der Geschäfte am 8. Februar 2024.

. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 165 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Nordamerika mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021, 2022 als auch 2023 vom Report on Business Magazin der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas sowie im TSX Venture 50 der Jahre 2022 und 2024 als eine der zehn besten Aktien der diversifizierten Industrie genannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über den Erhalt der Genehmigungen und den Abschluss der Übernahme in den kommenden Wochen sowie über den künftigen Erfolg der Marke Queen of Bud. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

