IRW-News: High Tide Inc.: High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Geschäfte in Kitchener und Barrie (Ontario)

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Geschäfte in Kitchener und Barrie (Ontario)

Mit den Neueröffnungen erhöht sich die Zahl der Filialen des Unternehmens in Ontario auf 46

CALGARY, AB, 15. Dezember 2022 - High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, freut sich bekannt zu geben, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen am Standort 235 Ira Needles Blvd in Kitchener (Ontario) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke sowie dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen begonnen hat. Die Eröffnung des Geschäfts am Standort 201 Cundles Road E in Barrie (Ontario) ist für morgen geplant. Mit diesen neuen Filialen eröffnet High Tide seinen 143. und 144. Geschäftsstandort in Kanada und seinen 45. und 46. in der Provinz Ontario.

Die neue Filiale in Kitchener befindet sich in einem kommerziellen Einkaufszentrum, in dem ein von der Provinz geführtes Spirituosengeschäft, eine große Lebensmittelkette und eine landesweit anerkannte Apotheke angesiedelt sind. Der neue Standort befindet sich im East End von Kitchener und bietet sowohl Cabana Club- als auch Cabana ELITE-Mitgliedern einen bequemen Zugang in einem derzeit unterversorgten Viertel.

Das Geschäft in Barrie befindet sich in einem etablierten Einkaufszentrum, in dem Filialen großer Lebensmitteldiscounter und Einzelhandelsketten, mehrere lokale Restaurants und ein international anerkanntes Café angesiedelt sind. Der Standort ist nur wenige Gehminuten vom Georgian College entfernt und liegt außerdem in der Nähe des Highway 400, einer wichtigen Schnellstraße der Provinz, die häufig von Reisenden auf dem Weg zum Ferienhaus genutzt wird.

Canna Cabana expandiert weiter in Ontario, Kanadas größter Provinz, und ich freue mich, heute die Eröffnung unserer ersten Filiale in Barrie und unserer dritten Filiale in Kitchener bekannt geben zu können. Barrie liegt nur eine Stunde außerhalb des Großraums Toronto und ist ein kleines, aber wachsendes Technologiezentrum, in dem sich wichtige Rechenzentren von Unternehmen wie BMO und IBM befinden. Die Region Kitchener-Waterloo ist ebenfalls Standort eines boomenden Technologiesektors, darunter zwei der am schnellsten wachsenden Tech-Unternehmen in Kanada, die auf der Technology Fast 50-Liste von Deloitte für 2022 geführt werden, sagt Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.

Ontario hat sich für das Wachstum von Canna Cabana als fruchtbar erwiesen, insbesondere in der Region Kitchener-Waterloo. Unsere neue Filiale in Kitchener befindet sich in einem hochwertigen Einkaufszentrum, in dem nationale Ketten angesiedelt sind, und bietet die Voraussetzungen für einen weiteren Erfolg in unserer Expansion in Kitcheners East End. Mit unserem ersten Standort in Barrie erschließen wir einen neuen und aufregenden Markt für Canna Cabana, der zu den Märkten mit den besten demografischen Bedingungen für den Cannabiskonsum in der Provinz gehört; der Laden wird fast 150.000 Anwohner sowie diejenigen, die aus dem Großraum Toronto zu ihrem Ferienhaus reisen, bedienen. Ich freue mich darauf, noch in diesem Monat die Eröffnung weiterer Geschäftsstandorte anzukündigen, sodass wir uns unserem Ziel von 150 Canna Cabana-Läden bis Ende 2022 nähern, so Herr Grover weiter.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktivitäten verfügt. Das Unternehmen ist die größte nicht- franchisegebundene Cannabiseinzelhandelskette in Kanada, mit derzeit 144 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario. Das Unternehmen ist auch Nordamerikas erster Cannabis-Discount-Club-Einzelhändler unter der Marke Canna Cabana, die die größte Cannabis-Einzelhandelsmarke in Kanada ist und weitere Standorte im ganzen Land entwickelt. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. Das Portfolio von High Tide umfasst auch die Fastendr-Technologie für Ladenkioske und intelligente Schließfächer. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, BlessedCBD.co.uk, BlessedCBD.de und Amazon United Kingdom, sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. High Tide wurde in den Jahren 2021 und 2022 in der Rangliste der "Top Growing Companies" Kanadas des Report on Business Magazine aufgeführt und gehört zu den 10 stärksten Titeln der TSX Venture 50 im Jahr 2022 im Bereich der diversifizierten Industrien. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren.

Für weitere Informationen über High Tide, Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com sowie die Unternehmensprofilseiten auf SEDAR unter www.sedar.com und auf EDGAR unter www.sec.gov.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: das Geschäftsziele und -meilensteine des Unternehmens und den erwarteten Zeitrahmens der Umsetzung oder Erzielung dieser Ziele und Meilensteine (einschließlich, aber nicht beschränkt auf geplante Akquisitionen und Ladeneröffnungen) und die damit verbundenen Kosten; die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Absicht, eine oder mehrere realisierbare Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; die Entwicklung des Geschäfts und der zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens nach dem Datum dieses Dokuments; Erwartungen in Bezug auf die Marktgröße und das erwartete Wachstum in den Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit tätig ist oder zukünftige Geschäfte in Betracht ziehen; Erwartungen in Bezug auf wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Cannabisbranche im Allgemeinen; der Markt für die aktuellen und geplanten Produktangebote des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu erobern; die strategischen Investitionen und Kapitalausgaben des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile; die Vertriebsmethoden, die das Unternehmen voraussichtlich für die Bereitstellung seiner Produktangebote nutzen wird; die Wettbewerbslandschaft, in der das Unternehmen tätig ist, und der Marktanteil oder die Reichweite des Unternehmens; die Leistung des Unternehmens sowie die Geschäftstätigkeit und die Aktivitäten des Unternehmens; die Anzahl der zusätzlichen Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte, die das Unternehmen im hierin angegebenen Zeitrahmen plant, in das Geschäft aufzunehmen, und die Fortsetzung des positiven Wachstumskurses des Unternehmens; der Abschluss der Entwicklung der Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und zu erneuern oder zu verlängern, einschließlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen des Erhalts dieser Genehmigungen; die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb jedes erworbenen Unternehmens erfolgreich in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Eine Erörterung einiger der wesentlichen Risikofaktoren, die für High Tide gelten, findet sich im Abschnitt Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A des aktuellen jährlichen Informationsformulars des Unternehmens, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in den periodischen Einreichungen des Unternehmens aktualisiert werden können, die unter www.sedar.com und www.sec.gov verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Ansprechpartner:

Medienkontakt:

Omar Khan

Senior Vice President, Corporate & Public Affairs

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68617

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68617&tr=1

