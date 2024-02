IRW-News: HEALWELL AI Inc. : Intrahealth von HEALWELL AI stellt Update hinsichtlich neuer Kundenimplementierung in Canuck Place Childrens Hospice bereit

IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : Intrahealth von HEALWELL AI stellt Update hinsichtlich neuer Kundenimplementierung in Canuck Place Childrens Hospice bereit

- Intrahealth freut sich, eine kürzlich erfolgte Kundeninstallation im Canuck Place Childrens Hospice in Vancouver in British Columbia bekannt zu geben. Profile EHR von Intrahealth wird als zugrunde liegende digitale Infrastruktur dienen, um die Programmabwicklung zu optimieren und die Betreuung sowohl für die Kinder von Canuck Place als auch für deren Familien zu verbessern.

- Diese Kundenimplementierung spiegelt die wachsende Präsenz von Intrahealth und die zunehmenden Möglichkeiten für die zukünftige Integration der führenden KI-Tools von HEALWELL wider, um bessere Gesundheitsergebnisse gemäß den globalen Trends der wertebasierten Pflege (VBC) zu erzielen.

- Canuck Place war ein Auftrag, der im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Ausschreibungsverfahrens an Land gezogen wurde. Intrahealth hat kürzlich auf vier weitere Ausschreibungen geantwortet, die Märkte wie psychische Gesundheit, häusliche Krankenpflege und multidisziplinäre Fachärzte beliefern, wo das Unternehmen auf eine Entscheidung wartet, die zu einer Verbesserung der aktuellen Umsatzerwartungen des Unternehmens führen könnte.

Toronto (Ontario), 15. Februar 2024 / IRW-Press / - HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein KI- und Datenwissenschaftsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf präventive Pflege gerichtet ist, freut sich, ein Kundenupdate hinsichtlich seiner kürzlich erworbenen Tochtergesellschaft, Intrahealth Systems Limited (Intrahealth), bereitzustellen, in dem die erfolgreiche Unternehmensimplementierung von Profile (Profile) Electronic Health Records (EHR) von Intrahealth im Canuck Place Childrens Hospice (Canuck Place), einem fachkundigen pädiatrischen Palliativpflegeprogramm für Kinder und Familien in British Columbia und Yukon, hervorgehoben wird.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, sagte: Wir freuen uns über die Übernahme von Intrahealth, das sich als solide und skalierbare EHR-Plattform der Unternehmensklasse erweist, die an eine Reihe unterschiedlicher klinischer Konfigurationen angepasst werden kann. Intrahealth verfügt über eine aktive Pipeline von Möglichkeiten bei einer Vielzahl von Kunden, einschließlich Gesundheitsbehörden, Krankenhäuser, Ambulanzen des öffentlichen Gesundheitswesens, kommunale Gesundheitseinrichtungen, häusliche Pflege, ambulante Pflege sowie unterschiedliche Gesundheitsfachkräfte. Wir sind zuversichtlich, dass wir unseren Kunden dabei helfen können, die Kosten weiter zu senken und die Gesundheitsergebnisse zu verbessern, wenn wir weitere Fortschritte im Bereich der KI verzeichnen, die die EHR-Kernfunktion von Intrahealth mit klinischen Entscheidungsunterstützungssystemen verbindet, die Ärzten die nächste Generation von Co-Pilot-Funktionen bieten. Wir sind davon überzeugt, dass das Nebenprodukt dieser positiven Auswirkung auf die Ökosysteme des Gesundheitswesens in allen Teilen der Welt den Wert für unsere Aktionäre steigern wird.

Dr. Dobranowski sagte außerdem: Canuck Place war ein Auftrag, der im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Ausschreibungsverfahrens an Land gezogen wurde. Intrahealth hat kürzlich auf vier weitere Ausschreibungen geantwortet, die Märkte wie psychische Gesundheit, häusliche Krankenpflege und multidisziplinäre Fachärzte beliefern, wo das Unternehmen auf eine Entscheidung wartet, die zu einer Verbesserung der aktuellen Umsatzerwartungen des Unternehmens führen könnte.

Canuck Place befindet sich in Vancouver in British Columbia und bietet Schmerz- und Symptombehandlung, medizinische Erholung, Bildung und Kunst, Musik- und Freizeittherapie, Betreuung am Lebensende sowie Trauer- und Hinterbliebenenberatung - alles finanziert durch private Spender und die Provinzregierung und ohne Kosten für die Familien.

Profile wird als zugrunde liegende digitale Infrastruktur fungieren, um die Programmabwicklung zu optimieren und die Betreuung sowohl für die Kinder von Canuck Place als auch für deren Familien zu verbessern. Canuck Place hat sich für Profile entschieden, weil damit komplexe Arbeitsabläufe einfach konfiguriert werden können, insbesondere jene in Zusammenhang mit der Aufnahme und der Medikation. Das Projekt umfasst die Digitalisierung mehrerer papierbasierter Formulare sowie die Optimierung von Prozessen, um die pädiatrische Palliativversorgung zu gewährleisten, wobei der Schwerpunkt auf der bestmöglichen Betreuung für Patienten und Familien in einer äußerst schwierigen Zeit liegt. Profile verbessert die Kommunikation zwischen dem Gesundheitsteam, den Familien und den Kindern durch vernetzte elektronische Patientenakten und moderne Pflege mit elektronischem Medikamentenabgleich, elektronischer Medikamentenverabreichung am Krankenbett, elektronischer klinischer Dokumentation, computergestützter Auftragserfassung und Datenberichten. Profile ist die einzige Quelle, um sicherzustellen, dass die Informationen an allen Canuck Place-Hospizstandorten und in der häuslichen und stationären Pflege konsistent sind.

Dorian Prior, President von Intrahealth sagte: Unsere Partnerschaft mit Canuck Place verdeutlicht das kontinuierliche Bestreben von Intrahealth, die Gesundheitstechnologie weiterzuentwickeln, die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und einen positiven Einfluss auf die Communitys zu haben. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2024 weitere Kundengewinne bekannt zu geben. Die Investitionen, die wir in den letzten Jahren in unser Produkt getätigt haben, machen sich bezahlt, wie unsere jüngsten Kundenerfolge zeigen. Wir werden eingeladen, Angebote für komplexe EHR-Implementierungen im Gesundheitswesen in allen Teilen der Welt abzugeben und gehen davon aus, dass wir äußerst wettbewerbsfähig sein werden, insbesondere zumal wir unsere Fähigkeiten mit den KI-Fähigkeiten der nächsten Generation von HEALWELL erweitern. Wir freuen uns darauf, unsere Reise der Innovation und Zusammenarbeit fortzusetzen, um die Zukunft des Gesundheitswesens zu gestalten.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL AI ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf KI und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Seine Mission ist es, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Als eine von Ärzten geleitete Organisation mit einem erprobten Führungsteam aus erfahrenen Managern setzt HEALWELL AI auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Fertigkeiten, welche die Road Map des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL AI erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Über Intrahealth

Intrahealth ist ein Pionier im Bereich der Gesundheitstechnologie, der sich auf die Entwicklung und Implementierung von hochmodernen EMR- oder HER-Lösungen spezialisiert hat. Mit einem unermüdlichen Engagement für die Verbesserung der Patientenversorgung unterstützt Intrahealth Gesundheitsdienstleister, Institutionen und Behörden mit innovativen digitalen Tools, die die Gesundheitsversorgung und die Ergebnisse für die Patienten verbessern. Für weitere Informationen über Intrahealth besuchen Sie bitte unsere offizielle Website. https://intrahealth.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, wie z.B. die Erwartung, potenzielle Verträge abschließen zu können, und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie werden, verbessern, Wachstum, sicherstellen, fortsetzen, antizipieren, erwarten, fortfahren, potenziell, zukünftig, erwägen, ergeben, erhöhen, liefern, auftauchen, ist im Begriff, planen, positionieren, Chancen, Expansion, ausüben, sicherstellen, erreichen, erwerben, abschließen, befriedigen, berechtigen, unterliegen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten, würden, sollten, oder die Verneinung eines dieser Begriff,. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die folgenden: die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die kontinuierliche Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; HEALWELLs Gewinn von Ausschreibungen; HEALWELLs Fähigkeit, neue KI-Technologien in das Produktangebot von Intrahealth zu integrieren und einzusetzen;und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2023 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73617

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73617&tr=1

