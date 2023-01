IRW-News: Grounded People Apparel Inc.: Grounded People Apparel erhält Kapitalspritze in Höhe von 2,5 Millionen Dollar von Right Season Investments Corp. aus Vancouver

IRW-PRESS: Grounded People Apparel Inc.: Grounded People Apparel erhält Kapitalspritze in Höhe von 2,5 Millionen Dollar von Right Season Investments Corp. aus Vancouver

Grounded People wird die Investition nutzen, um die Produktlinie und den Vertrieb zu stärken und damit die Marke auf ein aggressives Wachstum auf dem 13,3 Milliarden Dollar schweren Markt für nachhaltig hergestellte Schuhe vorzubereiten

VANCOUVER, British Columbia - 13. Januar 2023 /IRW-Press/ Grounded People Apparel Inc. (Grounded oder das Unternehmen) (CSE: SHOE), ein für die faire Bezahlung seiner Mitarbeiter bekanntes und nachhaltiges Unternehmen für vegane Schuhe mit Sitz in Vancouver (British Columbia, Kanada), mit Fokus auf die Reduzierung der schädlichen Auswirkungen der globalen Modeindustrie auf die Umwelt, freut sich, eine bedeutende Investition von Right Season Investments Corp. mit Sitz in Vancouver (vormals Roadman Investments Corp.) (Right Season) bekannt zu geben. Innerhalb des ersten Jahres seit der Gründung von Grounded People hat die Marke eine Führungsposition in Sachen Nachhaltigkeit und Herstellung ohne Tierausbeutung eingenommen. Das Unternehmen verfolgt ein Geschäftsmodell, das auf Transparenz und Vertrauen aufbaut, und sich bei Verbrauchern auf der ganzen Welt den Ruf erworben hat, dass jeder Schritt zählt, um zur Erhaltung des Planeten beizutragen. Die Produkte von Grounded People, über die bereits im Forbes Magazine, Rolling Stone und Marie Claire berichtet wurde, werden fast ausschließlich aus recycelten Materialien in einer der weltweit einzigen ausschließlich veganen Fabriken in Brasilien hergestellt.

Der Markt für Schuhe, die aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden, ist stark, und Grounded People befindet sich in einer strategisch günstigen Position, um davon zu profitieren, und zwar durch eine engagierte Verbraucherbasis, die großes Interesse daran zeigt, sich der Mission der Marke anzuschließen, die schädlichen Umweltauswirkungen der globalen Modeindustrie umzukehren. Einem Bericht von Allied Market Research zufolge wird der globale Markt für nachhaltig hergestellte Schuhe bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich 13,3 Milliarden Dollar erreichen und sich damit gegenüber dem Wert von 7,7 Milliarden Dollar im Jahr 2020 fast verdoppeln. Mit der Kapitalspritze von Right Season in Höhe von 2,5 Millionen Dollar wird Grounded People seine Führungsposition weiter ausbauen und sich um die Erweiterung seines Produkt- und Vertriebsportfolios bemühen.

Wir sind unglaublich stolz darauf, die Unterstützung des Teams von Right Season zu erhalten, insbesondere angesichts der aktuellen Kapitalmarktbedingungen und der damit verbundenen Herausforderungen, sagt Maximilian Justus, CEO und Mitbegründer von Grounded People. Sein Vertrauen und seine Partnerschaft sind mehr als nur ein Vertrauensbeweis, sie sind für unser gesamtes Team eine Bestätigung, dass das, was wir tun, wichtig ist und Bedeutung hat. Grounded People hat seit der Gründung im Jahr 2020 einen langen Weg zurückgelegt, und mit dieser Investition werden wir unser Team weiter ausbauen, unsere Einzelhandels- und Online-Präsenz erweitern, internationale Märkte ansteuern und weiterhin ein robustes Produktportfolio aufbauen können, das einen einfachen und kostengünstigen Schutz für unsere Kunden und unseren Planeten bietet.

Die Investition von Right Season in Grounded People erfolgt nur drei Monate nach dem Börsengang des Unternehmens am 5. Oktober 2022 an der Canadian Securities Exchange (CSE). Die Tatsache, dass das Unternehmen unter den gegenwärtigen schwierigen Bedingungen des Kapitalmarktes einen so bedeutenden Geldbetrag aufbringen konnte, ist als Vertrauensbeweis von Right Season in Grounded People zu werten.

Die Investition von 2,5 Millionen Dollar durch Right Season erfolgte im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 4.464.286 Einheiten (jede eine Einheit) zu einem Preis von jeweils 0,56 Dollar. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jede eine Stammaktie) und einem (1) Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Warrant) besteht, wobei jeder Warrant seinen Inhaber dazu berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Ausgabedatum eine (1) Stammaktie zu einem Preis von 0,70 Dollar zu erwerben (die Investition). In Verbindung mit der Investition begab das Unternehmen 44.643 Stammaktien (Vergütungsaktien) an einen Dritten als Gegenleistung für administrative Dienstleistungen, die zur Unterstützung der Privatplatzierung erbracht wurden.

Alle im Zusammenhang mit der Investition begebenen Wertpapiere sind in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gebunden.

Vor Abschluss der Investition hielt Right Season 347.222 Stammaktien und 347.222 Stammaktienkaufwarrants, was ungefähr 1,86 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien entspricht (bzw. unter der Annahme der Ausübung aller Warrants im Besitz von Right Season 694.444 Stammaktien, was ungefähr 3,65 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis entspricht).

Nach Abschluss der Investition hält Right Season 4.811.508 Stammaktien und 4.811.508 Stammaktienkaufwarrants, was ungefähr 20,73 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien entspricht (bzw. unter der Annahme der Ausübung aller Warrants im Besitz von Right Season 9.623.016 Stammaktien, was ungefähr 34,34 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis entspricht).

Right Season hat die Einheiten zu Investitionszwecken erworben. Right Season beabsichtigt, diese Beteiligungen zu bewerten, und könnte seine Investition in Grounded People erhöhen oder verringern, wenn die Umstände dies rechtfertigen.

Diese Pressemeldung wird im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues in Verbindung mit der Einreichung eines Frühwarnberichts herausgegeben. Der Frühwarnbericht in Bezug auf den Erwerb wird auf dem System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) unter www.sedar.com unter dem Profil von Grounded People eingereicht werden.

ÜBER GROUNDED PEOPLE APPAREL

Grounded People Apparel Inc. ist ein innovatives Bekleidungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die zu 100 % vegan und PETA-zertifiziert sind. Das Unternehmen ist vor allem in den Bereichen Fair-Trade und nachhaltige und umweltbewusste Mode tätig. Die ersten Produkte des Unternehmens, die im vierten Quartal 2021 auf den Markt gebracht wurden, sind High-Top- und Low-Cut-Canvas-Sneaker, die aus nachhaltigen, ethisch bezogenen und produzierten Materialien hergestellt werden und von Fair-Trade-Mitarbeitern in einer 100 % veganen Produktionsstätte in Brasilien hergestellt werden.

Zusätzlich zu seinem Engagement für eine Modeindustrie, die Abfälle und Umweltauswirkungen reduziert, will das Unternehmen mit seiner L.A.C.E.S.-Kampagne einen positiven Einfluss auf die Welt kreieren. Die L.A.C.E.S.-Kampagne bietet Verbrauchern die Möglichkeit, beim Kauf ihrer Schuhe ein bestimmtes Paar Schnürsenkel auszuwählen, dessen Farbe mit einer der Wohltätigkeitsorganisationen assoziiert ist, die das Unternehmen unterstützt. Alle Gewinne aus dem Verkauf von Schnürsenkeln werden entsprechend gespendet.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Maximilian Justus

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

E-Mail: investors@groundedpeople.com

Telefon: 1-844-673-6753

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Die CSE und ihre Marktaufsichtsbehörde (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

VORSORGLICHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, unter anderem in Bezug auf die sozialen und finanziellen Ziele des Unternehmens sowie die Verwendung des Erlöses aus dem Investment. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten sowie unsichere Kapitalmärkte. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

