IRW-News: Griffin Mining Limited: Griffin Mining meldet Rekordproduktion im zweiten Quartal und den aktuellen Stand der Genehmigung des Minenplans für Zone II

7. Juli 2022: Griffin Mining Limited ("Griffin" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/ ) freut sich, Rekordproduktionsergebnisse für die drei Monate bis zum 30. Juni 2022 bekannt zu geben, die nach der erfolgreichen Wiederaufnahme des Betriebs nach der erzwungenen Aussetzung aller Operationen im ersten Quartal dieses Jahres wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Mondneujahr, der Olympischen Winterspiele 2022 und der anschließenden Winter-Paralympics erzielt wurden.

3 Monate bis 30. 3 Monate bis 31. März 3 Monate bis 30. Juni

Juni 2022 2021

2022

Geförderte Erze Tonnen 338,790 17,975 277,112

Verarbeitete Erze Tonnen 329,390 8,649 275,576

Zink in Konzentrat Produziert Tonnen 13,189 268 11,645

Produziertes Gold in Konzentrat Ozs 3,504 1,474 4,080

Produziertes Silber in Konzentrat Ozs 79,246 168 81,098

Blei im produzierten Konzentrat Tonnen 345 7 327

Durchschnittlich erhaltener Zinkpreis pro Tonne USD 2,886 - 2,224

Durchschnittlich erhaltener Goldpreis pro Unze USD 2,323 - 1,684

Durchschnittlich erhaltener Silberpreis pro Unze USD 18.1 - 20.4

Durchschnittlich erhaltener Bleipreis pro Tonne USD 1,788 - 2,026

Übersicht

Im zweiten Quartal 2022 wurde mit einer annualisierten Äquivalentrate von etwa 1,3 Millionen Tonnen abgebautem und verarbeitetem Erz ein Rekordwert bei der Förderung, dem Abbau und der Verarbeitung von Erz sowie der Produktion von Zinkmetall in Konzentrat erzielt.

Während die Covid-19-Beschränkungen in ganz China in Kraft blieben, wurden der Verkauf und der Transport von Metall in Konzentraten, Dienstleistungen und Lieferungen an die Caijiaying-Mine mit minimalen Auswirkungen auf den Betrieb fortgesetzt.

Der Abbau und die Verarbeitung haben nun das Äquivalent von über 1,3 Millionen Tonnen Erz pro Jahr erreicht, die alle aus der Zone III gewonnen wurden. Die Zone II wurde noch nicht in Betrieb genommen.

Zone II Minenplan-Genehmigung

Der Plan für die Sicherheitseinrichtungen der Zone II (der "Minenplan") wurde für die Mineralressourcen im oberen Teil der Zone II zwischen der 1420RL und der 1340RL vom Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem branchenführenden chinesischen Planungsinstitut ENFI in Übereinstimmung mit den vom Hebei Provincial Emergency Response Bureau (dem "Bureau") herausgegebenen Richtlinien fertiggestellt und dem Bureau im Juni 2022 vorgelegt, damit die Erschließung der Zone II im Juli 2022 beginnen kann.

Auf der jüngsten Sitzung des Büros zur Prüfung des Bergbauplans wurde die Empfehlung des 4th National Mine Safety Bureau dahingehend interpretiert, dass ein detaillierter Entwurf für die gesamte Zone II bis zur 1000RL und die Einrichtung aller Sicherheitseinrichtungen und des Zugangs zur 1000RL vorgesehen ist, was den Umfang des Projekts erheblich erweitert.

Infolgedessen begann das Unternehmen sofort mit einer Erweiterung seines aktuellen Minenplans, um ihn auf die 1000RL auszudehnen und so der Entscheidung des Bureaus Rechnung zu tragen. Der neue, überarbeitete Minenplan wird von der Behörde Ende September erneut geprüft, falls es keine zusätzlichen Reisebeschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie geben sollte.

Obwohl es sich hierbei um eine wesentliche Änderung des Arbeitsumfangs für Zone II handelt und sich die Genehmigung des Minenplans für Zone II um schätzungsweise 3 Monate verzögern wird, wird dies durch die Möglichkeit, die gesamte in Zone II enthaltene Ressource in einen genehmigten Minenplan aufzunehmen, mehr als ausgeglichen.

Es wird nicht erwartet, dass sich dies auf den Durchsatz der Mine in den Jahren 2022 oder 2023 auswirkt.

Der Vorstandsvorsitzende Mladen Ninkov kommentierte: "Zunächst möchte ich allen Mitarbeitern und Auftragnehmern gratulieren, die dem Unternehmen ein so außergewöhnliches Ergebnis für das zweite Quartal beschert haben. Das ist ein gutes Zeichen für den Rest des Jahres und für 2023. Zweitens: Was zunächst wie eine dunkle Wolke und eine weitere Verzögerung bei der Erteilung von Genehmigungen in China aussah, hat sich in Wirklichkeit als Silberstreif am Horizont erwiesen, da das Unternehmen nun in der Lage ist, die Genehmigung für den Minenplan für die gesamte bekannte Mineralressource auf allen Ebenen der Zone II zu erhalten. Dies ist ein großer Erfolg für das Unternehmen. Ich freue mich auf weitere Ankündigungen im weiteren Verlauf des Jahres. "

Über Griffin Mining Limited

Die Aktien von Griffin Mining Limited sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Limited besitzt und betreibt über sein 88,8 %-iges Joint Venture in China die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink, Gold, Silber und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens www.giffinmining.com

