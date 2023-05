IRW-News: Grid Dynamics Holdings Inc.: Grid Dynamics erlangt die fortgeschrittene DevOps-Spezialisierung von Microsoft für Digital & App Innovation Partners

IRW-PRESS: Grid Dynamics Holdings Inc.: Grid Dynamics erlangt die fortgeschrittene DevOps-Spezialisierung von Microsoft für Digital & App Innovation Partners

- Grid Dynamics hat die fortgeschrittene DevOps-Spezialisierung von Microsoft für Digital & App Innovation Partners erhalten - damit profiliert sich das Unternehmen weiter als führender Co-Innovationspartner für Fortune-1000-Unternehmen.

- Mit dem Erhalt der fortgeschrittenen DevOps-Spezialisierung von Microsoft positioniert sich Grid Dynamics als prioritärer Partner im Partner Sales Channel von Microsoft sowie als Unternehmen mit hohen Servicestandards - ein großer Vorteil, der die Rahmenbedingungen für die Wachstumsstrategie GigaCube von Grid Dynamics unterstützt.

- Der höhere Status von Grid Dynamics im Microsoft-Ökosystem Digital & App Innovation Partners unterstreicht die GitHub-Kompetenzen und die DevOps-Führungsqualitäten des Unternehmens, die zu den gefragtesten Fähigkeiten bei der Unterstützung von Unternehmen bei mehr Innovation und kürzerer Markteinführungszeit zählen.

SAN RAMON, CA / ACCESSWIRE / 9. Mai 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führendes Unternehmen für Services und Lösungen im Bereich digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die fortgeschrittene DevOps-Spezialisierung von Microsoft für Digital & App Innovation Partners erlangt hat. Diese Spezialisierung gewährleistet den Azure-Kunden von Microsoft, dass Grid Dynamics die höchsten Servicestandards einhält, und priorisiert das Unternehmen und sein Produktangebot im Partner Sales Channel von Microsoft.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70456/Grid_PR753541_DEPRcom.001.png

Grid Dynamics ist stolz auf seine umfassende Expertise bei der Implementierung der DevOps-Praktiken und der Nutzung der Tools und Technologien von Microsoft, etwa Azure DevOps und GitHub, zur Entwicklung innovativer Anwendungen, und erhielt durch das Erreichen der fortgeschrittenen DevOps-Spezialisierung von Microsoft eine offizielle Anerkennung. Hierfür musste das Unternehmen die Microsoft-Zertifizierungen DevOps Engineer Expert, GitHub Administration und GitHub Advanced Security erlangen, bei Microsoft-Kunden eine messbare Leistung erbringen und sich umfangreichen Fremdprüfungen seiner DevOps-Praktiken und -Implementierungserfahrung unterziehen.

Da DevOps heutzutage als eines der anspruchsvollsten Gebiete bekannt ist, hilft die fortgeschrittene DevOps-Spezialisierung für Digital & App Innovation Partners dem Unternehmen, sich von Mitbewerbern abzuheben, und verbessert signifikant seine Fähigkeit, Kunden beim erfolgreichen Einsatz der Microsoft-Programme zu unterstützen. Mit dem Erreichen dieser fortgeschrittenen DevOps-Spezialisierung profiliert sich Grid Dynamics im Microsoft-Ökosystem Digital & App Innovation Partners und bewährt sich als Unternehmen mit hohen Servicestandards. Der Einsatz dieser spezialisierten Kompetenzen hilft uns, Innovationen für unsere Kunden schneller voranzutreiben - eine der wichtigsten Säulen der Wachstumsstrategie GigaCube von Grid Dynamics.

DevOps ist eine der wichtigsten modernen Kompetenzen bei der Anwendungsentwicklung für jedes Unternehmen, das in der digitalen Wirtschaft konkurrenzfähig sein möchte. Diese Spezialisierung ist eine Anerkennung für die technischen Führungsqualitäten von Grid Dynamics bei der Entwicklung moderner Anwendungen sowie bei der Modernisierung von Anwendungen. Für den Microsoft-Channel und seine Kunden bedeutet dies: Falls Sie Ihr Innovationstempo erhöhen, Ihre Time-to-Value verkürzen und jederzeit neue Werte für Ihre Kunden schaffen wollen, ist Grid Dynamics der Partner Ihrer Wahl, meinte Pat Converser, Director of Microsoft Partnership in Customer Success von Grid Dynamics.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics ist ein Digital-Native-Technologiedienstleister, der Wachstum beschleunigt und die Wettbewerbsposition von Fortune-1000-Unternehmen stärkt. Grid Dynamics bietet Beratungs- und Implementierungsservices für digitale Transformation durch Omnichannel-Kundenerfahrung, Big Data, Analytik, Recherchen, künstliche Intelligenz, CloudOps & DevOps und Anwendungsmodernisierung. Grid Dynamics erreicht schnelle Markteinführungen, Qualität und Effizienz durch den Einsatz von Technologiebeschleunigern, eine agile Lieferkultur und seinen Pool an talentierten Engineering-Mitarbeitern. Grid Dynamics wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seine Firmenzentrale im Silicon Valley mit Niederlassungen in den gesamten USA, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, der Schweiz, Indien und Mittel- und Osteuropa.

Mehr erfahren über Grid Dynamics können Sie unter www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Wörter glaubt, schätzt, antizipiert, erwartet, beabsichtigt, plant, kann, wird, potenziell, prognostiziert, sagt voraus, setzt fort oder sollte, oder in jedem Fall deren negative oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Zitate und Aussagen über den Nutzen der Erlangung der fortgeschrittenen DevOps-Spezialisierung von Microsoft für Digital & App Innovation Partners und das Wachstum unseres Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und lassen sich nur schwer vorhersagen. Die Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: alle Faktoren, die die Produktfähigkeiten, die Vorteile unserer Erfolge, unsere Fähigkeit, zum Wachstum unserer Kunden beizutragen, und das Wachstum unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Betriebsergebnisse und seiner Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, sind im Abschnitt Risk Factors des Quartalsberichts des Unternehmens auf Formular 10-Q, der am 4. Mai 2023 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

Mediensprecher:

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

csavas@griddynamics.com

QUELLE: Grid Dynamics

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70456

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70456&tr=1

