IRW-News: Golden Rim Resources Ltd.: Golden Rim Resources: Nicht übertragbares Bezugsrechtsangebot - Verlängerung des Enddatums

Golden Rim Resources: Nicht übertragbares Bezugsrechtsangebot - Verlängerung des Enddatums

Golden Rim Resources Ltd (ASX:GMR) (Golden Rim oder Unternehmen -https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/golden-rim-resources-ltd/) führt ein nicht übertragbares Bezugsrechtsangebot im Verhältnis 1:2 zum Erwerb neuer Aktien des Unternehmens zu einem Ausgabepreis von $0,03 pro Aktie durch, wie vom Unternehmen am Freitag, dem 9. Dezember 2022 angekündigt (Bezugsrechtsangebot).

Das Unternehmen teilt mit, dass es den Endtermin des Bezugsrechtsangebot aufgrund der Feiertage und der Zeit, die einige Aktionäre benötigen, um die Unterlagen des Bezugsrechtsangebot zu erhalten, von Freitag, den 13. Januar 2023 auf Mittwoch, den 25. Januar 2023 verlängert hat.

Der geänderte Zeitplan ist wie folgt:

Ereignis Datum

Ende des Bezugsrechtsangebots Mittwoch, 25. Januar 2023

Ankündigung des Defizits (falls vorhanden) gemäß Bezugsrechtsangebot Dienstag, 31. Januar 2023

Ausgabe von Aktien gemäß Bezugsrechtsangebot Donnerstag, 3. Februar 2023

Beginn des normalen Handels mit Aktien, die gemäß Bezugsrechtsangebot ausgegeben wurden Freitag, 3. Februar 2023

* Das Unternehmen behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, vorbehaltlich des Corporations Act, der ASX Listing Rules und anderer geltender Gesetze die Daten des Bezugsrechtsangebot zu ändern, einschließlich der Verlängerung des Endtermins des Bezugsrechtsangebots oder der Annahme verspäteter Anträge. Der Beginn der Notierung und des Handels mit den neuen Aktien unterliegt der Bestätigung durch die ASX.

Das Unternehmen möchte berechtigte Aktionäre daran erinnern, auf die Angebotsunterlagen und ihr personalisiertes Online-Anspruchs- und Annahmeformular über die Website des Bezugsrechtsangebots zuzugreifen: https://events.miraqle.com/gmr-offer.

Aktionäre, die Unterstützung in Bezug auf das Bezugsrechtsangebot benötigen oder nicht in der Lage sind, elektronisch auf ihre Anspruchsdetails und die Broschüre im Zusammenhang mit dem Bezugsrechtsangebot zuzugreifen, sollten sich unter 1300 131 678 (Anrufer innerhalb Australiens) oder +61 1300 131 678 (Anrufer außerhalb Australiens) Montag bis Freitag während der Laufzeit des Bezugsrechtsangebots zwischen 8:30 Uhr und 17:00 Uhr AEDT an den Auskunftsdienst für das Angebot wenden.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von Golden Rim Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Adonis Pouroulis

Chairman

GOLDEN RIM RESOURCES

Level 23, Collins Square Tower Five, 727 Collins Street,

Melbourne, VIC, 3008

T + 61 3 8677 0829

E info@goldenrim.com.au

goldenrim.com.au

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68791

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68791&tr=1

