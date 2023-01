IRW-News: Golden Rim Resources Ltd.: Golden Rim Resources Ernennung eines Chairman

IRW-PRESS: Golden Rim Resources Ltd.: Golden Rim Resources Ernennung eines Chairman

23. Januar 2023 /IRW-Press/ - Der westafrikanische Goldexplorer Golden Rim Resources Ltd (ASX: GMR; Golden Rim oder Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/golden-rim-resources-ltd/) freut sich mitzuteilen, dass Herr Brett Montgomery mit Wirkung vom 1. Februar 2023 zum Chairman ernannt wurde.

Brett ist in der internationalen Bergbaugemeinschaft bestens bekannt und geachtet und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Management von Aktiengesellschaften sowie in der Eigen- und Fremdfinanzierung. Er hatte eine Reihe von leitenden und nicht-leitenden Funktionen inne, die Projekte in Westafrika, Australien, Nordamerika, Europa und Indonesien umfassten.

Er ist derzeit ein non-executive Director von AIC Mines Limited (ASX: A1M), Tanami Gold NL (ASX:TAM) und Phoenix Gold Fund Ltd.

Der Chief Executive Officer von Golden Rim, Tim Strong, sagte: "Im Namen aller bei Golden Rim, bin ich erfreut, Brett willkommen zu heißen. Wir freuen uns darauf, von seiner umfangreichen Erfahrung zu profitieren, während wir unser aufregendes Goldprojekt Kada weiterentwickeln."

Kontaktinformationen:

Golden Rim Resources Ltd

ABN 39 006 710 774

Tim Strong

Chief Executive Officer

+61 3 8677 0829

GOLDEN RIM RESOURCES ASX:GMR

Level 23, Collins Square Tower Five, 727 Collins Street, Melbourne, VIC, 3008

T + 61 3 8677 0829

E info@goldenrim.com.au

goldenrim.com.au

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Golden Rim Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ der auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68936

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68936&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000GMR9

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.