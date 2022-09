IRW-News: Golden Dawn Minerals: Golden Dawn berichtet über aktuelle Unternehmensentwicklungen in Bezug auf Ausschreibung von Bohrvertrag, Board-Mitglieder, Finanzierung, Marketing

IRW-PRESS: Golden Dawn Minerals: Golden Dawn berichtet über aktuelle Unternehmensentwicklungen in Bezug auf Ausschreibung von Bohrvertrag, Board-Mitglieder, Finanzierung, Marketing

Eine der historischen, ehemals produzierenden Kupferminen

Kupfer-Gold-Mine Phoenix

Greenwood BC

VANCOUVER, Kanada, 6. September 2022 - Golden Dawn Minerals Inc., (TSX-V: GOM | FRANKFURT: 3G8C | OTC Pink: GDMRD), (Golden Dawn oder das Unternehmen) prüft derzeit eine Unternehmensumstrukturierung, die Folgendes beinhalten könnte: neue Mitglieder im Board of Directors, eine Namensänderung und eine Kapitalumstrukturierung. Darüber hinaus unterliegt die 100%ige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Kettle River Resources, die die Mine Phoenix besitzt, einer Zahlungsvereinbarung mit dem Inhaber der allgemeinen Sicherheitsleistung. Nach der Zahlung von 1,7 Millionen US-Dollar wird sich das Konzessionsgebiet Phoenix zu 100 % im Besitz von Kettle River Resources befinden und nicht mehr Gegenstand des allgemeinen Sicherheitsabkommens in Verbindung mit der Mine und der Mühle Lexington. Bis dato hat Golden Dawn Zahlungen in Höhe von insgesamt etwa 750.000 US-Dollar geleistet und muss vier weitere monatliche Zahlungen in Höhe von 50.000 US-Dollar sowie eine Abschlusszahlung in Höhe von etwa 750.000 US-Dollar im Februar 2023 tätigen.

Das Unternehmen hat vor Kurzem eine Flugmessung über der Liegenschaft abgeschlossen, um die Quelle der ehemaligen Mine Phoenix ausfindig zu machen. Das Unternehmen ist äußerst ermutigt durch die Ergebnisse und plant, noch in diesem Monat mit den Bohrungen auf dem ersten Zielgebiet zu beginnen. Es holt derzeit Angebote für den Bohrvertrag ein.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67333/GOM_090622_DEPRcom.001.jpeg

Das Unternehmen hat auch einen Darlehensvertrag mit einem unabhängigen akkreditierten Investor abgeschlossen. Das Darlehen beläuft sich auf 300.000 Dollar und wird für das allgemeine Working Capital und die Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet Phoenix verwendet. Die Laufzeit des Darlehens beträgt ein Jahr. Die Zinsen für das Darlehen betragen 12,0 % pro Jahr. Zusätzlich wird Golden Dawn dem Investor 800.000 Bonusaktien des Unternehmens auszahlen; dies steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

