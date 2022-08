IRW-News: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty Corporation meldet Rekord-Quartalumsatz und Portfolio-Update

Weitere Suchergebnisse zu "Gold Royalty":

IRW-PRESS: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty Corporation meldet Rekord-Quartalumsatz und Portfolio-Update

Vancouver, British Columbia - 15. August 2022 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ ) freut sich, die Veröffentlichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei und neun Monate, die am 30. Juni 2022 endeten, bekannt zu geben und ein Update zu den jüngsten Fortschritten bei den Anlagen zu geben. Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 18. August, um 11:00 Uhr EDT einen Webcast für Investoren veranstalten, um diese Ergebnisse und das Update zu diskutieren. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte,

"Während wir im laufenden Jahr weiterhin neue Umsatzrekorde erzielen, wird unser prognostiziertes, im Vergleich zu anderen Unternehmen führendes Wachstum in den nächsten Jahren voraussichtlich weiterhin von unserem vielfältigen Portfolio an Lizenzgebühren für Goldminen, die in Produktion gehen, einschließlich Odyssey und Côté, sowie von der erwarteten steigenden Goldproduktion der Betreiber von Beaufor und Jerritt Canyon angetrieben. Abgesehen von diesen kurzfristigen Cashflow-Treibern ist unser bestehendes Portfolio von über 700.000 Bohrmetern positiv beeinflust, was Explorationsausgaben in Höhe von über 200 Millionen $ entspricht, die von unseren Betriebspartnern allein im Jahr 2022 angekündigt wurden und mehrere Explorationskatalysatoren in unserem Portfolio darstellen."

Zu den Höhepunkten in den drei und neun Monaten bis zum 30. Juni 2022 gehören:

- Rekordeinnahmen von 1,9 Mio. $ bzw. 3,1 Mio. $.

- Starke Umsatzprognose für das erste volle Geschäftsjahr von Gold Royalty in Höhe von ca. 5,0 Mio. $, unterstützt durch die Aufnahme der Produktion in der Beaufor-Mine und der Beacon-Mühle im Juli 2022 sowie durch den kürzlichen Beginn der Lizenzzahlungen aus der Borden-Mine.

- Das prognostizierte mehrjährige Wachstum der Einnahmen, das unter anderem auf die unterirdische Erweiterung von Odyssey bei Canadian Malartic in Quebec und die Inbetriebnahme der Côté-Goldmine in Ontario zurückzuführen ist, unterstützt eine aktuelle jährliche Dividendenrendite von über 1 %.

- Barmittel, Barmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere in Höhe von ca. 17,1 Mio. $ zum 30. Juni 2022, womit das Unternehmen für weiteres Wachstum gut aufgestellt ist. Darin nicht enthalten ist eine Akkordeonfunktion in der revolvierenden Darlehensfazilität mit der Bank of Montreal, die vorbehaltlich bestimmter Bedingungen eine zusätzliche Verfügbarkeit von 15,0 Mio. $ vorsieht.

- Gold Royalty verfügt jetzt über 198 Lizenzgebiete mit Schwerpunkt auf den besten Bergbauregionen in Nord- und Südamerika (2021 Fraser Institute of Mining Attractiveness Index).

Es folgt eine Zusammenfassung der Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. Juni 2022:

Drei Monate Drei Monate Neun Monate Neun Monate

30. Juni 2022 30. Juni 2021 30. Juni 2022 30. Juni 2021

(in Tausend Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie) ($) ($) ($) ($)

Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung

Lizenz- und Optionseinnahmen 1,907 - 3,078 -

Nettoverlust (3,438) (3,035) (12,669) (5,790)

Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert (0.03) (0.07) (0.10) (0.22)

Erklärte Dividende je Aktie 0.01 - 0.02 -

Non-IFRS und andere Kennzahlen

Bereinigter Nettoverlust* (2,153) (2,260) (8,962) (4,918)

Bereinigter Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert* (0.02) (0.05) (0.07) (0.19)

Goldäquivalente Unzen insgesamt ("GEOs")* 1,031 - 1,664 -

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, ohne Veränderung des nicht (603) (2,249) (9,674) (3,919)

zahlungswirksamen Betriebskapitals*

* Siehe Non-IFRS-Kennzahlen unten.

Weitere detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens und dem Bericht der Geschäftsführung für die drei und neun Monate bis zum 30. Juni 2022, die auf dem Unternehmensprofil unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind.

Webcast für Investoren zum 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022

Gold Royalty freut sich, bekannt zu geben, dass es am Donnerstag, den 18. August um 11:00 Uhr EDT einen Webcast für Investoren abhalten wird.

Das Unternehmen wird interessierten Stakeholdern ein Update zu den Ergebnissen des dritten Quartals des Unternehmens geben, einschließlich der wichtigsten Katalysatoren, die vor kurzem für die den Lizenzgebühren des Unternehmens zugrunde liegenden Vermögenswerte bekannt gegeben wurden. Im Anschluss an die Präsentation werden die Teilnehmer die Möglichkeit haben, Fragen an das Management zu stellen. Um sich für den Webcast für Investoren zu registrieren, klicken Sie bitte auf den untenstehenden Link:

https://www.bigmarker.com/vid-conferences/GoldRoyalty-VID-Forum-Q3-2022?utm_bmcr_source=GROY

Aktualisierung des Portfolios

Zu den Highlights des Lizenzportfolios für die drei Monate bis zum 30. Juni 2022 gehören:

- Projekt Odyssey (3,0 % Netto-Schmelzlohn ("NSR")): Yamana Gold Inc. ("Yamana") meldete am 7. Juli 2022, dass die Produktion auf dem Projekt Odyssey über Plan liegt. Yamana teilte ferner mit, dass die Genehmigungsverfahren für das Projekt weiterhin im Zeitplan liegen, während die Bauarbeiten im Zeit- und Budgetplan liegen und die erste Produktion von Odyssey South im ersten Quartal 2023 erwartet wird. Am 27. Juli 2022 meldete Yamana positive Explorationsergebnisse aus dem Projekt Odyssey, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie die abgeleiteten Ressourcen des Projekts erheblich erweitern könnten.

- Goldprojekt Côté (0,75 % NSR): IAMGOLD Corporation meldete am 3. August 2022 ein Projekt-Update, einschließlich aktualisierter Kosten bis zur Fertigstellung, Projektwirtschaft und Minenlebensdauerplan ("LOM"), der in einen neuen technischen Bericht für das Goldprojekt Côté aufgenommen werden soll. Der aktualisierte Minenplan sieht eine 18-jährige Lebensdauer der Mine vor, wobei die erste Produktion für Anfang 2024 erwartet wird und die durchschnittliche Jahresproduktion über die LOM 365.000 Unzen beträgt, wobei die durchschnittlichen Betriebskosten 854 $/oz Au betragen. Die Kosten bis zur Fertigstellung stiegen auf 1.908 Mio. $, jedoch ist Gold Royalty als NSR-Inhaber von der Kosteninflation abgeschirmt.

- REN (1,5 % NSR und 3,5 % Nettogewinnbeteiligung): Barrick Gold Corporation gab am 8. August 2022 bekannt, dass die Ressourcen bei REN im Jahr 2022 voraussichtlich steigen werden, da das Projekt in Richtung Machbarkeit fortschreitet.

- Borden Mine (0,5% NSR): Gold Royalty verbuchte für vergangene Zeiträume Lizenzgebühren und andere Zahlungen in Höhe von 1,35 Millionen $ im Zusammenhang mit seiner Lizenzgebühr für die von der Newmont Corporation betriebene Mine in Ontario, Kanada.

- Mine Beaufor (1,0 % NSR und Lizenzgebühr pro Tonne ("PTR")): Monarch Mining Corporation meldete am 5. Juli 2022, dass es mit der Verarbeitung des Materials der Mine Beaufor in seiner Mühle Beacon begonnen hat. Außerdem meldete das Unternehmen am 27. Juli 2022, dass es mit der Produktion seines ersten Goldbarrens einen Meilenstein erreicht hat.

- Fenelon (2,0 % NSR): Wallbridge Mining Company Limited meldete in den Pressemitteilungen vom 8. April 2022, 30. Mai 2022, 7. Juni 2022 und 26. Juli 2022 mehrere Aktualisierungen seines 115.000 Meter umfassenden Bohrprogramms aus dem Jahr 2022, das die seitliche Ausdehnung der Lagerstätte über die erste Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2021 hinaus erweiterte.

- Jerritt Canyon (0,5 % NSR und PTR): First Majestic Silver Corp. meldete am 20. Juli 2022, dass das Unternehmen im Quartal 18.632 Unzen Gold produzierte und dass die Sanierungs- und Explorationsinvestitionen in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu einer Steigerung des Durchschnittsgehalts und der Produktion sowie zu einer Senkung der Betriebskosten führen sollen.

Für weitere Informationen wird der Leser auf die Offenlegungen der oben genannten Unternehmen verwiesen.

ATM-Programm

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es ein "At-the-Market"-Beteiligungsprogramm (das "ATM-Programm") aufgelegt hat, das es dem Unternehmen ermöglicht, von Zeit zu Zeit Stammaktien (die "ATM-Aktien") im Wert von bis zu 50 Mio. $ aus dem eigenen Bestand an die Öffentlichkeit auszugeben. Diese Verkäufe erfolgen gemäß einer Vereinbarung über den Vertrieb von Aktien (die "Vertriebsvereinbarung") zwischen dem Unternehmen und einem Konsortium von Vertretern unter der Leitung von BMO Nesbitt Burns Inc. und einschließlich BMO Capital Markets Corp. LLC, Haywood Securities Inc. und Laurentian Bank Securities, Inc. Laurentian Capital (USA) Inc., Raymond James Ltd. und Raymond James & Associates, Inc. (zusammen die "Agenten").

Gold Royalty hat derzeit keine Pläne, das ATM-Programm zu nutzen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem ATM-Programm zur Umsetzung seiner Wachstums- und Akquisitionsstrategie, einschließlich des direkten und indirekten Erwerbs zusätzlicher Lizenzgebühren, Streams und ähnlicher Beteiligungen, sowie als Betriebskapital zu verwenden. Sofern nicht früher durch das Unternehmen oder die Bevollmächtigten gekündigt, endet die Vertriebsvereinbarung mit dem früheren der folgenden Zeitpunkte: (a) an dem Tag, an dem der Gesamtbruttoerlös der angebotenen Aktien, die im Rahmen des ATM-Programms verkauft wurden, den Gesamtbetrag von 50 Millionen Dollar (oder den Gegenwert in kanadischen Dollar) erreicht; oder (b) am 1. September 2023.

Das Volumen und der Zeitpunkt der Ausschüttungen im Rahmen des ATM-Programms werden gegebenenfalls nach dem alleinigen Ermessen des Unternehmens festgelegt, vorbehaltlich der geltenden gesetzlichen Beschränkungen. Jegliche Verkäufe von ATM-Anteilen werden von den Bevollmächtigten über die Einrichtungen der NYSE American LLC oder jeden anderen Marktplatz, an dem die Stammaktien von Gold Royalty notiert sind oder anderweitig gehandelt werden, zu den jeweils geltenden Marktpreisen getätigt.

Das ATM-Programm wird mit der Einreichung eines Prospektnachtrags zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 15. Juli 2022 und der US-Registrierungserklärung auf Formular F-3, die am 13. Juni 2022 eingereicht und am 6. Juli 2022 geändert wurde, wirksam. Der Prospektnachtrag zum ATM-Programm wird in Kürze bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Provinzen und Territorien Kanadas sowie bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht. Kopien des Prospektnachtrags, des Vertriebsvertrags und anderer relevanter Dokumente werden auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sein. Der Lead Agent wird den Anlegern auf Anfrage Kopien dieser Dokumente zusenden, indem sie sich an BMO Capital Markets Corp. per Post an 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, Attn: Equity Syndicate Department, per E-Mail an bmoprospectus@bmo.com oder telefonisch unter (800) 414-3627 wenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einem Land statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen erwirbt Lizenzgebühren, Streams und ähnliche Beteiligungen in verschiedenen Phasen des Minenlebenszyklus, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das kurz-, mittel- und langfristig attraktive Renditen für seine Investoren bietet. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus Lizenzgebühren auf Goldgrundstücken in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp.

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Personen

Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") der Canadian Securities Administrators und hat die technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, geprüft und genehmigt, mit Ausnahme der Grundstücke in Québec. Glenn Mullan, P.Geo., ein Director des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition in NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen zu den Projekten in Québec, Kanada, geprüft und genehmigt.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Bei den oben markierten Posten handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen, und die Leser sollten sich auf die nicht nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") erstellten Finanzkennzahlen in der Management Discussion & Analysis des Unternehmens für die drei und neun Monate bis zum 30. Juni 2022 beziehen, die auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und www.sec.gov veröffentlicht wurden.

Das Unternehmen hat in dieses Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) Bereinigter Nettoverlust, der durch Abzug von transaktionsbezogenen Aufwendungen, Verlustanteilen und Verwässerungsgewinnen bei assoziierten Unternehmen, Wertminderungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Derivatverbindlichkeiten und kurzfristigen Anlagen, Gewinnen aus der Veräußerung kurzfristiger Anlagen, Wechselkursgewinnen/(-verlusten) und sonstigen Erträgen vom Nettoverlust berechnet wird; (ii) Bereinigter Nettoverlust je Aktie, der durch Division des bereinigten Nettoverlusts durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der für den betreffenden Zeitraum ausstehenden Aktien berechnet wird; (iii) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, ohne Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals, der berechnet wird, indem die Auswirkung von Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals vom Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abgezogen wird; und (iv) GEOs, die berechnet werden, indem die Lizenz- und Optionseinnahmen durch 1.850 $/Unze (Durchschnitt von 1.700 $/Unze und 2.000 $/Unze) geteilt werden, wobei es sich jeweils um Nicht-IFRS-Kennzahlen handelt, die nach IFRS keine standardisierte Bedeutung haben und von anderen Unternehmen anders berechnet werden können. Die Darstellung solcher Nicht-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.

Hinweis für Investoren

Die Angaben zu Grundstücken, an denen Gold Royalty Lizenzgebühren oder andere Beteiligungen hält, beruhen auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Grundstücke öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Grundstücken, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend von den Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen und anderen öffentlich verfügbaren Informationen abhängig. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl das Unternehmen keine Kenntnis davon hat, dass solche Informationen nicht zutreffend sind, kann nicht garantiert werden, dass solche Informationen von Dritten vollständig oder korrekt sind. Darüber hinaus können sich bestimmte Informationen, die von den Betreibern öffentlich bekannt gegeben werden, auf ein größeres Grundstück beziehen als das von der Beteiligung des Unternehmens abgedeckte Gebiet, das oft nur einen Teil des gesamten Projektgebiets oder der entsprechenden Mineralressourcen oder Reserven betrifft. Die Lizenzgebühren des Unternehmens beziehen sich in einigen Fällen nicht auf die Gesamtheit der einzelnen Projekte. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer gemessenen, angezeigten oder abgeleiteten Ressource jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. "Abgeleitete Mineralressourcen" weisen eine größere Ungewissheit hinsichtlich ihrer Existenz und eine große Ungewissheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit auf.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die technischen und wissenschaftlichen Offenlegungen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, einschließlich aller Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von den Projektbetreibern gemäß NI 43-101 erstellt, der sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC") unterscheidet, die für inländische Emittenten gelten. Dementsprechend sind die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsvorschriften der SEC unterliegen.

Vorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf: zukünftige Pläne, Schätzungen und Erwartungen, die von den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, bekannt gegeben werden, einschließlich der vorgeschlagenen Weiterentwicklung und Erweiterung dieser Projekte; die Ergebnisse der Explorations-, Erschließungs- und Produktionsaktivitäten der Betreiber dieser Projekte; und die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Einnahmen und Einnahmenwachstum. Solche Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "vorhersehen" oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Projekten des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem jeglicher Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebührenbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke auszuführen oder die geplanten Erschließungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, Betrieb oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen sowie die Auswirkungen von COVID-19 und die Reaktion der relevanten Regierungen darauf und die Wirksamkeit solcher Reaktionen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 30. September 2021 zu Ende gegangene Jahr und in seinen anderen öffentlich eingereichten Dokumenten unter seinen Profilen unter www.sedar.com und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67068

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67068&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38071H1064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.