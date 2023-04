IRW-News: GoldMining Inc.: U.S. Goldmining gibt den Abschluss des ersten öffentlichen Angebots bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "GoldMining":

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: U.S. Goldmining gibt den Abschluss des ersten öffentlichen Angebots bekannt

Vancouver, British Columbia - 24. April 2023 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining") und GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE AMERICAN: GLDG) ("GoldMining" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) freuen sich, den Abschluss des Initial Public Offering (IPO) von U.S. GoldMining's Börsengang von 2.000.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Erstausgabepreis von US$ 10,00 pro Einheit bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von U.S. GoldMining (eine "Aktie") und einem Optionsschein zum Erwerb einer Aktie (ein "Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis von 13,00 US$ pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren nach der Emission.

Die Aktien und Optionsscheine von U.S. GoldMining werden seit dem 20. April 2023 am Nasdaq Capital Market unter den Tickern "USGO" bzw. "USGOW" gehandelt.

Der Bruttoerlös aus dem Angebot belief sich auf 20,0 Millionen US$ vor Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen sowie anderer Angebotskosten. U.S. GoldMining plant, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska (USA), zur Rückzahlung von Geldern, die GoldMining vorgestreckt hat, und als Betriebskapital zu verwenden.

H.C. Wainwright & Co. und BMO Capital Markets fungierten als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot. Laurentian Bank Securities Inc. und Sprott Capital Partners LP fungierten als Co-Manager für das Angebot.

Alastair Still, Chairman von U.S. GoldMining, kommentierte: "Der erfolgreiche Börsengang von U.S. GoldMining ist ein bedeutendes Ereignis, das uns unserer Meinung nach in eine gute Position bringt, um unsere Strategie der Wertsteigerung des Whistler-Projekts in Alaska, einem der besten Bergbauländer der Welt, voranzutreiben. Wir sind begeistert von den potenziellen Wachstumschancen des Projekts Whistler, das eine der größten Gold-Kupfer-Ressourcenschätzungen in Nord- und Südamerika beherbergt, die sich noch in den Händen eines Junior-Explorers und -Entwicklers befindet."

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, erklärte: "Die Gründung von U.S. GoldMining untermauert unser Vertrauen in das Potenzial des Whistler-Projekts und ist ein Beweis für das Kaliber unseres Teams. U.S. GoldMining ist nun gut positioniert, mit einer starken Finanzabteilung und einem erfahrenen Managementteam, um auf dem Projekt Werte zu schaffen."

Diese Pressemitteilung ist eine "designierte Pressemitteilung" von GoldMining für die Zwecke des Prospektnachtrags vom 10. Dezember 2021 zu seinem Kurzprospekt vom 27. Oktober 2021.

Die Registrierungserklärungen wurden bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht und traten am 19. April 2023 in Kraft. U.S. GoldMining hat auch eine Empfangsbestätigung für seinen endgültigen Prospekt erhalten, der bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Aufsichtsbehörden in allen kanadischen Provinzen und Territorien, mit Ausnahme von Québec, eingereicht wurde.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von U.S. GoldMining dar und stellt auch kein Angebot, keine Aufforderung oder einen Verkauf in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Frühwarnbericht

In Verbindung mit dem Abschluss des Börsengangs wird GoldMining einen Frühwarnbericht (der "Bericht") gemäß Canadian National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Requirements auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Profil von U.S. GoldMining einreichen. Im Rahmen des Börsengangs erwarb GoldMining am 19. April 2023 das wirtschaftliche Eigentum und die Kontrolle und Leitung von 122.490 Einheiten zu einem Preis von 10,00 US$ pro Einheit (der "IPO-Erwerb"). Unmittelbar vor dem IPO-Erwerb war GoldMining wirtschaftlicher Eigentümer von 9.500.001 Aktien, was etwa 93,7 % der ausstehenden Aktien entspricht, und besaß keine Optionsscheine und übte die Kontrolle darüber aus. Unmittelbar nach der IPO-Akquisition war GoldMining wirtschaftlicher Eigentümer von 9.622.491 Aktien und 122.490 Warrants und übte die Kontrolle und Leitung über diese aus, was etwa 79,3 % der ausstehenden Aktien entspricht (bzw. unter der Annahme, dass GoldMining alle seine Warrants ausübt, etwa 79,5 % der ausstehenden Aktien). Infolge späterer Akquisitionen, die über die Einrichtungen des Nasdaq Capital Market getätigt wurden, ist GoldMining zum Datum dieses Dokuments wirtschaftlicher Eigentümer von 9.720.027 Aktien und übt die Kontrolle und Weisungsbefugnis über diese Aktien aus, was etwa 80,1 % der ausstehenden Aktien entspricht (oder, unter der Annahme, dass GoldMining alle seine Optionsscheine ausübt, etwa 80,3 % der dann ausstehenden Aktien).

Die Aktien und Optionsscheine wurden von GoldMining zu Investitionszwecken erworben und in Zukunft kann GoldMining weitere Aktien, Optionsscheine und/oder andere Wertpapiere von U.S. GoldMining erwerben, einige oder alle bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere, die GoldMining hält oder halten wird, veräußern oder seine derzeitige Position beibehalten, je nach Marktbedingungen, Neuformulierung von Plänen und/oder anderen relevanten Faktoren. Der Zeitpunkt und die tatsächliche Anzahl von Aktien, Optionsscheinen und/oder anderen Wertpapieren, die GoldMining in der Zukunft erwerben oder veräußern wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich des Preises, der verfügbaren Liquidität, der unternehmerischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie der Marktbedingungen und alternativen Investitionsmöglichkeiten. Akquisitionen können von GoldMining mit einer Vielzahl von Methoden durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Käufe auf dem offenen Markt und privat ausgehandelte Transaktionen, vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze und anderer geltender rechtlicher Anforderungen.

Um ein Exemplar des Berichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Hauptsitz von GoldMining wie folgt:

GoldMining Inc.

Zu Händen: Pat Obara, Finanzvorstand

1030 West Georgia Street, Suite 1830

Vancouver, BC V6E 2Y3

Tel: (855) 630-1001

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining heute ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. GoldMining besitzt auch mehr als 21 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY).

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das 170 km nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA, liegt. Das Projekt Whistler besteht aus mehreren Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationszielen innerhalb eines umfassenden regionalen Landpakets von insgesamt 217,5 km² (53.700 Acres).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Ko-Vorsitzender

David Garofalo, Ko-Vorsitzender

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still, Vorsitz

Tim Smith, Geschäftsführender Direktor

Telefon: (604) 388-9788

E-Mail: info@us.goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Technische Informationen

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer von U.S. GoldMining und Vice President, Exploration von GoldMining, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung überwacht und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition im kanadischen National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101").

Weitere Informationen über das Projekt Whistler entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel "NI 43-101 Mineral Resource Estimate for the Whistler Project" (Mineralressourcenschätzung für das Projekt Whistler) mit Gültigkeitsdatum 22. September 2022, der auf den Profilen von GoldMining und U.S. GoldMining unter www.sedar.com eingesehen werden kann, sowie der Zusammenfassung des technischen Berichts mit dem Titel "Initial Assessment for the Whistler Project" (Erstbewertung für das Projekt Whistler) mit Gültigkeitsdatum 22. September 2022, die auf dem Profil von U.S. GoldMining unter www.sec.gov eingesehen werden kann.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich zukunftsgerichteter Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen beinhalten Aussagen über die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem Börsengang durch U.S. GoldMining, die Geschäftspläne des Unternehmens, die Erwartungen hinsichtlich des Projekts Whistler und die potenziellen Wachstumsmöglichkeiten in diesem Bereich. Wörter wie "erwartet", "antizipiert" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen von GoldMining und U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, zählen unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit: den inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten verbunden sind, vorgeschlagenen Studien, die die Erwartungen für das Projekt Whistler möglicherweise nicht bestätigen, schwankenden Metallpreisen, unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, Risiken in Zusammenhang mit Regierungs- und Umweltbestimmungen, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen sowie Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten der in Zukunft erforderlichen Finanzierung. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden im Abschnitt "Risikofaktoren" des endgültigen Prospekts für das Angebot ausführlicher beschrieben. Eine Kopie des Prospekts ist auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com und auf EDGAR unter dem Profil von U.S. GoldMining verfügbar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das heutige Datum, und GoldMining und U.S. GoldMining sind nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70239

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70239&tr=1

