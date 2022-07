IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining schließt die Gewährung einer Option auf das Almaden-Projekt und eine strategische Investition in NevGold ab

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining schließt die Gewährung einer Option auf das Almaden-Projekt und eine strategische Investition in NevGold ab

Vancouver, British Columbia - 5. Juli 2022 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE-American: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich, den Abschluss der zuvor gemeldeten Gewährung einer Option auf das unternehmenseigene Projekt Almaden (das "Projekt") in Idaho, USA, an eine Tochtergesellschaft von NevGold Corp. ("NevGold") und die strategische Investition des Unternehmens in NevGold bekannt zu geben. Als Gegenleistung für die Option erhielt das Unternehmen einen Betrag von 3,0 Millionen C$, der von NevGold durch die Ausgabe von 4.444.444 Stammaktien von NevGold ("NevGold-Aktien") beglichen wurde.

Die Option

Gemäß der Optionsvereinbarung zwischen den Parteien (die "Optionsvereinbarung") hat die Tochtergesellschaft des Unternehmens der Tochtergesellschaft von NevGold eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt eingeräumt. Um die Option auszuüben, muss NevGold unter anderem:

- zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 1. Januar 2024 zusätzliche Zahlungen in Höhe von insgesamt 6 Millionen C$ an die Tochtergesellschaft von GoldMining zu leisten, wobei diese Zahlungen von NevGold in bar oder durch die Ausgabe von NevGold-Aktien nach dem folgenden Zeitplan geleistet werden können:

o 1. Januar 2023: C$1,5 Millionen

o 1. Juli 2023: C$ 1,5 Millionen

o 1. Januar 2024: C$3,0 Millionen

Sollte sich NevGold dafür entscheiden, eine der vorgenannten Zahlungen durch die Ausgabe von NevGold-Aktien zu erfüllen, wird die Anzahl dieser Aktien auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis der NevGold-Aktien für den dann geltenden 30-Handelstage-Zeitraum basieren.

- Abschluss der qualifizierenden Ausgaben für das Projekt in Höhe von insgesamt 2,25 Millionen C$, davon 1,5 Millionen C$ bis zum 1. Juni 2023 und weitere 0,75 Millionen C$ bis zum 31. Dezember 2023.

Strategische Investitionen

Das Unternehmen hat seine erste strategische Investition in NevGold durch die Zeichnung von 1.481.481 NevGold-Aktien zu einem Preis von 0,675 C$ pro Aktie mit einem Zeichnungserlös von insgesamt 1,0 Millionen C$ abgeschlossen.

In Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Optionszuteilung und der strategischen Investition haben GoldMining und NevGold eine Vereinbarung über Investorenrechte zu üblichen Bedingungen abgeschlossen, die unter anderem die Gewährung bestimmter Verwässerungsschutzrechte durch NevGold an GoldMining und das Recht auf die Nominierung eines Board-Mitglieds von NevGold vorsieht, vorausgesetzt, das Unternehmen hält eine Beteiligung an NevGold von über 4,99 %.

Gemäß der Optionsvereinbarung hat GoldMining zugestimmt, zusätzliches Eigenkapital von NevGold in Höhe des niedrigeren Betrags von 1,25 Millionen C$ oder 40 % der gesamten Bruttoeinnahmen von NevGold zu erwerben, falls NevGold vor dem 30. November 2022 eine qualifizierte Finanzierung abschließt.

Frühwarnbericht

Vor dem hier offengelegten Erwerb von NevGold-Aktien war das Unternehmen nicht im wirtschaftlichen Besitz von NevGold-Aktien und übte auch keine Kontrolle und Weisungsbefugnis über diese aus. Unmittelbar danach war das Unternehmen wirtschaftlicher Eigentümer von 5.925.925 NevGold-Aktien und übte die Kontrolle und Weisungsbefugnis über diese aus, was ungefähr 10,53 % der ausstehenden NevGold-Aktien entspricht, basierend auf 50.344.287 ausstehenden NevGold-Aktien zum 3. Juli 2022 vor der Ausgabe der NevGold-Aktien an das Unternehmen.

Die NevGold-Aktien wurden vom Unternehmen zu Investitionszwecken erworben, und in Zukunft kann das Unternehmen je nach Marktbedingungen, Neuformulierung von Plänen und/oder anderen relevanten Faktoren weitere Wertpapiere von NevGold erwerben, einige oder alle bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere, die das Unternehmen hält oder halten wird, veräußern oder seine derzeitige Position beibehalten.

Ein Frühwarnbericht (der "Bericht") wird vom Unternehmen gemäß NI 62-103 auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Profil von NevGold eingereicht. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in 1030 West Georgia Street, Suite 1830, Vancouver, British Columbia, V6E 2Y3. Um ein Exemplar des Berichts zu erhalten, kontaktieren Sie bitte das Unternehmen wie folgt:

GoldMining Inc.

z.H.: Pat Obara, Finanzvorstand

1030 West Georgia Street, Suite 1830

Vancouver, BC V6E 2Y3

Tel: +1(855) 630-1001

Über GoldMining Inc.

Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert das Unternehmen heute ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch mehr als 20 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten und/oder Erwartungen widerspiegeln, einschließlich Aussagen über die Ausübung und alle zukünftigen Zahlungen oder Ausgaben im Rahmen der Optionsvereinbarung und die erwarteten Vorteile der Transaktionen im Rahmen der Optionsvereinbarung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich: Verzögerungen bei den Plänen aufgrund von Beschränkungen und anderen zukünftigen Auswirkungen von COVID-19 oder einer anderen Unfähigkeit des Unternehmens oder von NevGold, die erwarteten Zeitpläne für die geplanten Projektaktivitäten einzuhalten; die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, die Fähigkeit von NevGold, die Option im Rahmen des Optionsabkommens auszuüben, Risiken im Zusammenhang mit Regierungs- und Umweltregulierung, sozialen, Genehmigungs- und Lizenzangelegenheiten sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierung. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2021 zu Ende gegangene Jahr und in anderen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Chairman

Alastair Still, CEO

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66555

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66555&tr=1

