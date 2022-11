IRW-News: Glow Lifetech Corp.: Glow Lifetech schließt Entwicklung der proprietären flüssigen Cannabisinhaltsstoffe der Linie MyCell® ab und bringt die Pläne zur Markteinführung in Kanada weiter voran

IRW-PRESS: Glow Lifetech Corp.: Glow Lifetech schließt Entwicklung der proprietären flüssigen Cannabisinhaltsstoffe der Linie MyCell® ab und bringt die Pläne zur Markteinführung in Kanada weiter voran

TORONTO, 1. November 2022 - Glow LifeTech Corp. (CSE: GLOW) (OTCQB: GLWLF) (FWB: 9DO) (Glow oder das Unternehmen), ein innovatives Biotechnologieunternehmen, das wissenschaftlich fundierte natürliche Inhaltsstoffe der nächsten Generation produziert, freut sich bekannt zu geben, dass die Entwicklung seiner proprietären flüssigen Cannabisinhaltsstoffe der Linie MyCell®, einschließlich THC und CBD, abgeschlossen ist. Das Unternehmen plant nunmehr die Vermarktung auf dem kanadischen Markt, sobald das Produkt marktreif ist.

Die erfolgreiche Entwicklung der flüssigen, wasserlöslichen THC- und CBD- Inhaltsstoffe der Linie MyCell® ermöglicht es dem Unternehmen, unmittelbar zur Hochskalierung der Produktion überzugehen und die Vorbereitungen für den Verkauf auf dem gut etablierten Markt für THC- und CBD-Produkte in Kanada als dem ersten Schritt seiner weltweiten Vermarktungsstrategie in Angriff zu nehmen.

Der Abschluss unserer Entwicklung der proprietären flüssigen Cannabis-Inhaltsstoffe der Linie MyCell® stellt für Glow einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg hin zur kommerziellen Markteinführung dar, sagte Clark Kent, der CEO von Glow LifeTech. Durch sein wachsendes Portfolio fortschrittlicher Inhaltsstoff-Technologien ist Glow einzigartig positioniert, um von den langfristigen weltweiten Wachstumsaussichten von Produkten auf Cannabisbasis zu profitieren, beginnend mit dem kanadischen Markt.

Differenzierte Mehrwertprodukte

Während viele Akteure der Cannabisindustrie mit Produktangeboten mit niedrigen Margen und zunehmender Standardisierung zu kämpfen haben, hat sich Glow stets seinen langfristigen Fokus auf die Herstellung differenzierter Produkte mit Mehrwert und den Aufbau einer Plattform für ertragsstarkes Wachstum bewahrt. Mit seinem Portfolio hochleistungsfähiger, auf Technologie setzender Produkte ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von der zunehmenden branchenweiten Entwicklung hin zu hochwertigen, wissenschaftsbasierten Produkten zu profitieren.

Vielseitige Technologieplattform

Die MyCell®-Technologie von Glow ist ein hochmodernes Verabreichungssystem, das die Aufnahme, Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit mehrerer Arten natürlich wirksamer Wirkstoffe optimiert, unter anderem von Cannabinoiden, Vitaminen und pflanzlichen Stoffen, und zwar unter Einsatz von 100 % natürlichen Bestandteilen. Sie wandelt schlecht absorbierte natürliche Wirkstoffe wie THC und CBD in wasserlösliche verträgliche Konzentrate um, die einen schnellen Wirkungseintritt, eine hohe Absorptionsrate, eine präzise Dosierung und ein reines Geschmacksprofil bieten. Mit seiner flexiblen Technologieplattform und einem soliden Portfolio hochwertiger Inhaltsstoffe kann Glow eine Vielzahl von Produktformaten anbieten, unter anderem Tropfen, Sprays, Getränke, Gummistückchen, Lebensmittel, Topika und mehr.

Schlankes Betriebsprofil

Das Unternehmen hat umsichtig eine effiziente Asset-light-Cannabisproduktionsstätte mit einer Factor-in-Factory-Produktionspartnerschaft in Toronto, Kanada, errichtet, die auf Skalierung und Kostenminimierung ausgelegt ist. Nachdem Anfang 2022 die Verarbeitungsanlage errichtet und die Ausrüstung in Betrieb genommen wurde, werden in ihr die gesamten Cannabis-bezogenen F&E-Aktivitäten von Glow untergebracht, und sie dient ferner als das Exzellenzzentrum des Unternehmens für die Cannabisproduktion zwecks Entwicklung von Technologien und Produkten, die weltweit skaliert werden können. Dieser eine lizenzierte Produktionsstandort bietet dem Unternehmen die erforderliche Produktionskapazität für die Herstellung eines vielfältigen Portfolios von Cannabisprodukten, mit dem der nationale kanadische Markt sowohl für den Cannabiskonsum durch Erwachsene als auch den medizinischen Einsatz bedient werden kann.

Wachsender Cannabismarkt

Der Cannabismarkt ist weiterhin ein bedeutender und wachsender Markt für Konsumgüter. Im Jahr 2021 belief sich der Einzelhandelsumsatz Kanadas für Cannabis für den Freizeitkonsum auf $ 3,9 Milliarden, also 50 % mehr bezogen auf das Gesamtjahr, und er legte im Jahr 2022 bis zum August weiter um +22 % zu. Statistics Canada. Table 20-10-0008-01 Retail trade sales by province and territory

Prognosen von ATB Capital Markets zufolge https://atbcapitalmarkets.com/insights/canadian-cannabis-market-size-forecast-13-cagr-through-2030e

wächst der Markt bis 2030 auf $ 12 Milliarden, ein beeindruckendes Marktvolumen, wenn man bedenkt, dass der gesamte kanadische Umsatz mit Bier im Jahr 2021 $ 9,2 Milliarden betrug. Statistics Canada. Table 10-10-0011-01 Value of sales of alcoholic beverages of liquor authorities and other retail outlets, by beverage type

Die mit Cannabis infundierten Produkte, die den Fokus der Inhaltsstoff-Technologien von Glow darstellen, gehören zu den am schnellsten wachsenden Segmenten auf dem Markt, wobei Esswaren und Getränke in den USA um +30 % bzw. +63 % zulegten. https://bdsa.com/wp-content/uploads/2022/05/BDSA-Cannabis-Infused-Foods-and-Beverages-2.pdf

Jüngste Nachrichten:

Das Unternehmen hat vor Kurzem erste positive Ergebnisse aus einer klinischen Studie zur Beurteilung der Auswirkungen von ArtemiC Support® auf Patienten mit dem postakuten COVID-Syndrom, auch bekannt als Long COVID, bekannt gegeben. Die vollständige Meldung finden Sie hier: https://bit.ly/3CHfNNV

REGISTRIEREN: Für weitere Informationen über Glow, oder um sich in die Mailingliste des Unternehmens einzutragen, besuchen Sie: https://www.glowlifetech.com/news

Über Glow LifeTech Corp.

Glow LifeTech ist ein in Kanada ansässiger Biotechnologiekonzern, der sich auf die Herstellung von nutrazeutischen und Cannabinoid-basierten Produkten mit dramatisch verbesserter Bioverfügbarkeit, Absorption und Wirksamkeit konzentriert. Glow besitzt die Rechte an der bahnbrechenden, pflanzenbasierten MyCell Technology®, die schlecht absorbierte natürliche Verbindungen in verbesserte wasserverträgliche Konzentrate verwandelt, die das volle Heilungspotenzial der wertvollen Verbindungen freisetzen.

Internet: www.glowlifetech.com

Ansprechpartner

James Van Staveren

Glow LifeTech Corp.

Telefon: 855-442-GLOW (4569)

ir@glowlifetech.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

+49 (0) 177 774 2314

blanger@glowlifetech.com

Kontakt: 855-442-GLOW (4569)

E-Mail: info@glowlifetech.com

65 International Blvd. Suite 206

Toronto, Ontario M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68057

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68057&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37989H1091

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.