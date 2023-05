IRW-News: Generative AI Solutions Corp.: GenAI bringt Tobacco Titan(TM) auf den Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Generative AI Solutions Corp.":

IRW-PRESS: Generative AI Solutions Corp.: GenAI bringt Tobacco Titan(TM) auf den Markt

Vancouver, BC, 23. Mai 2023 / IRW-Press / - Generative AI Solutions Corp. (GenAI oder das Unternehmen) (CSE: AICO, FWB: 99L.F, OTC: AICOF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine neue Tochtergesellschaft gegründet hat: GenAI Tobacco Inc. (GenAI Tobacco), an welcher GenAI einen Kapitalanteil von 80 % hält.

GenAI Tobacco wurde mit der Absicht gegründet, ein Large Language Model (LLM) zu entwickeln, um die leistungsstarke Funktionalität der künstlichen Intelligenz (KI) für die Tabakindustrie nutzbar zu machen. Das Unternehmen hat die Absicht, das LLM-Tabakprodukt unter dem Markennamen Tobacco Titan auf den Markt zu bringen. Mit Hilfe verschiedener proprietärer und öffentlicher Datensätze sowie sonstigen Informationen wird Tobacco Titan mit dem Ziel entwickelt, unter anderem wertvolle Informationen zu liefern, und zwar die folgenden KI-gesteuerten Informationen für Unternehmen und Privatpersonen mit Verbindung zur Tabakindustrie:

1.-Produktinformationen: Tobacco Titan kann detaillierte Informationen über verschiedene Tabakerzeugnisse bereitstellen, unter anderem ihre Inhaltsstoffe, ihren Herstellungsprozess und ihre Geschmacksprofile; dadurch können Unternehmen und erwachsene Nutzer sich über bestimmte Marken oder Tabaksorten informieren oder aufgrund ihrer Präferenzen sogar neue Produkte erforschen.

2.-Vorschriften und deren Einhaltung: Tobacco Titan kann Unternehmen und erwachsene Nutzer dabei unterstützen, sich in der komplexen Welt der Tabakvorschriften und deren Einhaltung zurechtzufinden, und aktuelle Informationen zur lokalen, nationalen und internationalen Tabakgesetzgebung bereitstellen, unter anderem zu Altersbeschränkungen, Verpackungsrichtlinien und Werbebestimmungen.

3.- Informationen zu Gesundheit und Sicherheit: Tobacco Titan kann Informationen und Ressourcen in Bezug auf die gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums und die Risiken in Verbindung mit dem Rauchen, Alternativen wie rauchlosen Tabak oder E-Zigaretten und Tipps dazu liefern, wie man mit dem Rauchen aufhören oder den Tabakkonsum reduzieren kann.

4.-Marketing- und Branding-Unterstützung: Für Unternehmen, die in der Tabakindustrie tätig sind, kann Tobacco Titan Unterstützung bei der Entwicklung effizienter Marketingstrategien, der Erstellung überzeugender Markenbotschaften und dem Verständnis der Kundenpräferenzen und Trends leisten sowie Einsichten in die Marktforschung, die Demographie der Zielgruppen und die Werbemethoden liefern.

5.-Kundenspezifische Empfehlungen: Anhand der Präferenzen und Interessen erwachsener Tabakkonsumenten kann Tobacco Titan personalisierte Empfehlungen für Tabakerzeugnisse, Zubehör und dazugehörige Services bieten. Durch die Analyse der Daten und des Verhaltens erwachsener Nutzer kann es neue Geschmacksrichtungen, neue Marken oder neues Raucherzubehör im Einklang mit dem Geschmack und den Vorlieben erwachsener Nutzer vorschlagen.

Ryan Selby, der Chairman und CEO, merkte dazu wie folgt an: Vor dem Start von GenAI war ich Mitbegründer und CEO von Poda Holdings, Inc. (PODA), einer auf Innovation fokussierten Gesellschaft im Tabaksektor. Im Jahr 2022 führten wir erfolgreich den Verkauf unserer Erfindung in der Kategorie Heat-not-burn für eines der größten Tabakunternehmen der Welt, Altria Client Services LLC, einer Tochtergesellschaft der Altria Group, Inc., mit einem Gesamterlös in Höhe von US $ 100,5 Millionen durch. Siehe nachstehenden Link zur Pressemitteilung:

www.newswire.ca/news-releases/poda-completes-multiparty-sale-of-intellectual-property-assets-for-us-100-5-million-813011841.html

Wir erkannten die Notwendigkeit von Innovation in der Tabakindustrie und entwickelten und patentierten die weltweit erste Closed-Ended-Zigarette. Nach dem Verkauf änderten wir den Namen des Unternehmens in Idle Lifestyle Inc. und zahlten eine Dividende in Höhe von ca. CDN $ 68 Millionen an sämtliche Aktionäre aus, was einem Aufschlag auf den Schlusskurs der Aktie vor der Ankündigung des Verkaufs von ca. 170 % entspricht. Siehe nachstehenden Link zur Pressemitteilung:

www.newswire.ca/news-releases/idle-declares-dividends-and-approves-return-of-capital-844038934.html

Ich sah die Notwendigkeit von Innovation und Datenerhebung in der Tabakindustrie mit eigenen Augen. Ich bin davon überzeugt, dass wir Tobacco Titan dank meiner diversen Kontakte zu einigen der größten Tabakunternehmen der Welt sowie verschiedenen weiteren Branchenführern zu einem ausgesprochen wertvollen globalen Enterprise-System ausbauen können, das für Privatpersonen wie Unternehmen gleichermaßen nutzbringend ist.

Unser Ziel ist es, Partnerschaften mit bestimmten Unternehmen in der Tabakindustrie einzugehen, die Zugang zu verschiedenen proprietären Datensätzen haben, mit welchen Tobacco Titan aufgrund der Einzigartigkeit der Daten, die noch nicht allgemein im Internet verfügbar sind, einen Wettbewerbsvorteil erlangen könnte. Wir planen eine Zusammenarbeit mit unserem Partner Metachain Technologies Inc., um die Entwicklung von Tobacco Titan zu vereinfachen, und werden unsere Vereinbarung mit diesem Partner in den nächsten Wochen finalisieren.

Für das Board:

Ryan Selby

CEO, Director und Board-Chairman

Generative AI Solutions Corp.

Gebührenfreie Anrufe (Nordamerika): +1-833-879-7632

Anrufe von außerhalb Nordamerikas: +1-406-879-7632

info@genai-solutions.com

www.genai-solutions.com

ÜBER GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP.

GenAI ist ein Vorreiter auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und legt sein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung transformativer KI-gestützter Tools für Unternehmen und Konsumenten in zahlreichen Wirtschaftszweigen. Wir von GenAI sehen es als unsere Aufgabe, die Macht der künstlichen Intelligenz zur Entwicklung von transformativen Tools zu nutzen, die Unternehmen und Konsumenten in verschiedenen Branchen zugute kommen. Unser Team aus talentierten KI-Experten und Technikern hat sich der Entwicklung hochmoderner KI-basierter Lösungen verschrieben, die mit einer breiten Anwendbarkeit punkten und sich nahtlos in verschiedene Arbeitsabläufe integrieren lassen. Unser Know-how in den Bereichen maschinelles Lernen, natürliche Sprachverarbeitung und Datenanalyse nutzen wir für die Entwicklung vielseitiger, leistungsstarker Tools, mit denen Effizienz, Produktivität und Benutzerfreundlichkeit neu definiert werden.

Für weitere Informationen über GenAI besuchen Sie bitte www.genai-solutions.com.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Informationen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen enthalten können, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, wie z. B.: die Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf die Entwicklung des Produkts Tobacco Titan und dessen Zeitplan,; die Fähigkeit des Unternehmens, die Entwicklung des LLM für Tabak zu erreichen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Produkt Tobacco Titan zu vermarkten; die Fähigkeit des Unternehmens, weitere strategische Akquisitionen abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, Tools und Lösungen für künstliche Intelligenz zu produzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, Wachstum und Rentabilität für Verbraucher und Unternehmen zu fördern; und die Möglichkeiten für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, im Finanzwesen, in der Fertigung und in der Logistikbranche. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Phrasen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen gekennzeichnet oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden können, könnten, würden oder werden bzw. auftreten oder erreicht werden. Verschiedene Annahmen oder Faktoren werden üblicherweise angewandt, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen oder Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken gehören Risiken im Zusammenhang mit der Unfähigkeit von GenAI Tobacco, das Tobacco Titan-Produkt innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt zu entwickeln, der verschärften Wettbewerb und den aktuellen globalen Finanzbedingungen, Zugangs- und Lieferrisiken, Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, betriebliche Risiken, regulatorische Risiken, Finanzierung, Risiken im Zusammenhang mit der Regulierung und Aufsicht über künstliche Intelligenz, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70643

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70643&tr=1

