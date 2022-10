IRW-News: GR Silver Mining Ltd.: GR Silver Mining erweitert die Silberfundstätte SE Area mit einem neuen breiten Abschnitt von 123,1 m mit 112 g/t Ag, einschließlich 13,1 m mit 289 g/t Ag und 0,4 m mit 4.680 g/t Ag

IRW-PRESS: GR Silver Mining Ltd.: GR Silver Mining erweitert die Silberfundstätte SE Area mit einem neuen breiten Abschnitt von 123,1 m mit 112 g/t Ag, einschließlich 13,1 m mit 289 g/t Ag und 0,4 m mit 4.680 g/t Ag

17. Oktober 2022, Vancouver, BC - GR Silver Mining Ltd. (GR Silver Mining oder das Unternehmen) (TSXV|GRSL, OTCQB|GRSLF, FRANKFURT|GPE) -- freut sich, erfolgreiche Folgebohrungen seitlich der neuen hochgradigen Silber(Ag)-Fundstätte Southeast Area (SE Area) auf dem unternehmenseigenen Projekt Plomosas in Sinaloa, Mexiko, bekannt zu geben. Das Oberflächenbohrloch SMS22-16 durchteufte eine Mineralisierung, die der bereits zuvor gemeldeten Fundstätte SMS22-10 in der SE Area auf einem 90 m langen Step-Out-Bohrprogramm ähnelt, wo mehrere hochgradige Abschnitte in einer breiten Zone mit überwiegend Ag-reichen hydrothermalen Brekzien und Stockworks südöstlich des Ressourcengebiets San Marcial zu finden sind.

Highlights der Oberflächenbohrergebnisse der Southeast Area bei San Marcial

- SMS22-16: identifizierte ein breites hydrothermales Brekzien- und Stockwork-System mit mehreren hochgradigen Ag-Abschnitten, ähnlich dem breiten hydrothermalen System im Entdeckungsloch SMS22-10 (siehe Pressemitteilung vom 8. August 2022). Die Abschnitte von SMS22-16 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

123,1 m mit 112 g/t Ag, einschließlich:

13,1 m mit 289 g/t Ag, einschließlich 0,4 m mit 4.680 g/t Ag

27,3 m mit 250 g/t Ag, einschließlich 0,3 m mit 1.351 g/t Ag

6,4 m mit 635 g/t Ag, einschließlich 0,5 m mit 2.203 g/t Ag

- SMS22-14: Bestätigung der Ag-Mineralisierung in geringer Tiefe 150 m entlang des Streichens vom SE-Gebiet (Abbildung 1). Vorkommen einer breiten Ag-Mineralisierung mit einzelnen hochgradigen Werten. Die Abschnitte von SMS22-14 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

10,5 m mit 23 g/t Ag

3,5 m mit 118 g/t Ag, einschließlich 0,2 m mit 1.790 g/t Ag

- Das Bohrprogramm wird in der SE Area fortgesetzt, um die Geometrie und die seitliche Ausdehnung der Mineralisierung zu bestimmen. Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass die hochgradige, ausgedehnte Ag-Mineralisierung in geringer Tiefe unterhalb der Oberfläche vorhanden sein kann, wo die Ag-Werte relativ niedrig sind, wie im flachen Bohrloch SMSP22-023 (Tabelle 1) zu sehen ist. Das Auftreten von anomalen Ag-Zonen an der Oberfläche entlang des 1,5 km langen Zielkontakts, weiter südlich von der SE Area (Abbildung 1), bietet dem Unternehmen neue Ziele für weitere Bohrungen, die darauf abzielen, den Bereich der Mineralisierung zu erweitern und möglicherweise in die geplante Aktualisierung der Ressourcenschätzung in Q1|23 einzubeziehen.

Der Chairman und CEO von GR Silver Mining, Eric Zaunscherb, sagte dazu: Mit jedem neuen Bohrloch wächst das Verständnis des Unternehmens für die Einflussfaktoren auf die Mineralisierung in der neuen SE Area sowie für dessen Größe und Geometrie. Der systematische Ansatz, der geochemische, geophysikalische und geologische Daten an der Oberfläche erfasst, liefert Informationen für die oberflächennahen Bohrungen (z.B. Bohrung SMSP22-023), die uns wiederum bei den Bohrungen in der Tiefe weiterhelfen (z.B. SMS22-16). Die Erkenntnisse scheinen uns weiter nach Südosten zu lenken, und das laufende, vollständig finanzierte Bohrprogramm wird weiterhin Daten für die für das erste Quartal 2023 geplante Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung liefern.

Abbildung 1: Lage der Bohrlöcher 2022 - Southeast Area und San Marcial Resource Area

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67832/GRSilver_171022_DEPRCOM.001.jpeg

Bohrprogramm in der Southeast Area

Nach der jüngsten Entdeckung einer breiten, hochgradigen Ag-Mineralisierung in der SE Area von San Marcial setzt das Unternehmen die Bohrungen fort, um die Geometrie und Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe und seitlich zu erproben.

SMS22-16 wurde konzipiert, um die seitliche Kontinuität der breiten hochgradigen Ag-Mineralisierung, die in SMS22-10 (Abbildung 1) durchschnitten wurde, etwa 90 m südöstlich zu erproben. Die Ag-reiche Mineralisierung, die in Brekzien und starken in SMS22-16 angetroffenen Hämatit-Quarz-Stockwork-Adern vorkommt, ist der Mineralisierungsart, die in SMS22-10 nachgewiesen wurde, sehr ähnlich und befindet sich auf der gleichen wichtigen Höhe zwischen den Ebenen 650 und 550, die dem nordwestlichen Trend folgt, jedoch innerhalb des aussichtsreichen Korridors im Schnittpunkt mit dem nordöstlichen Trend. Ähnlich wie bei SMS22-10 wird die Kontinuität der Entdeckungszone nach Südosten nun durch SMS22-16 bestätigt, das mehrere Brekziationsstufen und eine Reihe von andesitischen Erzgängen aufweist, die im Kontakt mit der unteren Vulkan-Sediment-Einheit intrudieren und eine Ag-Mineralisierung enthalten.

SMS22-14 erprobte die Ausdehnung der mineralisierten Kontaktzone 125 m südöstlich von SMS22-13 und stieß dabei auf ein ähnliches geologisches Umfeld wie das in SMS22-10 identifizierte. SMS22-14 zielte auf eine niedriggradige geochemische Ag-Anomalie an der Oberfläche relativ nahe am Zielkontakt ab, um das Vorkommen und die Kontinuität der Ag-Mineralisierung in geringer Tiefe außerhalb des nach Nordosten verlaufenden strukturellen Korridors zu bewerten, der die Entdeckungszone SE Area beherbergt. Die Ergebnisse rechtfertigen weitere Bohrungen in diesem Gebiet, sowohl neigungsabwärts als auch entlang des Streichens, da die breite hochgradige Ag-Mineralisierung in der SE Area üblicherweise in einer gewissen Tiefe vorkommt, während die Oberflächenausprägung durch breite niedriggradige Ag-Zonen gekennzeichnet ist.

SMS22-15 wurde 80 m unterhalb von SMS22-12 gebohrt (Abbildung 2). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Mineralisierung in diesem Abschnitt - SMS22-10, SMS22-12 und SMS22-15 - Teil eines ausgedehnten Brekzien- und Stockwork-Systems mit typischer auskeilender [an- und abschwellender] Geometrie ist.

Abbildung 2: Längsschnitt San Marcial und SE Area - Pierce Points Gehalt x Mächtigkeit

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67832/GRSilver_171022_DEPRCOM.002.jpeg

GR Silver Mining setzt die Erkundung zusätzlicher Ziele in der SE Area mittels geophysikalischer, geochemischer und geologischer Kartierungsstudien fort und wird weiterhin die seitliche Ausdehnung der hochgradigen Ag-Mineralisierung entlang des Zielkontakts testen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Bohrungen in den kommenden Monaten mit zwei Bohrgeräten in der SE Area von San Marcial fortgesetzt werden.

Tabelle 1: San Marcial Southeastern Area - Highlights der Ergebnisse

Bohrloch Von (m) Bis (m) Scheinbare Ag g/t Au g/t Pb % Zn %

Mächtigkeit (m)

SMS22-14 26,8 37,3 10,5 23 0,06 na na

85,0 88,5 3,5 118 0,02 na 0,1

einschließlich 88,3 88,5 0,2 1.790 0,03 0,7 2,9

103,5 104,3 0,8 392 0,04 0,2 0,5

142,0 152,9 10,9 22 0,08 na na

SMS22-15 322,4 328,3 5,9 34 0,03 0,4 1,1

SMS22-16 65,8 188,9 123,1 112 0,06 na 0,1

einschließlich 66,8 79,9 13,1 289 0,05 na 0,1

einschließlich 72,3 72,7 0,4 4.680 0,87 0,1 0,1

und 115,6 142,9 27,3 250 0,10 0,1 0,3

einschließlich 116,7 117,0 0,3 1.351 0,30 0,1 0,2

und 117,3 123,6 6,4 635 0,08 0,2 0,3

einschließlich 119,5 120,0 0,5 2.203 0,17 0,8 1,4

einschließlich 148,5 150,0 1,5 102 2,6 na na

SMSP22-023 22,3 26,0 EOH 3,7 158 0,01 na na

Zahlen können gerundet sein. Die Ergebnisse sind ungeschnitten und unverwässert.

Die wahre Mächtigkeit wird nicht geschätzt, da das Unternehmen nicht über ausreichende Daten aus dieser neuen mineralisierten Zone verfügt, um die wahre Mächtigkeit der Bohrlochabschnitte mit Sicherheit zu bestimmen.

"na" = kein signifikantes Ergebnis "EOH" = Ende des Bohrlochs

Tabelle 2: San Marcial-Bohrprogramm 2022 - Details zu den Bohrlöchern im südöstlichen Abschnitt

Bohrloch Rechtswert(m) Hochwert(m) RL(m) Neigung() Azimut() Tiefe(m) Status Resultates

SMS22-14 451620 2545715 725 -60 210 182,6 diese Meldung

SMS22-15 451501 2545921 700 -80 240 408,0 diese Meldung

SMS22-16 451474 2545840 690 -50 205 243,6 diese Meldung

SMS22-17 451473 2546016 723 -50 225 380,0 ausstehend

SMS22-18 451388 2545903 760 -48 225 336,0 ausstehend

SMS22-19 451389 2545770 709 -50 210 in Bearbeitung

SMS22-20 451388 2545903 760 -50 160 in Bearbeitung

SMSP22-023 451460 2545735 678 -45 340 26 diese Meldung

Anmerkung: alle Löcher wurden von der Oberfläche aus gebohrt; WGS84 Datum

Qualitätssicherungsprogramm und Qualitätskontrollverfahren (QA/QC)

Das Unternehmen hat QA/QC-Verfahren eingeführt, die das Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Standardproben zu allen Probenchargen umfassen, die zur Probenvorbereitung und -analyse an die Laboreinrichtungen von SGS de México S.A. de C.V. im mexikanischen Bundesstaat Durango geschickt werden. Proben mit Ergebnissen von über 100 Teilen Silber pro Million (über dem Messwert) werden von SGS de Mexico direkt an SGS Canada Inc. in Burnaby in British Columbia übermittelt. Die Analysemethoden sind ein Aufschluss aus vier Säuren sowie eine optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma mit Bleifusionsbrandprobe mit gravimetrischem Abschluss für Silber oberhalb der Grenzwerte. Bei der Goldanalyse sind die Analysemethoden eine Bleifusions- und Atomabsorptionsspektrometrie-Bleifusionsbrandprobe sowie ein gravimetrischer Abschluss für Gold oberhalb der Grenzwerte.

Qualifizierter Sachverständiger

Der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects für diese Pressemitteilung ist Marcio Fonseca, P. Geo, President & COO von GR Silver Mining, der den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über GR Silver Mining Ltd.

GR Silver Mining ist ein in Kanada ansässiges, auf Mexiko fokussiertes Junior-Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der kosteneffektiven Erweiterung von Silber-Gold-Ressourcen auf seinen zu 100 % im Besitz befindlichen Projekten beschäftigt, die sich am östlichen Rand des Bergbaudistrikts Rosario im SO des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa befinden. GR Silver Mining kontrolliert 100 % von zwei Edelmetallminen im Untertage- und Tagebau, die in der Vergangenheit produziert wurden. Diese befinden sich innerhalb des erweiterten Plomosas-Projekts, das das integrierte San Marcial-Gebiet und den Erwerb von La Trinidad umfasst. In Verbindung mit einem Portfolio an im frühen bis fortgeschrittenen Stadium befindlichen Explorationszielen besitzt das Unternehmen 734 km² an Konzessionen, die mehrere Strukturkorridore mit einer Streichlänge von insgesamt über 75 Kilometern enthalten.

GR Silver Mining Ltd.

Eric Zaunscherb

Chairman & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Brenda Dayton

VP Corporate Communications

Tel.: +1.604.417.7952

E-Mail: bdayton@grsilvermining.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Dieser Pressebericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und Informationen, die auf den Annahmen der Unternehmensführung basieren und den aktuellen Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Im Rahmen dieser Pressemeldung sollen mit der Verwendung von Wörtern wie schätzen, prognostizieren, glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, können oder sollten bzw. der verneinten Form dieser Wörter oder Abwandlungen davon bzw. ähnlichen Wörtern zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen ausgedrückt werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Sicht des Unternehmens wider. Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Betracht gezogen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. sonstige zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67832

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67832&tr=1

