IRW-News: GOAT Industries Ltd.: Goat Industries erwirbt Bergbau-Claims in Quebec

Vancouver, British Columbia, 24. März 2023 / IRW-Press / Goat Industries Ltd. (das Unternehmen oder GOAT) (CSE: GOAT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 10. März 2023 den Erwerb bestimmter Claim-Blöcke in Quebec, Kanada (Lacana-Doran-Liegenschaft), abgeschlossen hat.

Das Unternehmen besitzt nun eine 100%ige Beteiligung an der Lacana-Doran-Liegenschaft, die aus 1.925 Hektar Land besteht und sich westlich von Aguanish, 100 km östlich von Havre St. Pierre und 320 km östlich von Sept Iles in Quebec, Kanada, befindet. Die Lacana-Doran-Liegenschaft umfasst fünf in Quebec ausgewiesene Vorkommen: Lacana-Doran; DMC-R01; MZX-TR-18; Ech L6-L10; und Ech CS06-G1, sowie drei (3) ausgewiesene Gesteinsproben mit historisch gemeldeten Lithiumwerten und einen Teil eines anderen Vorkommens, das als Gebiet C des Vorkommens bezeichnet wird und als Riv. Nabisipi mit Uran und Seltenerd-Bastnäsit bekannt ist.

Die Lacana-Doran-Liegenschaft weist Uran-, Lithium- und Pegmatit-Mineralwerte auf und bietet ein breites Zielgebiet für detaillierte geochemische Probenahmen, geophysikalische Vermessungen und schließlich Bohrungen. Das Vorkommen von Bastnäsit ist in einer uranhaltigen Umgebung sehr vielversprechend. Die Lacana-Doran-Liegenschaft hat nicht nur das Potenzial für Uran, sondern auch für LCT-Pegmatit-Lagerstätten.

Im Einklang mit der Investitionspolitik des Unternehmens beabsichtigt GOAT nicht, die Lacana-Doran-Liegenschaft zu erschließen. Vielmehr wird sich das Unternehmen bemühen, den Wert der Liegenschaft und die entsprechende Rendite für die Aktionäre zu maximieren, indem es sie für eine Veräußerung an Bergbauunternehmen positioniert, die ein Interesse an der Weiterentwicklung der Lacana-Doran-Liegenschaft haben könnten.

Dr. Stewart A. Jackson, P.Geo., ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

Einzelheiten zur Transaktion

Das Unternehmen hat die Lacana-Doran Claim-Blöcke im Rahmen von zwei separaten Asset-Kaufverträgen vom 8. März 2023 (die Asset-Kaufverträge) von bestimmten unabhängigen Parteien erworben. Gemäß den Asset-Kaufverträgen erwarb das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an den Lacana-Doran Claim-Blöcken durch die Ausgabe von insgesamt 80.000.000 Stammaktien (die Gegenleistungsaktien) zu einem angenommenen Ausgabepreis von $0,011 pro Aktie, was einem Kaufpreis von etwa $880.000 entspricht.

Die Gegenleistungsaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 24. Juli 2023 abläuft. Der Erwerb der Lacana-Doran-Liegenschaft stellte weder eine grundlegende Veränderung noch eine Änderung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens dar, noch gab es eine Änderung der Kontrolle über das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und der Vorschriften der Canadian Securities Exchange. Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Lacana-Doran-Liegenschaft wurden keine Vermittlungsgebühren oder Provisionen gezahlt.

Über GOAT Industries

GOAT Industries ist ein Investment-Emittent, der sich auf Investitionen in vielversprechende Unternehmen und Vermögenswerte in einer Vielzahl von Sektoren konzentriert. Das oberste Ziel des Unternehmens ist es, aus seinen Investitionen maximale Renditen zu erzielen.

WARNHINWEIS ZU "ZUKUNFTSGERICHTETEN" INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, den Wert des Konzessionsgebiets zu maximieren, indem es es an Bergbauunternehmen veräußert, die an einer Weiterentwicklung des Grundstücks Lacana-Doran interessiert sein könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "können", "werden", "potenziell", "vorgeschlagen", "positioniert" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage von Annahmen gemacht, die es zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Annahmen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, einem steigenden Zinsumfeld, ungünstigen Branchenereignissen, zukünftigen gesetzlichen und behördlichen Entwicklungen im Bergbausektor, der Fähigkeit des Unternehmens, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, der Bergbauindustrie und den Märkten in Kanada und im Allgemeinen, der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategien umzusetzen, dem Wettbewerb und anderen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als unrichtig erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

