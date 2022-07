IRW-News: GCM Mining Corp.: GCM Mining und Aris Gold fusionieren sich zu einem führenden Goldproduzent in Amerika

IRW-PRESS: GCM Mining Corp.: GCM Mining und Aris Gold fusionieren sich zu einem führenden Goldproduzent in Amerika

- Schaffung eines Unternehmens mit größerem Umfang und erheblichem freien Cashflow zur Erschließung des Shareholder Value

- Erhebliche kombinierte Goldreserven von 3,8 Mio. Unzen und eine Ressourcenbasis von 18,3 Mio. Unzen (gemessen und angezeigt) und 7,7 Mio. Unzen (abgeleitet) Siehe Tabelle 1, 2 und 3 im Abschnitt - Konsolidierte Pro-Forma-Mineralreserven und -Ressourcen in dieser Pressemitteilung.

- Stärkung der Kapazitäten für Aufbau, Betrieb und Finanzierung von Minen

- Schlanke Unternehmensstruktur mit direkt realisierbaren Synergien

- Unternehmenszusammenschluss ohne Prämie, nur mit Aktien

Toronto und Vancouver, Kanada, 25. Juli 2022 - GCM Mining Corp. (GCM) (TSX: GCM; OTCQX: TPRFF) und Aris Gold Corporation (Aris Gold) (TSX: ARIS; OTCQX: ALLXF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-gold-corp/ ) geben bekannt, dass sie ein endgültiges Abkommen (das Arrangement Agreement) abgeschlossen haben, nach dem GCM alle ausstehenden Aktien von Aris Gold, die sich nicht bereits im Besitz von GCM befinden, erwerben wird (die Transaktion). Das daraus resultierende Unternehmen wird den Namen Aris Gold Corporation tragen und von Ian Telfer als Chairman und Neil Woodyer als CEO und Director geleitet werden.

Ian Telfer, Vorsitzender von Aris Gold, erklärte: "Die kombinierte Gruppe schafft ein erstklassiges Unternehmen mit mehreren erstklassigen Anlagen. Nachdem Aris Gold Betreiber des Joint Ventures Soto Norte wurde, war der Zusammenschluss mit GCM ein logischer nächster Schritt. Unsere größere Größe wird auch unsere zukünftigen Möglichkeiten erweitern, um in den nächsten Jahren einen Produzenten von +1 Million Unzen aufzubauen. "

Serafino Iacono, Executive Chair von GCM, erklärte: Jedes Team verfügt über einzigartige Stärken, wobei GCM in Kolumbien führend im Bereich des verantwortungsvollen und nachhaltigen Bergbaus ist. Zusammen mit dem Board und dem Management von Aris Gold bringt die kombinierte Gruppe eine Erfolgsbilanz beim Aufbau großer und erfolgreicher Bergbauunternehmen mit; diese Transaktion diversifiziert das Portfolio des Unternehmens weiter und bekräftigt Kolumbien als einen Schwerpunktbereich. Ich trete zwar aus dem Tagesgeschäft zurück, werde aber weiterhin als Direktor und Berater in Kolumbien sowie als begeisterter Wertpapierinhaber tätig sein."

Neil Woodyer, CEO von Aris Gold, erklärte: "Wir sind dabei, ein Goldminenunternehmen aufzubauen, das sich durch Größe, Cashflow, eine starke finanzielle Position mit 397 Millionen US$ an Barmitteln und 260 Millionen US$ an zusätzlichen zugesagten Finanzmitteln sowie eine hochwertige Wachstumspipeline auszeichnet. Unsere Teams kennen sich gut, und gemeinsam werden wir die Umsetzung der Wachstumsprojekte optimieren, um den Shareholder Value zu steigern."

Gemäß den Bedingungen der Transaktion werden alle ausstehenden Aktien von Aris Gold, die nicht von GCM gehalten werden, in einem Verhältnis von 0,5 einer Stammaktie von GCM für jede Stammaktie von Aris Gold (das Umtauschverhältnis) umgetauscht. Das Umtauschverhältnis wurde unter Berücksichtigung der volumengewichteten 10- und 20-Tages-Durchschnittskurse an der TSX für GCM und Aris Gold für den Zeitraum bis zum 22. Juli 2022 ermittelt. Sowohl das Board of Directors von GCM als auch das Board of Directors von Aris Gold (mit Ausnahme bestimmter interessierter Directors) haben den Bedingungen des Arrangement Agreement zugestimmt, und alle Directors und Officers von GCM und Aris Gold haben verbindliche Vereinbarungen zur Unterstützung der Transaktion unterzeichnet, die insgesamt 3,0 % der emittierten Aktien von GCM und 9,0 % der emittierten Aktien von Aris Gold repräsentieren.

Höhepunkte der Transaktion

- Es entsteht das beste Unternehmen unter den Juniorproduzenten und das größte Goldunternehmen in Kolumbien mit einer Diversifizierung in Guyana und Kanada.

- Erfahrenes Board of Directors und Managementteam mit einer Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Werten im Goldsektor

- Zusammenführung von Teams mit unübertroffener Erfahrung in Kolumbien und umfassendem Fachwissen in den Bereichen Projektentwicklung und Minenbau

- Starke finanzielle Position, um das Risiko von Wachstumsprojekten zu verringern, mit Barmitteln und zugesagten Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 657 Mio. USD Kombinierte Barguthaben in Höhe von 397 Millionen US$ zum 31. März 2022, plus zugesagte Stream-Finanzierung in Höhe von 122 Millionen US$ für den Bau der Mine Marmato Lower und 138 Millionen US$ für den Bau von Toroparu.

und freiem Cashflow aus den Segovia-Aktivitäten (84 Mio. USD auf 12-Monats-Basis bis 31. März 2022) Diese Nicht-IFRS-Kennzahl wurde aus der MD&A von GCM Mining Q1 2022 als konsolidierter freier Cashflow in Höhe von 34 Millionen US$ berechnet, der von GCM für die letzten 12 Monate bis zum 31. März 2022 gemeldet wurde, bereinigt um die allgemeinen und administrativen Ausgaben des Unternehmens (22 Millionen US$) und die Explorations- und nicht-nachhaltigen Kapitalausgaben (28 Millionen US$) während des letzten 12-Monats-Zeitraums.

- Geschätzte G&A-Kosteneinsparungen in Höhe von 10 Millionen US-Dollar pro Jahr durch die Reduzierung von doppelten Ausgaben für öffentliche Unternehmen und die Rationalisierung anderer Ausgaben

- Transaktion ohne Prämie, die die Eigentümerstruktur innerhalb eines Unternehmens vereinfacht

- Erhebliches langfristiges Neubewertungspotenzial mit Kurssteigerungen durch verbesserte Marktsichtbarkeit, Handelsliquidität, Zugang zu Kapital und geringere Kapitalkosten

Direktorium

Der Verwaltungsrat des entstehenden Unternehmens wird aus neun Mitgliedern bestehen, mit Ian Telfer als Vorsitzendem und Daniela Cambone, David Garofalo, Mónica de Greiff, Serafino Iacono, Peter Marrone, Hernan Martinez, Attie Roux und Neil Woodyer als Mitgliedern.

Mónica de Greiff ist neu im Team von Aris Gold und war von 2018 bis 2020 Mitglied des Verwaltungsrats von GCM, als sie das Unternehmen verließ, um den Posten der kolumbianischen Botschafterin in Kenia zu übernehmen. Sie war sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor tätig, unter anderem als Justizministerin der Republik Kolumbien und Vizeministerin für Bergbau und Energie. Frau de Greiff ist ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats des Global Compact der Vereinten Nationen, der weltweit größten Initiative für unternehmerische Nachhaltigkeit.

Management-Team

Die fusionierte Gruppe wird von Neil Woodyer als CEO geleitet, und die Unternehmenszentrale wird ihren Sitz in Vancouver, Kanada, haben. Sowohl Lombardo Paredes, CEO von GCM, als auch Mike Davies, CFO von GCM, werden sich aus ihren Funktionen bei GCM zurückziehen. Serafino Iacono wird sich von seiner Führungsrolle zurückziehen, aber weiterhin als Mitglied des Verwaltungsrats und Berater für Angelegenheiten in Kolumbien tätig sein.

Aufbau eines weltweit relevanten, nachhaltigen Goldproduzenten

Die kombinierte Gruppe wird über eine ausgewogene Mischung aus Produktions-, Erschließungs- und Explorationsanlagen auf dem gesamten amerikanischen Kontinent verfügen, mit nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven von 3,8 Millionen Unzen Gold, gemessenen und angezeigten Mineralressourcen von 18,3 Millionen Unzen Gold, einschließlich Mineralreserven, und abgeleiteten Mineralressourcen von 7,7 Millionen Unzen Gold. Siehe Tabelle 1, 2 und 3 im Abschnitt - Konsolidierte Pro-Forma-Mineralreserven und -Ressourcen in dieser Pressemitteilung.

- Segovia Operations (Antioquia, Kolumbien): ein hochgradiges Untertage-Bergbaurevier, das im Jahr 2021 206.389 Unzen Gold produzierte. Der Betrieb in Segovia läuft seit über 150 Jahren und es gibt eine gut etablierte Geschichte von Mineralressourcen und Reserven Ersatz. Der Betrieb von Segovia umfasst den Kauf von Bergbaumaterial von Kleinschürfern, die im Technischen Bericht von Segovia Siehe Abschnitt "Technische Berichte" in dieser Pressemitteilung.

beschrieben sind und etwa 16 % der Goldproduktion des Jahres 2021 ausmachten, als Teil eines branchenführenden kolumbianischen Programms zur Integration von informellen Kleinschürfern in die Lieferkette mit zusätzlichen Vorteilen für Umwelt, Soziales und Sicherheit.

- Mine Marmato (Caldas, Kolumbien): eine historische, produzierende Untertage-Goldmine, die derzeit einem Modernisierungs- und Erweiterungsprogramm unterzogen wird, das den Bau einer neuen Abbaustrecke, von Grubenbetrieben, einer 4.000 tpd-Kohlenstoffaufbereitungsanlage und von Trockenschüttungsanlagen für die Abgänge umfasst. Die Vormachbarkeitsstudie, die im technischen Bericht von Marmato veröffentlicht wurde, schätzt eine Produktion von 175.000 Unzen pro Jahr (oz/yr) aus der optimierten oberen Mine und dem Erweiterungsprojekt der unteren Mine.5

- Toroparu-Projekt (Cuyuni-Mazaruni, Guyana): ein fortgeschrittenes Tagebau- und Untertage-Goldprojekt mit einer geschätzten durchschnittlichen Goldproduktion von 225.000 Unzen/Jahr über eine Minenlebensdauer von 24 Jahren, wie in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) beschrieben, die im technischen Bericht Toroparu veröffentlicht wurde. Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung ist von vorläufiger Natur und beinhaltet abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um die wirtschaftlichen Überlegungen anzustellen, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren, und es gibt keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert werden wird.

Ungefähr 50 Kilometer südwestlich der vor kurzem errichteten Goldmine Aurora gelegen, ist Toroparu eines der größten unerschlossenen Goldprojekte in Nord-, Mittel- und Südamerika und verschafft dem kombinierten Unternehmen ein Standbein in der aufstrebenden und äußerst aussichtsreichen Scherungszone Central Guiana. 5

- Projekt Soto Norte (Santander, Kolumbien): ein groß angelegtes unterirdisches Goldprojekt im Machbarkeitsstadium, das sich im Genehmigungs- und Lizenzierungsverfahren befindet. Im April 2022 wurde Aris Gold zum Betreiber des Soto-Note-Joint-Ventures und leitet ein neues und neu gestaltetes Umweltgenehmigungsverfahren. Die Machbarkeitsstudie, die im technischen Bericht von Soto Norte veröffentlicht wurde, schätzt eine durchschnittliche Goldproduktion von 450.000 Unzen/Jahr über die Jahre der stabilen Produktion. Wenn Aris Gold seine Option ausübt, seine Joint-Venture-Beteiligung von 20 % auf 50 % zu erhöhen, würde die zurechenbare Goldproduktion 225.000 Unzen/Jahr betragen.5

- Projekt Juby (Ontario, Kanada): ein Goldprojekt im fortgeschrittenen Stadium mit einer Tagebau-Mineralressource im Abitibi-Grünsteingürtel.

Während das fusionierte Unternehmen mit der Umsetzung seiner Wachstumsprojekte beginnt, wird der Verwaltungsrat des fusionierten Unternehmens voraussichtlich zunächst keine Dividende ausschütten, basierend auf dem strategischen Grundsatz, dass die interne Cashflow-Generierung am besten eingesetzt wird, um renditestarke Wachstumsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens zu fördern.

Bedingungen der Transaktion

Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von GCM und Aris Gold (unter Berücksichtigung der 44,3 % von Aris Gold, die derzeit von GCM gehalten werden) auf einer verwässerten "in-the-money"-Basis voraussichtlich etwa 74 % bzw. 26 % der gemeinsamen Gruppe besitzen.

Das Arrangement Agreement enthält die üblichen Bedingungen zum Schutz von Transaktionen. GCM und Aris Gold haben zugestimmt, sich nicht um alternative Transaktionen zu bemühen, und jede Partei hat das Recht, mit einem besseren konkurrierenden Angebot gleichzuziehen, wobei unter bestimmten Umständen eine gegenseitige Transaktionsbeendigungsgebühr von 6 Millionen US$ zu zahlen ist.

Zu den wesentlichen Bedingungen für den Abschluss der Transaktion gehören:

- Zustimmung der Aktionäre von Aris Gold mit einer Zustimmungsquote von mehr als 66 2/3% und Zustimmung der nicht interessierten Minderheitsaktionäre.

- Zustimmung der GCM-Aktionäre mit einer Zustimmungsquote von mehr als 50 %.

- Erhalt aller erforderlichen staatlichen und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen der TSX und der kolumbianischen Kartellbehörde.

- Andere übliche Bedingungen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Aktionärsversammlungen von GCM und Aris Gold Mitte September 2022 stattfinden werden und dass der Abschluss der Transaktion unmittelbar danach erfolgen wird.

Empfehlung des GCM-Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat von GCM hielt es für ratsam, einen Sonderausschuss der unabhängigen Direktoren von GCM (der GCM-Sonderausschuss) einzurichten, der sich aus Robert Metcalfe, De Lyle Bloomquist, Belinda Labatte und Jaime Perez Branger zusammensetzt, um unter anderem die Vorzüge der vorgeschlagenen Transaktion zu prüfen und zu bewerten und die erforderlichen Materialien und Informationen, einschließlich einer unabhängigen Fairness Opinion, zu berücksichtigen und dem Verwaltungsrat von GCM eine Empfehlung für die vorgeschlagene Transaktion zu geben.

Der GCM-Sonderausschuss und das Board of Directors von GCM haben von ihren Co-Finanzberatern, National Bank Financial Inc. (National Bank) und Stifel Nicolaus Canada (Stifel GMP), eine Fairness Opinion erhalten, die besagt, dass die Transaktion auf der Grundlage und vorbehaltlich der jeweiligen Annahmen, Einschränkungen, Qualifikationen und anderen Angelegenheiten, die in Verbindung mit der Erstellung dieser Opinion dargelegt wurden, aus finanzieller Sicht für GCM fair ist (die GCM Fairness Opinions).

Nach dem Bericht und der positiven Empfehlung des GCM-Sonderausschusses hat das Board of Directors von GCM (mit Ausnahme bestimmter interessierter Directors) die Transaktion genehmigt und beschlossen, den GCM-Aktionären die Genehmigung der Transaktion zu empfehlen. Darüber hinaus haben alle Direktoren und leitenden Angestellten von GCM verbindliche Stimmrechtsvereinbarungen mit Aris Gold und GCM abgeschlossen, in denen sich diese Personen bereit erklärt haben, die Transaktion zu unterstützen und ihre GCM-Aktien zugunsten der Transaktion zu stimmen.

Eine Kopie der GCM Fairness Opinions, der vom GCM Special Committee und dem Board of Directors von GCM in Betracht gezogenen Faktoren sowie andere relevante Hintergrundinformationen werden in das Management Information Circular und die dazugehörigen Dokumente aufgenommen, die den GCM-Aktionären in Verbindung mit einer außerordentlichen Versammlung der GCM-Aktionäre, die zur Prüfung und Genehmigung der Transaktion einberufen wird, zugestellt, bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und auf dem SEDAR-Profil von GCM unter www.sedar.com zur Verfügung gestellt sowie auf der Website von GCM unter http://www.gcm-mining.com/ veröffentlicht werden sollen.

Empfehlung des Verwaltungsrats von Aris Gold

Mit dem heutigen Tag besitzt GCM 60.991.545 Aktien von Aris Gold, was ungefähr 44,3 % der emittierten und ausstehenden Aktien von Aris Gold entspricht. GCM gilt als "nahestehende Partei" von Aris Gold und die Transaktion ist ein "Unternehmenszusammenschluss" von Aris Gold im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Das Board of Directors von Aris Gold hat ein spezielles Komitee unabhängiger Direktoren gebildet, das sich aus Ian Telfer, Peter Marrone und Daniela Cambone zusammensetzt (das Aris-Sonderkomitee), um unter anderem die Vorzüge der vorgeschlagenen Transaktion zu prüfen und zu bewerten und die erforderlichen Materialien und Informationen zu berücksichtigen, einschließlich eines unabhängigen Gutachtens über die Angemessenheit der Transaktion und einer formalen Bewertung, und um dem Board of Directors von Aris Gold eine Empfehlung bezüglich der vorgeschlagenen Transaktion zu geben.

BMO Nesbitt Burns Inc. (BMO Capital Markets) wurde vom Aris-Sonderausschuss beauftragt, unter der Aufsicht des Aris-Sonderausschusses eine unabhängige formale Bewertung gemäß MI 61-101 und eine unabhängige Fairness Opinion zu erstellen. BMO Capital Markets legte dem Sonderausschuss seine Meinung (die BMO Fairness Opinion) vor, dass zum 24. Juli 2022 und vorbehaltlich der darin enthaltenen Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen die Gegenleistung, die die Aktionäre von Aris Gold (mit Ausnahme von GCM) gemäß der vorgeschlagenen Transaktion erhalten werden, aus finanzieller Sicht für die Aktionäre von Aris Gold (mit Ausnahme von GCM) fair ist. BMO Capital Markets erstellte auch eine formale Bewertung der Stammaktien von Aris Gold (die "Aris-Gold-Bewertung") und der Stammaktien von GCM (die "GCM-Bewertung"), die als Gegenleistung ausgegeben werden, wie in MI 61-101 vorgeschrieben. BMO Capital Markets kam zu dem Schluss, dass zum 24. Juli 2022 und vorbehaltlich der Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen, die in der Bewertung von Aris Gold bzw. GCM enthalten sind, der Wert der Stammaktien von Aris Gold auf En-bloc-Basis Wie in MI 61-101 vorgeschrieben, erstellte BMO Capital Markets die Bewertung von Aris Gold auf einer En-bloc-Basis, ohne eine Abwärtskorrektur vorzunehmen, um die Liquidität der Stammaktien von Aris Gold, die Auswirkungen der Transaktion auf die Stammaktien von Aris Gold oder die Tatsache, dass die gehaltenen Stammaktien von Aris Gold nicht Teil einer Mehrheitsbeteiligung sind, zu berücksichtigen.

im Bereich von 2,30 bis 3,10 C$ pro Aktie und der Wert der Stammaktien von GCM auf Handelswertbasis im Bereich von 3,70 bis 5,75 C$ pro Aktie lag.

Canaccord Genuity Corp. (Canaccord) wurde vom Board of Directors von Aris beauftragt und hat dem Board of Directors von Aris eine Stellungnahme (die Canaccord Fairness Opinion) vorgelegt, die besagt, dass zum 24. Juli 2022 und vorbehaltlich der darin enthaltenen Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen die Gegenleistung, die die Aktionäre von Aris Gold (mit Ausnahme von GCM) gemäß der vorgeschlagenen Transaktion erhalten werden, aus finanzieller Sicht für die Aktionäre von Aris Gold (mit Ausnahme von GCM) fair ist.

Im Anschluss an den Bericht und die positive Empfehlung des Sonderausschusses von Aris hat das Board of Directors von Aris Gold (mit Ausnahme bestimmter interessierter Directors) die Transaktion genehmigt und beschlossen, den Aktionären von Aris Gold die Genehmigung der Transaktion zu empfehlen. Darüber hinaus haben alle Direktoren und leitenden Angestellten von Aris Gold verbindliche Stimmrechtsvereinbarungen mit GCM und Aris Gold abgeschlossen, in denen sich diese Personen bereit erklärt haben, die Transaktion zu unterstützen und mit ihren Aris Gold-Aktien für die Transaktion zu stimmen.

Eine Kopie der BMO Fairness Opinion, der Canaccord Fairness Opinion, der Aris Gold-Bewertung, der GCM-Bewertung, der vom Aris Special Committee und dem Board of Directors von Aris Gold in Betracht gezogenen Faktoren sowie andere relevante Hintergrundinformationen werden in das Management-Informationsrundschreiben und die damit in Zusammenhang stehenden Dokumente aufgenommen, die den Aktionären von Aris Gold in Verbindung mit einer Sonderversammlung der Aktionäre von Aris Gold, die zur Prüfung und Genehmigung der Transaktion einberufen wird, zugestellt, bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und auf dem SEDAR-Profil von Aris Gold unter www.sedar.com, und auf der Website von Aris Gold www.arisgold.com veröffentlicht.

Berater und Beistand

National Bank Financial und Stifel GMP sind als Co-Finanzberater für GCM tätig und haben dem GCM-Sonderausschuss und dem Verwaltungsrat von GCM jeweils eine Fairness Opinion vorgelegt.

Wildeboer Dellelce LLP, Proskauer Rose LLP und CLA Consultores S.A.S. sind als kanadische, US-amerikanische bzw. kolumbianische Rechtsberater für GCM tätig, und der GCM-Sonderausschuss hat Blake, Cassels & Graydon LLP als unabhängige Rechtsberater beauftragt.

Canaccord fungiert als Finanzberater für Aris Gold und hat dem Board of Directors von Aris Gold eine Fairness Opinion vorgelegt. BMO Capital Markets wurde vom Sonderausschuss beauftragt und hat dem Sonderausschuss von Aris Gold eine formelle Bewertung und Fairness Opinion vorgelegt.

Fasken Martineau DuMoulin LLP und Dentons handeln als kanadische bzw. kolumbianische Rechtsberater von Aris Gold.

Details zur Telefonkonferenz

Ian Telfer, Serafino Iacono und Neil Woodyer werden heute, Montag, 25. Juli 2022, um 9 Uhr EDT/6 Uhr PDT eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten.

Für den Zugang zur Telefonkonferenz oder zum Webcast ist kein Passcode erforderlich.

Konferenzgespräch

Gebührenfrei in den USA und Kanada: 1-800-319-4610

International: +1 604-638-5340

Webcast - Link here (https://services.choruscall.ca/links/arisgold20220725.html)

Eine Aufzeichnung des Gesprächs ist auch unter den folgenden Nummern und der Vorwahl 9244 abrufbar:

Gebührenfrei in den USA und Kanada: 1-800-319-6413

International: +1 604-638-9010

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Pro forma konsolidierte Mineralreserven und Ressourcen

Tabelle 1: Nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven

Kategorie Vorkommen Tonnen (kt) Goldgehalt (g/t) Silbergehalt (g/t) Enthaltenes Gold Enthaltenes Silber

(koz) (koz)

Bewährt Marmato 802 5.10 22 133 569

Wahrscheinlich Marmato 18,898 3.10 6 1,888 3,780

Wahrscheinlich Soto Norte 4,953 6.22 34 990 5,477

Bewährt Segovia 204 12.00 - 79 -

Wahrscheinlich Segovia 2,087 9.93 - 666 -

P&P insgesamt 3,756 9,826

Anmerkungen: Die Summen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht. Die Schätzungen der Mineralreserven für Soto Norte stellen den Teil der Mineralreserven dar, der Aris Gold aufgrund seiner 20%igen Beteiligung zuzuschreiben ist. Die Mineralreserven wurden unter Verwendung eines Goldpreises von 1.400 USD pro Unze bei Marmato, 1.300 USD pro Unze bei Soto Norte und 1.650 USD pro Unze bei Segovia geschätzt. Die Stichtage der Mineralreserven sind der 17. März 2020 für Marmato, der 1. Januar 2021 für Soto Norte und der 31. Dezember 2021 für Segovia. Diese Offenlegung der Mineralreservenschätzungen wurde von Pamela De Mark, P.Geo, Vice President Exploration von Aris Gold, genehmigt, die eine qualifizierte Person gemäß National Instrument NI 43-101 ist.

Tabelle 2: Gemessene und angezeigte Mineralressourcenschätzungen

Kategorie Vorkommen Tonnen Goldgehalt (g/t) Silbergehalt (g/t) Enthaltenes Gold Enthaltenes

(Mt) (koz) Silber

(koz)

Gemessen Marmato 2.8 6.20 28 562 2,561

Angegeben Marmato 54.0 3.00 7 5,245 11,285

Angegeben Soto Norte 9.6 5.47 36 1,691 11,065

Gemessen Segovia 0.5 14.01 - 208 -

Angegeben Segovia 4.1 10.65 - 1,412 -

Gemessen Toroparu 110.9 1.26 - 4,479 -

Angegeben Toroparu 74.1 1.66 - 3,958 -

Angegeben Juby 21.3 1.13 - 733 -

M&I insgesamt 18,288 24,911

Anmerkungen: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Die Schätzungen der Mineralressourcen werden einschließlich der Mineralreserven gemeldet. Die Summen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht. Die Mineralressourcenschätzungen für Soto Norte stellen den Teil der Mineralressourcen dar, der Aris Gold aufgrund seiner 20%igen Beteiligung zuzuschreiben ist. Die Mineralressourcen wurden unter Anwendung eines Goldpreises von 1.600 USD pro Unze bei Marmato, 1.300 USD pro Unze bei Soto Norte, 1.800 USD pro Unze bei Segovia, 1.630 USD bei Toroparu und 1.450 USD pro Unze bei Juby geschätzt. Die Stichtage der Mineralressourcen sind der 30. Juni 2021 für Marmato, der 22. Mai 2019 für Soto Norte, der 31. Dezember 2021 für Segovia, der 1. November 2021 für Toroparu und der 14. Juli 2020 für Juby. Diese Offenlegung der Mineralressourcenschätzungen wurde von Pamela De Mark, P.Geo, Vice President Exploration von Aris Gold, genehmigt, die eine qualifizierte Person gemäß National Instrument NI 43-101 ist.

Tabelle 3: Abgeleitete Mineralressourcenschätzungen

Eigentum Tonnen Goldgehalt (g/t) Silbergehalt (g/t) Enthaltenes Gold Enthaltenes Silber

(Mt) (koz) (koz)

Marmato 30.8 2.60 3 2,567 3,282

Soto Norte 5.5 4.06 26 714 4,551

Segovia 5.3 9.91 1,704

Toroparu 13.8 2.74 1,213

Juby 47.1 0.98 1,488 -

Insgesamt abgeleitet 7,686 7,833

Anmerkungen: Siehe Anmerkungen unter Tabelle 2

Technische Berichte und Datenüberprüfung

Die technischen Berichte für Marmato, Soto Norte und Juby wurden bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und können auf der Website von Aris Gold unter www.arisgold.com und im Profil von Aris Gold Corporation auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden. Die technischen Berichte für Segovia und Toroparu wurden bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und können auf der Website von GCM unter www. gcm-mining.com sowie im Profil von GCM auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden. Diese Berichte bestätigen, dass die qualifizierten Personen, die für die Erstellung der technischen Berichte verantwortlich sind, die veröffentlichten Daten, einschließlich der Bohr-, Probenahme-, Untersuchungs- und QAQC-Protokolle und -Ergebnisse, überprüft haben und der Meinung sind, dass die Probengewinnung, -aufbereitung, -analyse und die Sicherheitsprotokolle, die für die Mineralressourcenschätzungen verwendet wurden, für diesen Zweck zuverlässig sind.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen über Marmato sind zusammengefasst, abgeleitet oder entnommen aus dem technischen Bericht über Marmato mit dem Titel "Revised NI 43-101 Technical Report Pre-Feasibility Study Marmato Project Colombia" vom 18. September 2020 mit einem Gültigkeitsdatum vom 17. März 2020. Der technische Bericht zu Marmato wurde von Ben Parsons, MSc, MAusIMM (CP), Eric J. Olin, MSc Metallurgie, MBA, SME-RM, MAusIMM, Fernando Rodrigues, BS Bergbau, MBA, MAusIMM, MMSAQP, Jeff Osborn, BEng Bergbau, MMSAQP, Joanna Poeck, BEng Bergbau, SME-RM, MMSAQP, Fredy Henriquez, MS Eng, SME, ISRM, Breese Burnley, P.E., Cristian A. Pereira Farias, SME-RM, David Hoekstra, BS, PE, NCEES, SME-RM, David Bird, PG, SME-RM, Mark Allan Willow, MSc, CEM, SME-RM, und Tommaso Roberto Raponi, P.Eng, die alle unabhängig vom Unternehmen im Sinne von NI 43-101 sind und als "qualifizierte Personen" im Sinne von NI 43-101 gelten.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen zu Soto Norte sind zusammengefasst, abgeleitet oder entnommen aus dem technischen Bericht zu Soto Norte mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report Feasibility Study of the Soto Norte Gold Project, Santander, Colombia" vom 21. März 2022 mit einem Gültigkeitsdatum vom 1. Januar 2021. Der technische Bericht für Soto Norte wurde von Ben Parsons, MSc, MAusIMM (CP), Chris Bray, BEng, MAusIMM (CP), Dr. John Willis PhD, BE (MET), MAusIMM (CP) und Dr. Henri Sangam, Ph.D., P.Eng. erstellt, die alle unabhängig vom Unternehmen im Sinne von NI 43-101 sind und eine qualifizierte Person" gemäß der Definition in NI 43-101 darstellen. Der Bericht wurde auch von Robert Anderson, P.Eng. erstellt, einer qualifizierten Person, die als nicht unabhängig vom Unternehmen gilt.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen zu Segovia sind zusammengefasst, abgeleitet oder entnommen aus dem technischen Bericht zu Segovia mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Prefeasibility Study, Segovia Project, Antioquia, Colombia" vom 6. Mai 2022 mit einem Gültigkeitsdatum vom 31. Dezember 2021. Der technische Bericht zu Segovia wurde von Ben Parsons, MSc, MAusIMM (CP), Eric Olin, MSc, MBA, MAusIMM, SME-RM, Cristian A. Pereira Farias, SME-RM, David Bird, MSc, PG, SME-RM, Fredy Henriquez, MS Eng, SME, ISRM, Jeff Osborn, BEng Mining, MMSAQP, Fernando Rodrigues, BS Mining, MBA, MAusIMM, MMSAQP, Giovanny Ortiz, BS Geology, FAusIMM, Joshua Sames, PE, BEng Civil, Mark Allan Willow, MSc, CEM, SME-RM, und Jeff Parshley, P.G., jeder von ihnen ist unabhängig vom Unternehmen im Sinne von NI 43-101 und ist eine "qualifizierte Person", wie dieser Begriff in NI 43-101 definiert ist.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen zu Toroparu sind zusammengefasst, abgeleitet oder entnommen aus dem technischen Bericht zu Toroparu mit dem Titel "Revised NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the Toroparu Gold Project, Upper Puruni River Region of Western Guyana" vom 4. Februar 2022 mit einem Gültigkeitsdatum vom 1. Dezember 2021. Der technische Bericht für Toroparu wurde von Glen Kuntz, P. Geo., Brian Wissent, P. Eng, Daniel Yang, P. Eng, Ben Peacock, P. Eng, Kurt Boyko, P. Eng, Fernando Rodrigues, MMSAQP, und David Willms, P. Eng, erstellt, die alle unabhängig vom Unternehmen im Sinne von NI 43-101 sind und eine qualifizierte Person" gemäß der Definition in NI 43-101 darstellen.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen zu Juby sind zusammengefasst, abgeleitet oder entnommen aus dem technischen Bericht zu Juby mit dem Titel "Technical Report on the Updated Mineral Resource Estimate for the Juby Gold Project, Tyrrell Township, Shining Tree Area, Ontario" vom 5. Oktober 2020 mit einem Gültigkeitsdatum vom 14. Juli 2020. Der technische Bericht über Juby wurde von Joe Campbell, B.Sc., P.Geo., Alan Sexton, M.Sc., P.Geo., Duncan Studd, M.Sc., P.Geo. und Allan Armitage, Ph.D., P.Geo. erstellt, die alle unabhängig vom Unternehmen im Sinne von NI 43-101 sind und eine qualifizierte Person" gemäß der Definition in NI 43-101 darstellen.

Technische Informationen und qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Pamela De Mark, P.Geo, Vice President Exploration von Aris Gold, die eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über GCM Mining Corp.

GCM Mining ist ein mittelgroßer Goldproduzent mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Bau und Betrieb von Minen in Lateinamerika. In Kolumbien ist das Unternehmen der führende Produzent von hochgradigem Untertagegold und -silber mit mehreren Minen in seinem Betrieb in Segovia. Segovia produzierte 206.389 Unzen Gold im Jahr 2021. In Guyana treibt das Unternehmen sein vollständig finanziertes Projekt Toroparu voran, eines der größten unerschlossenen Gold-/Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, das im Jahr 2024 die Produktion von mehr als 200.000 Unzen Gold pro Jahr aufnehmen soll. GCM Mining hält Kapitalbeteiligungen an Aris Gold Corporation (~44 %; TSX: ARIS; Kolumbien - Marmato, Soto Norte; Kanada - Juby), Denarius Metals Corp. (~32 %; TSX-V: DSLV; Spanien - Lomero-Poyatos und Kolumbien - Guia Antigua, Zancudo) und Western Atlas Resources Inc. (~26 %; TSX-V: WA: Nunavut - Meadowbank).

Weitere Informationen über GCM Mining finden Sie unter www.gcm-mining.com und www.sedar.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mike Davies

Finanzvorstand

investorrelations@gcm-mining.com

t + 416.360.4653

Über Aris Gold

Aris Gold ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das an der TSX unter dem Symbol ARIS und an der OTCQX unter dem Symbol ALLXF notiert ist. Das Unternehmen wird von einem Führungsteam geleitet, das eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Werten durch den Aufbau global relevanter Goldbergbauunternehmen vorweisen kann. In Kolumbien betreibt Aris Gold die zu 100 % unternehmenseigene Mine Marmato, wo ein Modernisierungs- und Erweiterungsprogramm im Gange ist, sowie ab dem 12. April 2022 das Joint Venture Soto Norte, wo die Umweltgenehmigung für die Erschließung einer neuen Goldmine voranschreitet. Aris Gold besitzt auch das Projekt Juby, ein Goldprojekt im fortgeschrittenen Explorationsstadium im Abitibi-Grünsteingürtel in Ontario, Kanada. Aris Gold plant, Akquisitions- und andere Wachstumsmöglichkeiten zu verfolgen, um die Wertschöpfung durch Größe und Diversifizierung zu erhöhen.

Weitere Informationen über Aris Gold finden Sie unter www.arisgold.com und www.sedar.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tyron Breytenbach

Senior Vizepräsident, Kapitalmärkte

Meghan Brown

Vizepräsidentin, Investor Relations

e info@arisgold.com

t + 778.899.0518

Zukunftsorientierte Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen in Bezug auf: die Transaktion; das aus der Transaktion hervorgehende Unternehmen, einschließlich seiner Geschäftsführung, seines Vorstands, seiner Vermögenswerte, seiner Kapitalisierung, seiner Strategie, seiner Pläne und seiner Ziele; die Vorteile der Transaktion; Aktionärsversammlungen, Telefonkonferenzen und Webcasts im Zusammenhang mit der Transaktion. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird fortgesetzt" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden". Aussagen über Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet werden, sofern sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, auf die man stoßen wird. Die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung von zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen verwendet wurden, werden in dieser Pressemitteilung offengelegt.

Zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwar auf den besten Schätzungen und Annahmen des Managements, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von GCM, Aris Gold und dem entstehenden Unternehmen wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: der Abschluss und der Zeitplan der Transaktion; die Fähigkeit von GCM und Aris Gold, rechtzeitig die erforderlichen behördlichen, gerichtlichen, Wertpapierinhaber-, Börsen- und sonstigen Drittgenehmigungen zu erhalten; die Fähigkeit von GCM und Aris Gold, rechtzeitig die sonstigen Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen; das Interloper-Risiko; die Fähigkeit, die Transaktion zu den im Arrangement Agreement zwischen GCM und Aris Gold und anderen Vereinbarungen, einschließlich der Stimmbindungsvereinbarungen, vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; das Scheitern, die Minenbau-, Betriebs- und Finanzkapazität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit der kombinierten Gruppe, die erwarteten Vorteile und Synergien aus der Transaktion und deren Zeitplan zu realisieren; der Zeitplan für den Beginn und den Abschluss der Bauaktivitäten, der ersten Produktion und des Verkaufs, wenn überhaupt; die Auswirkungen eines sich ändernden Risikoprofils und einer möglichen Überprüfung der Kreditwürdigkeit, was zu einer Herabstufung oder einem negativen Ausblick für die kombinierte Gruppe oder einen Teil davon führen kann; die Dividendenpolitik der kombinierten Gruppe; die potenzielle Gefährdung durch politische, wirtschaftliche oder soziale Instabilität im Zusammenhang mit den internationalen Aktivitäten der kombinierten Gruppe; die Folgen eines Nichtabschlusses der Transaktion, einschließlich der Volatilität der Aktienkurse von GCM und Aris Gold, negativer Reaktionen der Investorengemeinschaft und der erforderlichen Zahlung bestimmter Kosten im Zusammenhang mit der Transaktion; Maßnahmen von Regierungsstellen oder anderen, die versuchen, die Bedingungen der Transaktion zu verhindern oder zu ändern; potenzielle nicht offengelegte Verbindlichkeiten, die während der Due-Diligence-Prüfung nicht identifiziert wurden; die Genauigkeit der Pro-forma-Finanzinformationen der kombinierten Gruppe nach der Transaktion; die Auslegung der Transaktion durch die Steuerbehörden; der Erfolg der Geschäftsintegration; die Konzentration der Zeit und Aufmerksamkeit des Managements auf die Transaktion und andere Störungen, die sich aus der Transaktion ergeben; die Fähigkeit des Managementteams von Aris Gold, sich erfolgreich in die laufenden Geschäfte zu integrieren; Risiken im Zusammenhang mit internationalen Geschäften; Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; Ungewissheiten in Bezug auf den Betrieb während der COVID-19-Pandemie; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Vermögenswerten, die den Umfang und die Diversifizierung erhöhen und den Wachstumskurs des entstehenden Unternehmens ergänzen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Preisschwankungen bei Metallen, einschließlich Gold; die Fähigkeit, Mineralressourcen in Mineralreserven umzuwandeln; Schwankungen der Devisenkurse; Erhöhungen der Marktpreise für Bergbau-Verbrauchsgüter; Risiken in Verbindung mit dem Besitz von Derivaten (wie Kreditrisiken, Marktliquiditätsrisiko und Mark-to-Market-Risiko); mögliche Schwankungen der Mineralreserven, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; Ausfall von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada, Kolumbien oder Guyana; Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Unfälle, Operationen, Arbeitsstreitigkeiten, Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche und Einschränkungen des Versicherungsschutzes; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Erlangung von erforderlichen Umwelt- und anderen Lizenzen; der Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; und jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten AIF von GCM, das auf SEDAR unter www.sedar.com und im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten AIF von Aris Gold, das auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl GCM und Aris Gold versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Informationen oder Aussagen erwartet werden. Sowohl GCM als auch Aris Gold haben in ihren Management's Discussion and Analysis und anderen öffentlich eingereichten Dokumenten Änderungen an wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zugrunde liegen, sowie an der Gültigkeit der Informationen in dem Zeitraum, in dem die Änderungen eintreten, bekannt gegeben. GCM und Aris Gold lehnen jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse widerzuspiegeln. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen.

Obwohl Aris Gold die von GCM für diese Pressemitteilung zur Verfügung gestellten Informationen für zuverlässig hält, hat Aris Gold diese Informationen nicht unabhängig überprüft und kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit übernehmen. Obwohl GCM die von Aris Gold für diese Pressemitteilung zur Verfügung gestellten Informationen für zuverlässig hält, hat GCM diese Informationen nicht unabhängig überprüft und kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit übernehmen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch dürfen die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") und den zugehörigen Vorschriften und Bestimmungen ausgenommen. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act registriert und es besteht keine Absicht, die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Quelle: Aris Gold Corporation und GCM Mining Corp.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66822

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66822&tr=1

