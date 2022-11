IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury bohrt 45 g/t Gold über 1 Meter in der Gap-Zone bei Eau Claire

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury bohrt 45 g/t Gold über 1 Meter in der Gap-Zone bei Eau Claire

Vancouver, Kanada - 21. November 2022 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich, die Ergebnisse aus drei Kernbohrungen auf dem Projekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay (Quebec) bekannt zu geben. Die drei Bohrungen zielten auf die Gap-Zone zwischen der Zone 450, die den Großteil der abgegrenzten Ressource Eau Claire (Abbildung 1) beherbergt, und dem Hinge Target ab. Bohrung 22EC-058 durchteufte drei Zonen mit Goldmineralisierung über 42,5 Meter (m) Bohrlänge, einschließlich 1,0 m mit 45,00 g/t Au und 1,0 m mit 5,55 g/t Au (Tabelle 1). Die Abschnitte aus 22EC-058 erweitern die Goldmineralisierung um etwa 150 m in Richtung Westen und 315 m in Fallrichtung der abgegrenzten Ressource, wodurch die mineralisierte Grundfläche der Lagerstätte weiter vergrößert wird.

Die Gap-Zone ist ein sehr aussichtsreiches Ziel für Fury und diese Ergebnisse sind sehr ermutigend, da sie die mineralisierte Grundfläche bei Eau Claire erweitert haben und zeigen, dass die Lagerstätte für eine bedeutende Erweiterung in einem dritten Zielgebiet offen ist, sagte Tim Clark, CEO von Fury. Wir freuen uns auf die restlichen abgeschlossenen 11 Bohrungen in den Zielgebieten Hinge Target, Eastern Extension und Percival, deren Ergebnisse in den kommenden Wochen erwartet werden, sowie auf die umfassende geochemische Untersuchung, die wir auf unserem Projekt Lac Clarkie durchgeführt haben.

Gap-Zone

Fury erkannte die stratigrafische Kontrolle der Mineralisierung der Lagerstätte Eau Claire, was die Gap-Zone für eine Zielerstellung öffnete. Die Bohrungen 22EC-056 - 22EC-058 zielten auf ein 450 m mal 450 m großes Gebiet ab, das in der Vergangenheit nicht bebohrt wurde. Bohrung 22EC-058 zeigt das Potenzial dieses Gebiets, der Ressource zusätzliche Unzen hinzuzufügen, da es eine Erweiterung um 150 m und um 315 m in Fallrichtung von den Grenzen der derzeit abgegrenzten Ressource darstellt. Fury ist der Ansicht, dass zusätzliche Bohrungen im Gebiet der Gap-Zone aufgrund ihrer Lage direkt westlich der Zone 450 und ihrer relativ oberflächennahen Position innerhalb des Systems gerechtfertigt sind. Die stratigrafische Position der Mineralisierung, die von Bohrung 22EC-058 angetroffen wurde, stimmt mit jener überein, die in den tiefen Abschnitten des 400 Meter weiter westlich beginnenden Hinge Target angetroffen wurde.

Tabelle 1: Bohrergebnisse Eau Claire - Gap-Zone

Lage Bohrung Nr. Von Bis Länge (m) Au g/t

Gap Zone 22EC-056 394 396 2 2,03

22EC-057 212 213,5 1,5 1,87

352 353,5 1,5 1,42

22EC-058 352,5 353,5 1 45,00

374 375 1 5,55

394,5 395 0,5 4,23

Hauptabschnitte - Au-Gehalt*Mächtigkeit mindestens 2 g/t*m mit einem Gehalt von mindestens 1 g/t, maximale aufeinanderfolgende Verdünnung 2m. Die Längenangaben für

Explorationsbohrungen sind die durch Bohrungen angezeigten Bohrkernlängen, da zu diesem Zeitpunkt nicht genügend Bohrungen niedergebracht wurden, um die wahren

Mächtigkeiten zu

bestimmen.

Zwischen der neu entdeckten Mineralisierung in der Gap-Zone und dem Hinge Target haben wir die mineralisierte Grundfläche der Lagerstätte Eau Claire erheblich erweitert. Die Lagerstätte ist nach wie vor in alle Richtungen offen und wir freuen uns darauf, das potenzielle Ausmaß von Eau Claire weiterhin zu präsentieren, sagte Furys SVP Exploration, Bryan Atkinson.

Derzeit stehen die Analyseergebnisse einer abgeschlossenen Bohrung im Hinge Target, von zwei Bohrungen in der östlichen Erweiterung und von acht Bohrungen in Percival noch aus. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Ergebnisse dieser Bohrungen im Laufe der kommenden Wochen veröffentlicht werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68319/2022-11-21_FURY_DE.001.png

Abbildung 1: Eau Claire - Längsschnitt der Lagerstätte, der das Ressourcenblockmodell und die Lage der jüngsten Bohrungen der Gap-Zone in Bezug auf das Hinge Target im Westen veranschaulicht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68319/2022-11-21_FURY_DE.002.png

Abbildung 2: Veranschaulichung der Abschnitte in der Gap-Zone in Bezug auf das Blockmodell der Lagerstätte Eau Claire.

Offenlegung der Probenahme und Analyse

Die Analyseproben für das Bohrprogramm wurden entnommen, indem der Kern mit einem Durchmesser von HQ vor Ort in gleiche Hälften gesägt wurde, wobei eine Hälfte zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Val D'or, Quebec, Kanada, geschickt wurde. Alle Proben wurden mittels einer Brandprobe (50-g-Nominalgewicht) mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektrometrie (Au-ICP22) und Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) analysiert. Bei Au-ICP22-Ergebnissen von mehr als 0,5 ppm Au wurde die Analyse mittels einer Brandprobe (50-g-Nominalgewicht) mit anschließendem Atomabsorptionsverfahren (Au-AA24) wiederholt. Proben mit einem Au-AA24-Gehalt von mehr als 5 ppm wurden mittels einer Brandprobe (50-g-Nominalgewicht) mit anschließendem Gravimetrieverfahren (Au-GRA22) erneut analysiert. QA/QC-Programme mit internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Blindproben weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin.

David Rivard, P.Geo, Explorationsmanager bei Fury, ist eine qualifizierte Person gemäß den kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist und eine Position von 59,5 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp (25,8 %) hält. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorations-Assets sind, beabsichtigt Fury, seine mehrere Millionen Unzen umfassende Goldplattform durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Investor Relations

Tel: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorausschauende Informationen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können und die sich auf die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten, dass die zukünftigen Arbeiten bei Eau Claire die geschätzten Goldressourcen möglicherweise vergrößern oder höherstufen werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen. Die Exploration ist ein risikoreiches Unterfangen.

Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung (www.sedar.com) und im Jahresbericht des Unternehmens, einschließlich des Basis-Shelf-Prospekts (www.sec.gov), erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese naturgemäß nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben.

Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf die Schätzungen der Bergbauoffenlegung

Die bergbaulichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Gesetzen und den Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) erstellt. Die Beschreibungen der Projekte des Unternehmens unter Verwendung der geltenden CIM-Standards, die definierte Begriffe wie z. B. angedeutete Ressourcen einschließen, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Veröffentlichungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen unterliegen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68319

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68319&tr=1

