IRW-News: Frequentis AG: FAA beauftragt Frequentis mit der Digitalisierung der Boden-Luft-Kommunikation

IRW-PRESS: Frequentis AG: FAA beauftragt Frequentis mit der Digitalisierung der Boden-Luft-Kommunikation

Wien / Österreich (18.03.2024)

- Ersatz der analogen Funkansteuerungsgeräte im US-Luftraumsystem durch das digitale Protokollkonvertersystem, APCS

- Das skalierbare System bringt neben der Digitalisierung auf moderne Internet-Protocol-Technologie erhöhte Sicherheit und erhebliche Kostenvorteile

Die Federal Aviation Administration (FAA) beauftragt Frequentis mit der landesweiten Implementierung des Boden-Luft-Protokollumsetzungssystems, APCS, für das U.S. National Airspace System, das über eine Milliarde Passagiere pro Jahr befördert.

Das APCS ersetzt tausende bestehende Radio Control Equipment Einheiten (RCE), die nur mit analogen und Time Division Multiplexing (TDM) Kommunikationsprotokollen funktionieren. Aufbauend auf moderner, digitaler Internet-Protocol (IP)-Technologie bietet das APCS mannigfaltige Vorteile, wie bessere Verbindungsqualität, massiv erhöhte Effizienz und vor allem Internet-Sicherheit auf dem letzten Stand der Technik. Das sind grundlegende Verbesserungen, die die Sicherheit und Effizienz im gesamten Flugverkehr sicherstellen.

"Wir sind stolz, dass uns die FAA das Vertrauen für das APCS-Programm geschenkt hat," sagt Dieter Eier, Präsident von Frequentis USA. "Wir freuen uns darauf, FAA bei der Migration ihres Boden-Luft-Netzwerks in die IP-Welt helfen zu dürfen. Bei der IP-zentrierten Sprachkommunikation können sowohl Sprache als auch Daten flexibel über dieselbe IP-Netzwerkinfrastruktur übertragen werden, was zu Kosteneinsparungen, erhöhter Flexibilität und Skalierbarkeit führt."

Neben der Lieferung der APCS-Systeme umfasst der Auftrag auch alle Dienstleistungen, die für die erfolgreiche Entwicklung, Implementierung und den Einsatz der Systeme erforderlich sind, einschließlich Programmleitung, Systemtechnik, Test, Lieferung, Installation, Logistikunterstützung, sowie Schulung und Unterstützung im laufenden Betrieb. Das APCS-System ist auch ED137C-konform und gewährleistet Systeminteroperabilität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und höchste Qualität.

Seit über zwei Jahrzehnten stellt Frequentis USA Sprach- und Datenkommunikationssysteme für die FAA, das Verteidigungsministerium, die NASA und andere US-Regierungsbehörden bereit. Frequentis wurde kürzlich auch von Verizon für das Enterprise Network Services (FENS)-Programm der FAA ausgewählt, in dem ein landesweites TDM-zu-IP (Time Division Multiplexing to Internet Protocol)-Netz für die FAA implementiert wird.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit über 2.200 Mitarbeiter:innen verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Über FREQUENTIS USA

Gegründet im Jahr 1999 entwickelt, fertigt, vertreibt und wartet Frequentis USA Frequentis-Technologien für die FAA, die NASA, das Department of Defense und staatliche und lokale Behörden. Frequentis USA hat seinen Sitz in Columbia, Maryland, und betreibt dort eine Produktionsstätte für seine US-Kunden.

Stefan Galler, VP of Sales and Marketing Frequentis USA

frq-usa@frequentis.com, +1 (301) 657-8001

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Innovationsstraße 1

1100 Wien

Österreich

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73961/Frequentis_pta-1803.001.jpeg

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ATFREQUENT09

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.