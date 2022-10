IRW-News: Freedom Battery Metals Inc.: Freedom Battery Metals gibt Änderung des Firmennamens und Börsensymbols sowie Wechsel im Führungsteam bekannt

IRW-PRESS: Freedom Battery Metals Inc.: Freedom Battery Metals gibt Änderung des Firmennamens und Börsensymbols sowie Wechsel im Führungsteam bekannt

7. Oktober 2022 - Vancouver, B.C. - Freedom Battery Metals Inc. (CSE: FBAT) (Freedom oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Firmenname in Reflex Advanced Materials Corp. und sein Börsensymbol von FBAT in RFLX geändert wird. Mit der Namensänderung soll betont werden, dass sowohl Lithium als auch Graphit in mehr Anwendungen als nur in Batterien zum Einsatz kommen. Der Terminus Advanced Materials (neuartige Materialien) fasst dieses Konzept gut zusammen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Stammaktien am bzw. um den 14. Oktober 2022 unter dem neuen Firmennamen und Börsensymbol in den Handel starten werden. Die Aktionäre müssen in Verbindung mit der Änderung des Firmennamens und des Börsensymbols nichts unternehmen. Die neue nationale Wertpapierkennnummer (CUSIP) des Unternehmens lautet 75865D107 und die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet CA75865D1078.

Des Weiteren freut sich das Unternehmen, die Bestellung von Herrn Paul Gorman zum CEO des Unternehmens bekannt geben zu können. Herr Gorman folgt in dieser Funktion auf Herrn David Bowen, der sich nun neuen Aufgaben widmen, dem Unternehmen aber als Director erhalten bleiben wird. Herr Gorman verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen strategische Initiativen, Finanzen und Unternehmensführung. Er war zuvor in leitender Position für mehrere TSXV-gelistete Firmen mit Spezialisierung auf strategische Metalle tätig. Das Unternehmen freut sich schon darauf, am Übergang zur nächsten Wachstumsphase und im Zuge der weiteren Erschließung seiner Konzessionsgebiete auf dieses Fachwissen zurückgreifen zu können.

Über Freedom Battery Metals

Freedom Battery Metals (CSE: FBAT) ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Firmensitz in der kanadischen Provinz British Columbia. Der Unternehmenszweck besteht darin, wirtschaftlich interessante Mineralvorkommen in den Bereichen strategische Metalle und neuartige Materialien aufzufinden und diese - sofern rentabel - zu erschließen. Das Unternehmen arbeitet derzeit am weiteren Ausbau seines Graphitprojekts Ruby im Beaverhead County in Montana sowie seiner Lithiumkonzession ZigZag Lake im Bergbaurevier Thunder Bay in der Region Crescent Lake in Ontario.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedar.com einsehen können.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman

CEO und Director

416-768-6101

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören ohne Einschränkung Aussagen bezüglich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Voraussagen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über den voraussichtlichen Zeitpunkt, zu dem die Aktien des Unternehmens unter dem neuen Namen und Symbol gehandelt werden, und über das Unternehmen, das auf Herrn Gormans Fachwissen zurückgreift, während es die nächste Wachstumsphase erreicht und seine Mineralkonzessionen weiterentwickelt, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67735

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67735&tr=1

