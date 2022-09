IRW-News: First Tin Plc: First Tin Plc meldet die Zwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022

Weitere Suchergebnisse zu "First Tin":

IRW-PRESS: First Tin Plc: First Tin Plc meldet die Zwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022

20. September 2022 - First Tin (First Tin oder das Unternehmen - (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/) ein Zinnentwicklungs-unternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien, veröffentlicht heute seine endgültigen Zwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022.

Höhepunkte

- Das Unternehmen hat seinen Börsengang im Standard Listing der Londoner Börse im April 2022 erfolgreich abgeschlossen und dabei 20 Millionen Pfund (vor Kosten) an neuem Eigenkapital eingeworben, was es in die Lage versetzt, in sein fortschrittliches Zinnvorkommensportfolio zu investieren und dessen Werte zu steigern.

- Im Rahmen des Börsengangs erwarb First Tin das Zinnvorkommen Taronga im australischen Bundesstaat NSW, das 5. größte unerschlossene Zinnvorkommen der Welt. Taronga wird nun zusammen mit dem anderen Hauptvorkommen von First Tin wie Tellerhäuser in Sachsen, entwickelt werden.

- Nach dem erfolgreichen Börsengang im April 2022 beendeten wir den Berichtszeitraum mit einer soliden Liquiditätsposition von über £18,8 Millionen (31. Dezember 2021: £2,5 Millionen).

- Verlust vor Steuern in Höhe von 2,1 Mio. £ (31. Dezember 2021: 1,2 Mio. £), was die Ausweitung der operativen Aktivitäten widerspiegelt

- Ernennung eines erfahrenen operativen Teams für beide Standorte sowie Verstärkung des PLC-Vorstands

- Erste positive Bohrergebnisse vom Zinnprojekt Gottesberg in Deutschland erhalten; weitere Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet

- Digbee hat einen unabhängigen ESG-Bericht in Auftrag gegeben, dessen Ergebnisse in Kürze veröffentlicht werden sollen

- Im Allgemeinen konnten im Berichtszeitraum die Voraussetzungen für eine rasche Entwicklung des Zinnportfolios des Unternehmens geschaffen werden

Höhepunkte nach Ablauf des Berichtszeitraums

- Beginn der definitiven Machbarkeitsstudien ("DFS") auf Taronga und Tellerhäuser, die beide im 4. Quartal 2023 abgeschlossen werden sollen

- Die Umwelt- und Genehmigungsarbeiten bei Taronga und Tellerhäuser wurden fortgesetzt, wobei alle erforderlichen Genehmigungen voraussichtlich bis Ende 2023 erteilt werden

- Beginn der Bohrkampagnen bei Taronga und Tellerhäuser mit 24.000 Metern Diamant- und RC-Bohrungen. Es sollen die bestehenden bekannten Ressourcen erweitert sowie neue Satelliten-Explorationsziele bebohrt werden

Thomas Bünger, Chief Executive Officer, kommentierte:

"In meiner ersten Zwischenbilanz als CEO freue ich mich, über die starken Fortschritte berichten zu können, die wir trotz einiger makroökonomischer Herausforderungen im Berichtszeitraum gemacht haben. First Tin wurde im Berichtszeitraum am Hauptmarkt der LSE zugelassen, mit dem Ziel, durch die rasche Entwicklung unserer hochwertigen Zinnvorkommen mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien zu einem Hauptlieferanten von Zinn in konfliktfreien, risikoarmen Ländern zu werden. Ich bin der Meinung, dass das Unternehmen gute Fortschritte auf dem Weg zu diesem Ziel gemacht hat und alle unsere Arbeitsabläufe wie geplant verlaufen.

Wir sind weiterhin gut kapitalisiert und vollständig finanziert, um sowohl die geplanten DFS-Studien als auch die Erweiterungsentwicklungs- und Explorationsbohrprogramme durchzuführen.

Wir den Markt mit regelmäßigen Updates zu unseren umfangreichen Bohrprogrammen sowohl in Australien als auch in Deutschland auf dem Laufenden halten, während wir diese beiden Vorzeigeprojekte zügig in Produktion bringen und ich freue mich darauf, unsere Investoren in den nächsten sechs Monaten zu informieren.

Erinnerung an die Investorenpräsentation

Thomas Buenger (CEO) und Charlie Cannon-Brookes (Non-Executive Chairman) werden am Dienstag, den 27. September 2022 um 9:00 Uhr BST eine Live-Präsentation zu den Ergebnissen über die Plattform Investor Meet Company geben.

Die Präsentation ist offen für alle bestehenden und potenziellen Aktionäre. Fragen können im Vorfeld der Veranstaltung über das Investor Meet Company Dashboard bis 9:00 Uhr am Tag vor der Versammlung oder jederzeit während der Live-Präsentation eingereicht werden.

Anleger können sich kostenlos bei Investor Meet Company anmelden und auf "Add to Meet" First Tin via klicken:

https://www.investormeetcompany.com/first-tin-plc/register-investor

Hinweise für Redakteure

First Tin ist ein ethisches, zuverlässiges und nachhaltiges Zinnproduktionsunternehmen, das von einem Team renommierter Zinnspezialisten geleitet wird. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein Zinnlieferant in konfliktfreien Ländern mit geringem politischem Risiko zu werden, indem es schnell hochwertige Zinnvorkommen mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien entwickelt.

Zinn ist ein kritisches Metall, das für jeden Plan zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Welt von entscheidender Bedeutung ist, doch in Europa ist das Angebot sehr gering. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage zusammen mit der Knappheit dazu führt, dass Zinn in absehbarer Zukunft ein anhaltendes Marktdefizit aufweist. Das Risiko der Aktiva des Unternehmens wurde durch umfangreiche Arbeiten erheblich reduziert.

First Tin hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren zwei Zinnminen unter Anwendung der besten Umweltstandards in Betrieb zu nehmen, um die derzeitige globale saubere Energie- und Technologierevolution durch eine gesicherte Versorgung zu unterstützen.

Erklärung des Vorsitzenden

In meiner ersten Zwischenbilanz als Non-Executive Chairman von First Tin Plc freue ich mich, über die starken operativen Fortschritte berichten zu können, die seit dem Börsengang des Unternehmens in einem schwierigen Umfeld erzielt wurden. Trotz des turbulenten makroökonomischen Umfelds, das durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine, die Volatilität der Börsen weltweit und einen erheblichen Rückgang des Zinn-Spotpreises verursacht wurde, bleibt es unser Ziel, ein etablierter, nachhaltiger Zinnproduzent aus konfliktfreien Ländern mit geringem politischen Risiko zu werden. Nach dem erfolgreichen Abschluss unseres Börsengangs im April 2022 besitzt First Tin nun 100 % zweier fortgeschrittener Projekte mit geringem Investitionsaufwand sowohl in Australien als auch in Deutschland. Während des Berichtszeitraums haben wir beide Projekte zügig vorangetrieben und wir sind weiterhin zuversichtlich, was die Zukunftsaussichten des Unternehmens und des Zinnmarktes insgesamt betrifft.

Aufgrund der makroökonomischen Herausforderungen, mit denen die Welt derzeit konfrontiert ist, darf die Volatilität des Zinnmarktes nicht unterschätzt werden, wobei die Zinnpreise im März 2022 mit 46.735,00 USD ein Rekordhoch erreichten und anschließend im September 2022 auf 21.726,00 USD fielen. Auch wenn sich dies in letzter Zeit negativ auf die Aktienbewertungen im Zinnsektor ausgewirkt hat, sehen wir für die Zukunft weiterhin ein langfristiges, strukturelles globales Zinnversorgungsdefizit, das durch einen erheblichen Anstieg der Zinnnachfrage bedingt ist, um die Dekarbonisierung voranzutreiben und die fortschreitende Elektrifizierung der weltweiten Energie- und Verkehrsversorgung neben den anhaltenden angebotsseitigen Beschränkungen zu unterstützen. Die Aktiva von First Tin wurden durch umfangreiche historische Arbeiten, die bis heute durchgeführt wurden, deutlich risikoärmer gemacht, und wir arbeiten unermüdlich an den nächsten Entwicklungsstufen unserer Aktiva, die in Richtung Produktion gehen. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Anlagen von First Tin zu einem sehr günstigen Zeitpunkt in Produktion gehen werden, um die wahrscheinliche Versorgungslücke zu schließen, die zur Deckung der industriellen Nachfrage zu diesem Zeitpunkt erforderlich sein wird.

Seit dem Börsengang im April 2022 konzentrierte sich das Management darauf, die Voraussetzungen zu schaffen, um die beiden Flaggschiff-Vermögenswerte des Unternehmens durch ihre jeweiligen endgültigen Machbarkeitsstudien ("DFS") zu bringen. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden nach Ende des Berichtszeitraums mit der Beauftragung von Beratern für das Management des DFS-Prozesses sowohl bei Taronga als auch bei Tellerhäuser sowie mit der Ankündigung des Beginns umfangreicher Ressourcen- und Explorationsbohrkampagnen sowohl in Deutschland als auch in Australien sichtbar. Darüber hinaus wurden die Betriebsteams in beiden Ländern mit der Ernennung von Thomas Kleinsorg in Deutschland und Robert Kidd in Australien zur Überwachung der jeweiligen DFS-Fortschritte erheblich verstärkt und vertieft, was die rasche Entwicklung des gesamten Zinnportfolios des Unternehmens erleichtern wird.

Zinn ist ein entscheidendes Metall für eine zukünftige Wirtschaft, die sich auf die Elektrifizierung des Verkehrs und die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft konzentriert. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil aller elektronischen Geräte, die in Elektrofahrzeugen, Computern und Steuergeräten, bei der Stromübertragung und anderen erneuerbaren Technologien eingesetzt werden. Es ist daher wichtig, dass diese Nachfrage von Unternehmen gedeckt wird, die sich verpflichten, Zinn auf verantwortungsvolle Weise zu liefern. First Tin unterstützt eine dekarbonisierte Zukunft und setzt sich für eine erstklassige Umweltverantwortung ein. Dieses Engagement wird dadurch deutlich, dass das Unternehmen vor kurzem Digbee Limited beauftragt hat, einen unabhängigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht ("ESG") über seine beiden Vorzeigeanlagen zu erstellen.

Das Unternehmen ist nach wie vor gut kapitalisiert und vollständig finanziert, um die beiden geplanten DFS-Studien sowie umfangreiche Erschließungs- und Explorationsbohrkampagnen durchzuführen, von denen wir hoffen, dass sie für die Aktionäre eine wesentliche Wertschöpfung darstellen werden. Ich möchte meinen Vorstandskollegen und dem Managementteam für ihre harte Arbeit danken, um unser Wachstum voranzutreiben, und ich freue mich darauf, unsere Investoren in den nächsten sechs Monaten auf dem Laufenden zu halten.

C Cannon Brookes

Vorsitzender

Erklärung des Vorstandsvorsitzenden

First Tin hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender globaler Zinnproduzent zu werden, der vollständig rückverfolgbare und überprüfbare Zinneinheiten an globale Industrien liefert, die einen hohen Bedarf an Zinn haben. Unsere kurzfristige Strategie besteht darin, zwei fortgeschrittene, hochwertige Zinnprojekte mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland (Tellerhäuser) und Australien (Taronga) zu entwickeln und dabei die starke regionale Infrastruktur der beiden Anlagen zu nutzen.

Die letzten Monate waren nicht frei von Herausforderungen im makroökonomischen Umfeld: Russlands Einmarsch in der Ukraine, die Volatilität der Börsen und der Ausverkauf der Zinnpreise. In der Folge hat sich dies fast überall auf die Aktienbewertungen ausgewirkt.

Trotz all dieser Herausforderungen freuen wir uns jedoch, berichten zu können, dass wir in den letzten sechs Monaten durch die Notierung an der Londoner Börse ein öffentliches Unternehmen geworden sind, das insgesamt 20 Mio. Pfund aufgebracht hat, und dass wir die Entwicklung unserer Aktiva fleißig vorangetrieben haben. Wir sind weiterhin zuversichtlich, was unsere Aussichten und die des Zinnmarktes im Allgemeinen betrifft.

Dies liegt daran, dass Zinn ein kritisches Metall ist, das für die Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Welt von entscheidender Bedeutung ist, Europa aber nur über ein sehr geringes Angebot verfügt. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage zusammen mit den anhaltenden Lieferengpässen in absehbarer Zukunft zu anhaltenden Defiziten bei Zinn führen wird. Die Aktiva von First Tin wurden durch umfangreiche historische Arbeiten erheblich entschärft.

Deutsche Vermögenswerte - Tellerhäuser, Gottesberg und Auersberg

Die Anlagen befinden sich im Freistaat Sachsen in Ostdeutschland. Die Projekte sind alle leicht zugänglich. Es gibt drei internationale Flughäfen im Umkreis von 200 km, der nächstgelegene ist Dresden (55 km). Das Straßennetz in Sachsen ist bei jedem Wetter befahrbar, und das nahe gelegene Schienennetz bietet Zugang zum europäischen Netz für die Einfuhr von Bergbauausrüstungen und allen für den Betrieb erforderlichen Materialien. Es bietet auch eine kostengünstige Methode für den Transport und den Export von Produkten zu den Endverbrauchern entweder innerhalb Deutschlands, Europas oder über Häfen für die Verschiffung zu alternativen Zielen.

Tellerhäuser

Das Tellerhäuser-Projekt ist Teil der Rittersgrün-Lizenz und gehört zu den fortschrittlichsten Zinnlagerstätten der Welt. Die Anlage umfasst ein ehemaliges Bergwerk der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) und kann auf eine außergewöhnlich lange Bergbaugeschichte zurückblicken. Bis zum 30. Juni 2070 besteht bereits eine aktive Bergbaukonzession für die Gewinnung von Bodenschätzen.

Eine im Jahr 2021 durchgeführte Scoping-Studie zeigte, dass ein Betrieb mit einer Jahresproduktion von 500.000 Tonnen über die gesamte Lebensdauer der Mine finanziell solide ist. Der Bericht wies auf sehr niedrige prognostizierte Anfangsinvestitionen in Höhe von 49 Mio. USD hin, was bei 30.000 USD pro Tonne Zinn einen Kapitalwert von 264 Mio. USD (bei einem Abzinsungssatz von 8 %) und einen internen Zinsfuß von 58 % ergibt.

Im Einklang mit unserer Verpflichtung, "keine Spuren" in der Umwelt zu hinterlassen, planen wir, die Aufbereitungsanlage unterirdisch zu errichten, während Gesteins- und Verarbeitungsabfälle als Nebenprodukt für die Verfüllung verwendet werden sollen. Unsere unterirdische Wasseraufbereitungsanlage wird ebenfalls unter der Erde liegen, während wir unseren Strombedarf durch in der Region erzeugte erneuerbare Energie decken wollen.

Im Juni unterzeichneten wir eine unverbindliche Absichtserklärung mit der Ecobat Resources Freiberg GmbH ("ERF"), einem Marktführer in den Bereichen Sammlung, Recycling, Produktion und Vertrieb von Rohstoffen für Batteriesysteme. ERF hat das Potenzial, ein Abnahmepartner von First Tin zu werden, und es ist beabsichtigt, gemeinsam eine vollständig integrierte Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Metall" in Deutschland aufzubauen. In den nächsten 18 Monaten wird unsere deutsche Tochtergesellschaft gemeinsam eine Konzeptstudie und eine Machbarkeitsstudie für ein metallurgisches Projekt aus Primär- und Sekundärrohstoffen entwickeln und durchführen. Unter der Voraussetzung, dass die Studie die Durchführbarkeit nachweist, wollen beide Parteien im Jahr 2023 das Basic und Detailed Engineering durchführen. Die potenzielle Partnerschaft wird dazu beitragen, den Druck auf diesen kritischen Rohstoff in Europa während einer weltweiten Zinnverknappung zu verringern.

Nach Ende des Berichtszeitraums, im August 2022, begannen wir mit einem vollständig finanzierten Diamantbohrprogramm, das sich auf die Erweiterung der bereits angezeigten Ressourcen des Projekts um eine hochgradige Zinnmineralisierung konzentriert. Dies ist ein spannender Fortschritt für First Tin und ein wichtiger Arbeitsschritt, der etwa sechs Monate in Anspruch nehmen wird, wobei die ersten Untersuchungsergebnisse für das vierte Quartal 2022 erwartet werden.

Die Bohrungen bestehen aus fünf Hauptbohrlöchern, die jeweils bis zu fünf Tochterbohrlöcher aufweisen. Die Tochterbohrungen werden stark von der zentralen Hauptbohrung abweichen, um die tiefere, hochgradige Dreiberg-Zinnmineralisierung in einem nominalen Abstand von 50 m x 50 m um die Hauptbohrungen herum zu durchteufen.

Die Dreiberg-Mineralisierung wurde ursprünglich durch Bohrungen der Deutsch-Sowjetischen Union zwischen Ende der 1960er und Anfang der 1980er Jahre durchteuft. Insgesamt wurden 25 Löcher in die Struktur gebohrt, wobei die besten historischen Ergebnisse 7,2 m mit 2,15 % Zinn ("Sn") umfassen.

Die Dreiberg-Mineralisierung liegt etwa 3 km neigungsabwärts von Tellerhäuser's Hämmerlein-Zinnmineralisierung und ist aufgrund des Neigungswinkels etwa 400 m tiefer. Das letztendliche Ziel dieser Arbeiten ist es, einen möglichst großen Teil der hochgradigen Dreiberg-Zinnmineralisierung vom Status einer abgeleiteten in den einer angezeigten Ressource umzuwandeln und somit eine wirtschaftliche Bewertung gemäß den JORC-Richtlinien zu ermöglichen. Die Bohrungen werden auch darauf abzielen, zusätzliche Erweiterungen der bekannten Dreiberg-Zinnmineralisierung zu identifizieren.

Die Bohrungen werden auch die Entnahme einer neuen Probe der Dreiberg-Mineralisierung für zusätzliche Testarbeiten zur Mineralverarbeitung ermöglichen. Obwohl die bisherigen Aufbereitungstests darauf hindeuten, dass die Aufbereitungseigenschaften dieser Mineralisierung denen von Hämmerlein sehr ähnlich sind, wird es sehr nützlich sein, dies mit unserer eigenen Probe zu bestätigen.

Die DFS für das Tellerhäuser-Projekt begann im August 2022 und wird von dem renommierten deutschen Beratungsunternehmen DMT GmbH & Co. KG ("DMT") DURCHGEFÜHRT. DMT hat sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern weltweit, darunter Kanada, Schweden, die Türkei und Kasachstan, umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Die Studie wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen sein.

Gottesberg

Das Projekt Gottesberg ist ein historisches Projekt von globaler Bedeutung und liegt nur wenige Kilometer vom Zinnprojekt Tellerhäuser in Sachsen entfernt. Die Mineralisierung aus diesem Gebiet soll zusätzliches Erz für die Verarbeitung in einer zentralen Aufbereitungsanlage liefern. Seit Juli hat First Tin Bohrergebnisse aus diesem Projektgebiet bekannt gegeben, die einen höhergradigen Abschnitt innerhalb der bestehenden Ressource bestätigt haben. Die bisher besten Abschnitte ergaben 73,3 m mit 0,49 % Sn aus einer Bohrtiefe von 91,7 m, 2,5 m mit 2,72 % Sn aus 128,2 m, 6,95 m mit 1,46 % Sn (und 0,26 % Cu, 7,7 g/t Ag) aus 143,65 m und 6,5 m mit 0,98 % Sn aus 124,7 m. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Ergebnisse bekannt zu geben.

Auersberg

Auersberg ist die größte Anomalie von Zinn in Flusssedimenten in Sachsen und grenzt an die Konzessionen Tellerhäuser und Gottesberg, wodurch 237,8 km² zusammenhängendes Gebiet für die regionale Exploration entstehen. Es gab zahlreiche historische Zinnabbaugebiete, aber praktisch keine moderne Exploration. Es wurden mehrere begehbare Zinnziele identifiziert und First Tin plant weitere Explorationsarbeiten auf der Lizenz im Jahr 2022.

Australische Vermögenswerte - Taronga Tin Project

Das Zinnprojekt Taronga ist das fünftgrößte unerschlossene Zinnvorkommen weltweit und das zweitgrößte außerhalb von Russland, Kasachstan und der Demokratischen Republik Kongo. Es befindet sich in New South Wales, Australien, und umfasst eine Bergbaupacht und vier Explorationslizenzen.

Bei der Liegenschaft handelt es sich um ein historisches Seifengebiet, und wir sind der Ansicht, dass neben der bestehenden Zinnmineralressource auch die primären Gesteine außerhalb der bestehenden Ressource noch nicht ausreichend erforscht sind.

Taronga verfügt über ein kurzfristiges Produktionspotenzial und wir haben nach Ende des Berichtszeitraums mit einer DFS für das Projekt begonnen. Die Studie wird von einem Konsortium australischer Unternehmen unter der Leitung von Mincore Pty Ltd ("Mincore") durchgeführt, das das Projektmanagement und die Mineralverarbeitung übernehmen wird. Die Studie wird voraussichtlich bis Mitte/Ende 2023 abgeschlossen sein. Diese Arbeiten werden in Verbindung mit den laufenden Umwelt- und Genehmigungsarbeiten durchgeführt, die darauf abzielen, alle erforderlichen gesetzlichen Genehmigungen bis Ende 2023 zu erhalten, da wir bestrebt sind, das Weltklasse-Projekt Taronga rasch in Produktion zu bringen, um eine gesicherte Versorgung zu gewährleisten.

Umwelt, Soziales und Governance ("ESG")

Die Auswirkungen des Klimawandels sind auf der ganzen Welt zunehmend spürbar, und First Tin unterstützt eine kohlenstofffreie Zukunft. Wir engagieren uns für die umweltverträgliche Erschließung fortschrittlicher Hartgestein-Zinnprojekte in konfliktfreien Ländern mit geringem politischen Risiko.

Ziel des Unternehmens ist es, nachhaltige Zinnminen ohne Kohlenstoff zu entwickeln und zu betreiben, die die aktuellen globalen Revolutionen in den Bereichen saubere Energie und Technologie unterstützen. Um dies zu demonstrieren, hat First Tin einen potenziellen Partner, König & Consultants, gefunden, der uns bei der Suche nach Lösungen zur Minimierung des Energieverbrauchs von First Tin unterstützen soll. Es ist allgemein bekannt, dass es in Europa weit verbreitete Engpässe im Energiebereich gibt. Interessant ist jedoch, dass in Deutschland die Entscheidung getroffen wurde, zwei der drei verbliebenen Kernkraftwerke in Betrieb zu halten, was darauf hindeutet, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die derzeitige Energiekrise zu entschärfen. First Tin hat sich zum Ziel gesetzt, den Energieverbrauch so weit wie möglich zu reduzieren, um so den CO2-Fußabdruck zu verkleinern und die künftigen Betriebskosten zu senken.

First Tin wendet strenge Umweltkontrollen und -verfahren an, um die Auswirkungen auf Land, Wasser, Luftqualität, Klima und Biodiversität zu minimieren und die Anforderungen aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Regeln einzuhalten. Das Unternehmen wendet viel Zeit auf, um die ESG-Risiken und -Chancen zu verstehen, mit denen unsere Anlagen in Deutschland und Australien konfrontiert sind, und ich freue mich, berichten zu können, dass unsere Leistung in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) hervorragend ist, da es bei beiden Projekten keine gemeldeten Umweltauswirkungen oder Verletzungen mit Ausfalltagen (LTI) durch unsere Bohraktivitäten gab.

Als weitere Demonstration des Engagements von First Tin für die Erreichung seiner ESG-Ziele hat das Unternehmen Digbee Limited mit einer unabhängigen ESG-Bewertung der beiden Vorzeigeanlagen beauftragt; die Ergebnisse sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Ein positiver sozialer Einfluss und die Pflege enger Beziehungen zu den wichtigsten Interessengruppen in den Gemeinden, in denen sich unsere Projekte befinden, sind für First Tin von entscheidender Bedeutung. Während des Berichtszeitraums haben wir mehrere Konsultationen mit lokalen Behörden, Bergbaubehörden und Vertretern der lokalen Regierung in den Gebieten, in denen sich unsere Vorzeigeprojekte befinden, durchgeführt, darunter eine Gemeindeversammlung in Emmaville, Australien, und die Teilnahme an einer Gemeinderatssitzung in Breitenbrunn, Deutschland, wo sich das Dorf Tellerhäuser befindet. In den nächsten sechs Monaten und darüber hinaus werden wir diese Beziehungen weiter stärken, indem wir uns regelmäßig mit allen wichtigen Interessengruppen in diesen Gemeinden austauschen, und wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre über unsere Fortschritte zu informieren.

Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") (Fortsetzung)

Wir investieren weiterhin in unsere Mitarbeiter, indem wir ihnen die Instrumente und Schulungen an die Hand geben, die sie benötigen, um unsere Anlagen voranzubringen. Im Berichtszeitraum haben wir zahlreiche Sicherheits- und Softwareschulungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter umfassend qualifiziert sind und sich in ihren Aufgaben wohl fühlen. Wir sind bestrebt, ein vielfältiges und integratives Team aufzubauen, und die im Berichtszeitraum vorgenommenen Ernennungen spiegeln dies wider.

Finanzbericht

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres verzeichnete First Tin einen Verlust vor Steuern in Höhe von 2,1 Mio. £ (sechs Monate bis 30. Juni 2021: 0,4 Mio. £), der einmalige IPO-Kosten in Höhe von 0,5 Mio. £ und einen nicht zahlungswirksamen Aufwand für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 0,7 Mio. £ enthielt. Wie erwartet, spiegelt dies auch den Anstieg der Aktivitäten wider, da wir uns darauf konzentrieren, die spannenden Möglichkeiten unseres Portfolios zu nutzen.

Wichtig ist, dass unsere Cash-Position zum 30. Juni 2022 mit über 18,8 Mio. £ (zum 31. Dezember 2021: 2,5 Mio. £) als Ergebnis unserer erfolgreichen Kapitalbeschaffung von 20 Mio. £ in Verbindung mit unserem Börsengang robust bleibt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen für 12 Monate und darüber hinaus vollständig finanziert ist, einschließlich der Finanzierung aller Bohr- und DFS-Aktivitäten, die auf der gesamten Vermögensbasis des Unternehmens durchgeführt werden, was es dem Management ermöglicht, langfristig Werte für unsere Aktionäre zu schaffen.

Ausblick

In Zukunft werden wir regelmäßig über unsere umfangreichen Bohrprogramme sowohl in Australien als auch in Deutschland berichten, die darauf abzielen, zusätzliche Zinnmineralisierungen in beiden Ländern zu definieren. Wir sind vollständig finanziert, um alle diese wertsteigernden Arbeitsabläufe durchzuführen, die das Risiko dieser bereits fortgeschrittenen Anlagen erheblich verringern werden.

Unsere Vision ist es, unsere beiden Vorzeigeprojekte schnell in Produktion zu bringen, und die laufenden Arbeiten zeigen, dass wir uns diesem Ziel verschrieben haben.

Ich möchte Ihnen, unseren Aktionären, für Ihre kontinuierliche Unterstützung bei der Entwicklung unserer Zinnprojekte danken, mit denen wir den globalen Übergang zu sauberer Energie und technologischen Revolutionen unterstützen und gleichzeitig Werte für unsere Aktionäre schaffen. Wir sind gut positioniert, um von dem großen, schnell wachsenden Zinnmarkt zu profitieren.

T-Bünger

Geschäftsführender Direktor

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

FÜR DEN ZEITRAUM BIS ZUM 30. JUNI 2022

Hinweis Zeitraum bis Zeitraum bis

30 30

Juni Juni

2022 2021

(Ungeprüft) (Ungeprüft)

£ £

Verwaltungskosten (945,035) (519,476)

IPO-Kosten (505,335) -

Aktienbasierte Vergütungen (nicht zahlungswirksam) 7 (707,100) (14,611)

Betriebsverlust (2,157,470) (534,087)

Sonstige Gewinne und Verluste 37,455 167,795

Finanzierungskosten - (55,855)

Sonstige Einnahmen 10,612 -

Verlust vor Steuern (2,109,403) (422,147)

Ertragsteueraufwand - -

Verlust für den Berichtszeitraum (2,109,403) (422,147)

Sonstiges Gesamtergebnis/(Verlust)

Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer

Operationen 51,628 (105,941)

Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von - (584,561)

Eigenkapitalinstrumenten zum beizulegenden

Zeitwert

Sonstiges Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr

Zeitraum 51,628 (690,502)

Gesamtergebnis der Periode (2,057,775) (1,112,649)

Gesamtergebnis zurechenbar zu

die Anteilseigner des Unternehmens (2,057,775) (1,112,649)

Unverwässerter Verlust - Pence pro Aktie 6 (1.07) (0.36)

Verwässerter Verlust - Pence pro Aktie 6 (1.07) (0.36)

Der Anhang auf den Seiten 14 bis 24 ist ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Konzernabschlusses.

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2022

Hinweis 30 31

Juni Dezember

2022 2021

(Ungeprüft) (Geprüft)

£ £

Langfristige Vermögenswerte

Immaterielle Vermögenswerte 8 22,724,338 3,380,913

Investitionskaution und langfristige Forderungen 9 - 1,543,670

Sachanlagen und Ausrüstung 10 1,289,882 28,851

24,014,220 4,953,434

Umlaufvermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 11 376,225 413,620

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 18,847,158 2,503,714

19,223,383 2,917,334

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 12 (387,483) (301,452)

Nettoumlaufvermögen 18,835,900 2,615,882

Gesamtvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten 47,353,663 7,569,316

Nettovermögen 42,850,120 7,569,316

Kapital und Rücklagen

Eingefordertes Grundkapital 14 265,535 138,868

Kapitalrücklage 14 18,391,046 17,931,296

Entlastungsreserve für Fusionen 17,940,000 -

Reserve für Optionsscheine 269,138 95,372

Einbehaltene Gewinne 15 6,021,137 (10,507,856)

Reserve für Übersetzungen (36,736) (88,364)

Mittel der Aktionäre 42,850,120 7,569,316

Der Anhang auf den Seiten 14 bis 24 ist ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Konzernabschlusses.

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

FÜR DEN ZEITRAUM BIS ZUM 30. JUNI 2022

Zeitraum bis Zeitraum bis

30 30

Juni Juni

2022 2021

(Ungeprüft) (Ungeprüft)

£ -£

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

Verlust vor Ertragsteuern für den Zeitraum (2,109,403) (534,087)

Anpassungen zur Überleitung des Verlusts vor Steuern zum

Netto-Cashflow:

Abschreibung von Sachanlagen 8,702 4,376

Aufwand für aktienbasierte Vergütung 707,100 14,609

Verringerung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 74,851 68,660

sonstigen

Forderungen

Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 86,031 (87,729)

Leistungen und sonstigen

Verbindlichkeiten

Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit (1,232,719) (534,171)

Gezahlte Zinsen - (1,608)

Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit (1,232,719) (535,779)

Cashflow aus Investitionstätigkeit

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte (743,899) (139,219)

Erwerb von Sachanlagen und Ausrüstung (279,294) (24,842)

Beim Erwerb von Taronga erworbene Zahlungsmittel 102 -

Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen - 331,189

Netto-Cashflow (verwendet in)/erzeugt aus

Investitionstätigkeit (1,023,091) 167,128

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Ausgabe von Aktien (nach Abzug der Ausgabekosten) 18,631,479 5,523,440

Erwirtschaftete Netto-Cashflows

aus Finanzierungstätigkeiten 18,631,479 5,523,440

Nettozunahme der Barmittel 16,375,669 5,154,789

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Jahres 2,503,714 245,740

Wechselkursverluste bei Zahlungsmitteln und (32,225) (8,560)

Zahlungsmitteläquivalenten

Kassenbestand am Ende des Zeitraums 18,847,158 5,391,969

Wie in Anmerkung 4 dargelegt, beziehen sich die wesentlichen nicht zahlungswirksamen Transaktionen auf die Ausgabe neuer Aktien als Teil der Gegenleistung für den Erwerb von Taronga Mines Pty Ltd ("Taronga").

Der Anhang auf den Seiten 14 bis 24 ist ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Konzernabschlusses.

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE AUFSTELLUNG DER EIGENKAPITALVERÄNDERUNGEN

FÜR DEN ZEITRAUM BIS ZUM 30. JUNI 2022

Zusammenschluss

Teilen Sie Teilen Sie Relief Haftbefehl Beibehalten Übersetzung Insgesamt

Kapital Prämie Reserve Reserve Ergebnis Reserve Eigenkapital

£ £ £ £ £ £ £

Zum 1. Januar 2022 138,868 17,931,296 - 95,372 (10,507,856) (88,364) 7,569,316

Verlust für den Berichtszeitraum - - - - (2,109,403) - (2,109,403)

Sonstiges Gesamtergebnis für

das Jahr - - - - - 51,628 51,628

Gesamtergebnisverlust

für das Jahr - - - - (2,109,403) 51,628 (2,057,775)

Transaktionen mit Eigentümern:

Kapitalherabsetzung - (17,931,296) - - 17,931,296 - -

Ausgabe von Aktien (nach Abzug von

Emissionskosten) 66,667 18,564,812 - - - - 18,631,479

Zum Erwerb ausgegebene Aktien

Taronga 60,000 - 17,940,000 - - - 18,000,000

Aktienbasierte Vergütungen - (173,766) - 173,766 707,100 - 707,100

Transaktionen insgesamt mit

Eigentümer 126,667 459,750 17,940,000 173,766 18,638,396 - 37,338,579

Zum 30. Juni 2021 265,535 18,391,046 17,940,000 269,138 6,021,137 (36,736) 42,850,120

Der Anhang auf den Seiten 14 bis 24 ist ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Konzernabschlusses.

VERKÜRZTE KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

FÜR DEN ZEITRAUM BIS ZUM 30. JUNI 2021

Teilen Sie Teilen Sie Anteile an Haftbefehl Beibehalten Übersetzung Insgesamt

Kapital Prämie ausgestellt werden Reserve Ergebnis Reserve Eigenkapital

£ £ £ £ £ £ £

Zum 1. Januar 2021 70,177 10,264,409 50,411 - (8,861,429) 28,729 1,552,297

Verlust für das Jahr - - - - (422,147) - (422,147)

Sonstiges Gesamtergebnis für

das Jahr - - - - (584,561) (105,941) (690,502)

Gesamtergebnisverlust

für das Jahr - - - - (1,006,708) (105,941) (1,112,649)

Transaktionen mit Eigentümern:

Aufgelaufene Zinsen auf Wandelanleihen

Schuldscheine - - 54,247 - - - 54,247

Ausgabe von Aktien (netto)

der Kosten) 67,181 7,671,602 (104,658) - - - 7,634,125

Aktienbasierte Vergütungen - (80,763) - 80,763 14,611 - 14,611

Transaktionen insgesamt mit

Eigentümer 67,181 7,590,839 (50,411) 80,763 14,611 - 7,702,983

Zum 30. Juni 2021 137,358 17,855,248 - 80,763 (9,853,526) (77,212) 8,142,631

Der Anhang auf den Seiten 14 bis 24 ist ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Konzernabschlusses.

ANHANG ZUM VERKÜRZTEN KONZERNABSCHLUSS

FÜR DEN ZEITRAUM BIS ZUM 30. JUNI 2022

1. Allgemeine Informationen

First Tin Plc ("das Unternehmen") und seine Tochtergesellschaften besitzen zwei fortgeschrittene Zinnprojekte, eines in Deutschland und

eines in Australien, und sind bestrebt, beide Projekte in Produktion zu bringen, um eine nachhaltige Antwort auf die Probleme bei der

Materialversorgung der industriellen Zinnverbraucher geben zu

können.

Am 3. August 2021 änderte das Unternehmen seinen Namen von Anglo Saxony Mining Limited in First Tin Limited, und am 15. März 2022 wurde

das Unternehmen erneut als Aktiengesellschaft unter dem Namen First Tin Plc registriert. Der eingetragene Sitz des Unternehmens ist

First Floor, 47/48 Piccadilly, London, England, W1J

0DT.

Die Gesellschaft wurde am 8. April 2022 im Rahmen einer Standardnotierung gemäß Kapitel 14 der Börsenzulassungsregeln zur Notierung an

der Official List und zum Handel am Hauptmarkt für börsennotierte Wertpapiere der London Stock Exchange zugelassen. Die ISIN der

Stammaktien lautet GB00BNR45554 und der SEDOL-Code ist

BNR4555.

Der verkürzte Konzernabschluss umfasst die Finanzinformationen des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften (der "Konzern").

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Grundlagen der Erstellung

Der ungeprüfte verkürzte Konzernabschluss für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2022 wurde in Übereinstimmung mit den Offenlegungs-

und Transparenzvorschriften der Financial Conduct Authority und dem International Accounting Standard 34 "Interim Financial

Reporting" (IAS 34) erstellt. Die von der Gruppe bei der Erstellung dieses verkürzten konsolidierten Abschlusses angewandten

Rechnungslegungsgrundsätze sind, abgesehen von den unten genannten, dieselben wie die im geprüften Abschluss der Gruppe für das

am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr. Der vorliegende verkürzte Konzernabschluss wurde nach dem historischen

Anschaffungskostenprinzip erstellt, mit Ausnahme bestimmter Finanz- und Eigenkapitalinstrumente, die zum beizulegenden Zeitwert

bewertet

wurden.

Dieser verkürzte Konzernabschluss enthält nicht alle Informationen, die für einen vollständigen IFRS-Abschluss erforderlich sind.

Es sind jedoch ausgewählte Erläuterungen enthalten, um Ereignisse und Transaktionen zu erklären, die für das Verständnis der

Veränderungen in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe seit dem geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 von

Bedeutung

sind.

Der gesetzlich vorgeschriebene Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr wurde beim Registrar of Companies

eingereicht, und der Bericht des Abschlussprüfers war uneingeschränkt, enthielt keine Erklärung gemäß Abschnitt 498(2) oder

498(3) des Companies Act 2006 und enthielt keine Angelegenheiten, auf die die Abschlussprüfer aufmerksam gemacht haben, ohne

ihren Bericht

einzuschränken.

Eine Reihe von geänderten Standards wurde für den aktuellen Berichtszeitraum anwendbar. Die Gruppe musste aufgrund der Übernahme

dieser geänderten Standards weder ihre Rechnungslegungsgrundsätze ändern noch rückwirkende Anpassungen

vornehmen.

Der verkürzte konsolidierte Jahresabschluss ist ungeprüft und wurde vom Verwaltungsrat am 16th September 2022 genehmigt.

2.2 Fortführung des Unternehmens

Im Berichtszeitraum wurden die Aktien des Unternehmens mit einem Nettoerlös von 18,6 Mio. £ zum Handel an der Londoner Börse

zugelassen.

Die Geschäftsführung hat Finanzprognosen und -pläne für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten ab dem Datum der Genehmigung

dieses verkürzten konsolidierten Abschlusses erstellt. Auf der Grundlage des aktuellen Managementplans ist das Management der

Ansicht, dass diese Mittel für die bisherigen Ausgaben sowie die geplanten Ausgaben für die kommenden zwölf Monate

ausreichen.

Der Verwaltungsrat hat die begründete Erwartung, dass die Gruppe über ausreichende Ressourcen verfügt, um ihre Geschäftstätigkeit

in absehbarer Zukunft fortzusetzen. Aus diesem Grund halten es die Direktoren für angemessen, dass die Gruppe bei der Erstellung

dieses verkürzten Konzernabschlusses von der Annahme der Unternehmensfortführung

ausgeht.

Die Gruppe befindet sich in der Vorproduktionsphase, hat derzeit keine Einnahmen und deckt ihren Betriebskapitalbedarf durch die

Beschaffung von Betriebskapital und Entwicklungsfinanzierung von externen Investoren. Wie viele Unternehmen, die sich mit

Explorations- und Evaluierungsaktivitäten vor der Produktion und dem Verkauf von Mineralien beschäftigen, wird die Gruppe

zusätzliche Mittel und/oder Finanzierungsmöglichkeiten benötigen, um ihr Geschäft vollständig zu entwickeln. Letztendlich hängt

die Lebensfähigkeit der Gruppe von der zukünftigen Liquidität in der Explorations- und Studienphase ab, und diese wiederum von

der Verfügbarkeit von

Mitteln.

3. Kritische Schätzungen und Ermessensentscheidungen bei der Rechnungslegung

Bei der Erstellung des verkürzten Konzernabschlusses der Gruppe müssen die Direktoren Schätzungen vornehmen und Annahmen treffen, die

sich auf die ausgewiesenen Beträge der Aktiva und Passiva sowie auf die Offenlegung von Eventualforderungen und -verbindlichkeiten

auswirken. Schätzungen und Ermessensentscheidungen werden fortlaufend bewertet und beruhen auf historischen Erfahrungen und anderen

Faktoren, einschließlich Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, die unter den gegebenen Umständen als angemessen angesehen

werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen. Kritische Ermessensentscheidungen und Bereiche, in denen

die Verwendung von Schätzungen von Bedeutung ist, sind in den geprüften konsolidierten Jahresabschlüssen zum 31. Dezember 2021

aufgeführt.

4. Erwerb von Taronga

Am 8. April 2022 erwarb First Tin Plc 100% des Aktienkapitals von Taronga Mines Pty Ltd im Austausch gegen eine Kombination aus

Bargeld, Aktien von First Tin Plc und der Übernahme der Verbindlichkeiten gegenüber First Tin Plc. Der Erwerb des Unternehmens

erfolgte im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, eine nachhaltige Lösung für die Probleme der Materialversorgung der industriellen

Zinnverbraucher zu bieten. Die Übernahme wurde als Erwerb von Vermögenswerten verbucht, wobei das erworbene Nettovermögen zum

beizulegenden Zeitwert zum Zeitpunkt der Übernahme angesetzt

wurde.

Der Gesamtbetrag der im Rahmen des Erwerbs übertragenen Gegenleistung betrug:

Beizulegender

Zeitwert

£

Betrachtung

Gesamte übertragene Barmittel 734,182

Übertragene Aktien (60.000.000 Aktien zu 30p) 18,000,000

Haftungsübernahme gegenüber First Tin Plc 862,020

19,596,202

Die vorläufigen beizulegenden Zeitwerte der erworbenen Vermögenswerte und der übernommenen Verbindlichkeiten zum Erwerbszeitpunkt waren:

Beizulegender

Zeitwert

Ausgewiesene Beträge der erworbenen Vermögenswerte und £

übernommene Verbindlichkeiten

Sachanlagen - Anlagen und

Maschinenpark 34,203

Sachanlagen - Grundstücke und

Gebäude 965,938

Immaterielle Vermögenswerte - Explorations- und 18,558,503

Evaluierungsvermögen

Barguthaben 102

Sonstiges Umlaufvermögen 37,456

Identifizierbares Nettovermögen insgesamt 19,596,202

Der Verlust der Taronga Mines Pty Ltd, der in der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum enthalten ist, beträgt 59.000

£.

Der beizulegende Zeitwert der erworbenen Explorations- und Evaluierungsanlagen ist bis zum Erhalt der endgültigen Bewertungen für diese

Anlagen

vorläufig.

5. Segmentberichterstattung

Nach Ansicht des Verwaltungsrats verfügt die Gruppe über ein Geschäftssegment, nämlich die Ausbeutung von Mineralrechten.

Die Gruppe analysiert und misst ihre Leistung auch nach geografischen Regionen, insbesondere Deutschland und Australien.

Langfristige Vermögenswerte nach Regionen sind im Folgenden zusammengefasst:

30 31

Juni Dezember

2022 2021

£ £

Deutschland 4,081,495 3,409,764

Australien 24,436,268 1,543,670

28,517,763 4,953,434

6. Verlust pro Stammaktie

Zeitraum bis Zeitraum bis

30 30

Juni Juni

2022 2021

£ £

Dem Stammkapital zurechenbarer Periodenverlust

Anteilseigner der Gesellschaft (£) (2,109,403) (422,147)

Unverwässerter Verlust je Stammaktie

Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien

zum Thema 197,275,713 116,289,846

Unverwässerter Verlust je Stammaktie (Pence) (1.07) (0.36)

Verwässerter Verlust je Stammaktie

Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien

zum Thema 197,734,041 116,289,846

Verwässerter Verlust je Stammaktie (Pence) (1.07) (0.36)

Für den verwässerten Verlust je Aktie wird die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien angepasst, um

die Umwandlung aller potenziell verwässernden Optionsscheine, Optionen und Wandelanleihen in Stammaktien anzunehmen.

7. Aktienbasierte Vergütungen

Aktienoptionen und Optionsscheine

Die folgende Tabelle zeigt die Bewegungen in der Rücklage für aktienbasierte Vergütungen während des Berichtszeitraums:

Nr. der Nr. der Nr. der Nr. der

Optionen Optionen Optionsscheine Optionsscheine

um 30 um 31 Uhr um 30 um 31 Uhr

Juni Dezember Juni Dezember

2022 2021 2022 2021

£ £ £ £

Ausstehend zu Beginn des Zeitraums 1,560,000 2,210,000 3,168,000 2,407,048

Während des Zeitraums bewilligt 8,500,000 - 2,500,000 3,168,000

Während des Zeitraums verfallen - (650,000) - (2,407,048)

Ausstehende Beträge am Ende des Berichtszeitraums 10,060,000 1,560,000 5,668,000 3,168,000

Ausübbar am Ende der Periode 10,060,000 1,560,000 5,668,000 3,168,000

Gewichteter durchschnittlicher Ausübungspreis (Pence) 30 13 26 20

Auswirkungen auf die Gesamtergebnisrechnung

Aktienoptionen

Die Gruppe verbuchte einen Aufwand in Höhe von 707.100 £ in der Gewinn- und Verlustrechnung für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni

2022 (Zeitraum zum 30. Juni 2021: null £). Der Aufwand setzt sich aus 582.317 £ für die Direktoren (siehe Anmerkung 14) und 124.783 £

für Mitarbeiter und Berater zusammen und bezieht sich auf die Ausgabe von 8.500.000 Optionen zu einem Ausübungspreis von 33 Pence, die

über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährung ausübbar

sind.

Aktienoptionsscheine

Die Gruppe verbuchte für den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2022 einen Aufwand in Höhe von 173.766 £ in der Kapitalrücklage

(Zeitraum bis zum 30. Juni 2021: 80.763 £) und einen Aufwand in Höhe von null £ (Zeitraum bis zum 30. Juni 2021: 14.611 £) im Gewinn

oder Verlust. Dieser Aufwand bezieht sich auf die Ausgabe von 2.500.000 Optionsscheinen an Arlington Group Asset Management (siehe

Anmerkung 14) zu einem Ausübungspreis von 33 Pence, die über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährung ausübbar

sind.

8. Immaterielle Vermögenswerte

Erkundung

und

Bewertung

Vermögenswerte

£

Kosten

Zum 1. Januar 2021

Ergänzungen

Währungsumrechnung

Zum 31. Dezember 2021

Zum 1. Januar 2021 2,950,227

Ergänzungen 588,255

Währungsumrechnung (157,569)

Zum 31. Dezember 2021 3,380,913

Ergänzungen 743,899

Erwerb von Taronga (Anmerkung 4) 18,558,503

Währungsumrechnung 41,023

Zum 30. Juni 2022 22,724,338

Die immateriellen Vermögenswerte beziehen sich auf die Zinnprojekte Tellerhäuser und Taronga in Südsachsen im Osten Deutschlands bzw. in

Australien.

Die Direktoren prüfen, ob eine Wertminderung vorliegt, wenn Tatsachen und Umstände darauf hindeuten, dass der Buchwert eines

Vermögenswerts aus Exploration und Evaluierung ("E&E") seinen erzielbaren Betrag übersteigen könnte. Bei dieser Beurteilung

berücksichtigen die Direktoren die in IFRS 6 Paragraph 20 aufgeführten Tatsachen und Umstände. Bei der Durchführung ihrer Bewertung

jedes dieser Faktoren haben die Direktoren zum 30. Juni

2022

a) Die Gruppe überprüfte den Zeitraum, in dem sie das Recht hat, das Gebiet zu erkunden, und stellte fest, dass keine Lizenzen abgelaufen

sind oder in naher Zukunft auslaufen und nicht erneuert werden dürften;

b) festgestellt, dass für alle Lizenzen weitere Ausgaben für E&E entweder budgetiert oder geplant sind;

c) nicht beschlossen, die Explorationstätigkeit mangels quantifizierbarer Mineralressourcen einzustellen; und

d) keine Fälle ermittelt, in denen ausreichende Daten vorliegen, die darauf hinweisen, dass es Lizenzen gibt, bei denen es

unwahrscheinlich ist, dass die Ausgaben für E&E durch eine erfolgreiche Erschließung oder einen Verkauf wieder hereingeholt werden

können.

Auf der Grundlage der obigen Bewertung sind dem Verwaltungsrat keine Tatsachen oder Umstände bekannt, die darauf hindeuten, dass der

Buchwert des E&E-Vermögenswertes seinen erzielbaren Wert übersteigen

könnte.

9. Investitionen Kaution und langfristige Forderungen

30 31

Juni Dezember

2022 2021

£ £

Kaution für Investitionen - 734,182

Langfristige Forderungen - 809,488

- 1,543,670

Im November 2021 schloss das Unternehmen einen Kaufvertrag mit Aus Tin Mining Limited ("Aus Tin"), der Muttergesellschaft von Taronga,

ab, um das gesamte Aktienkapital von Taronga für einen anfänglichen Barbetrag von 734.182 £ (1.350.000 AUD) zu erwerben, gefolgt von

der Ausgabe von 60.000.000 Stammaktien des Unternehmens bei Abschluss. Das Unternehmen stellte Taronga außerdem ein ungesichertes,

zinsloses Darlehen in Höhe von £809.488 (AUD1.505.000) als Betriebskapital zur

Verfügung.

Zum 30. Juni 2022 wurde keine Rückstellung für Wertminderung gebildet (£nil zum 31. Dezember 2021).

Am 8. April 2022 erwarb First Tin Plc 100% des Aktienkapitals von Taronga Mines Pty Ltd im Austausch gegen eine Kombination aus

Bargeld, Aktien von First Tin Plc und der Übernahme der Verbindlichkeiten gegenüber First Tin Plc (siehe Anmerkung 4).

10. Sachanlagen und Ausrüstung

Land & Motor Einbauten &

Gebäude Fahrzeuge Beschläge Insgesamt

£ £ £ £

Kosten

Zum 1. Januar 2021 - 15,550 41,957 57,507

Ergänzungen - 24,842 3,323 28,165

Währungsumrechnung - (1,589) (7,483) (9,072)

Zum 31. Dezember 2021 - 38,803 37,797 76,600

Ergänzungen 170,859 82,425 26,010 279,294

Erwerb von Taronga 965,939 - 34,202 1,000,141

Währungsumrechnung (10,588) 1,050 1,195 (8,343)

Zum 30. Juni 2022 1,126,210 122,278 99,204 1,347,692

Abschreibung

Zum 1. Januar 2021 - 13,518 33,059 46,577

Entgelt für das Jahr - 4,811 4,034 8,845

Währungsumrechnung - (762) (6,911) (7,673)

Zum 31. Dezember 2021 - 17,567 30,182 47,749

Entgelt für das Jahr - 2,591 6,111 8,702

Währungsumrechnung - 490 869 1,359

Zum 30. Juni 2022 - 20,648 37,162 57,810

Nettobuchwert

Zum 30. Juni 2022 1,126,210 101,630 62,042 1,289,882

Zum 31. Dezember 2021 - 21,236 7,615 28,851

11. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen

30 31

Juni Dezember

2022 2021

£ £

Geleistete Anzahlungen und sonstige Forderungen 359,735 311,549

Erstattungsfähige Mehrwertsteuern 16,490 102,071

376,225 413,620

12. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

30 31

Juni Dezember

2022 2021

£ £

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 272,656 210,521

Rechnungsabgrenzungsposten 90,324 79,449

Sonstige Verbindlichkeiten 24,503 11,482

387,483 301,452

13. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Vergütung und Honorare der Direktoren

In der nachstehenden Tabelle sind die Vergütungen und Honorare der Direktoren aufgeführt:

Sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 Aktienbasiert

Gebühren Zahlungen Insgesamt

£ £ £

Herr T. Bünger 124,112 374,347 498,459

Herr C. Cannon Brookes* 11,750 - 11,750

Herr A. M. J. Collette 3,000 33,275 36,275

Herr S. L. Fabian 6,000 8,319 14,319

Herr M. E. Thompson 3,000 83,188 86,188

Herr A. J. Truelove 23,573 83,188 106,761

Frau C. Apthorpe 9,128 - 9,128

Herr S. Cornelius 10,269 - 10,269

Herr I. Hofmaier 10,269 - 10,269

201,101 582,317 783,418

* Die Honorare von Herrn C. Cannon Brookes werden an Arlington Group Asset Management Limited gezahlt.

Sechs Monate bis 30. Juni 2021 Aktienbasiert

Gebühren Zahlungen Insgesamt

£ £ £

Herr T. Bünger - - -

Herr C. Cannon Brookes* 3,000 - 3,000

Herr A. M. J. Collette 6,000 - 6,000

Herr S. L. Fabian 60,000 14,611 74,611

Herr M. E. Thompson 6,000 - 6,000

M A J Truelove 23,800 - 23,800

Frau C. Apthorpe - - -

Herr S. Cornelius - - -

Herr I. Hofmaier - - -

98,800 14,611 113,411

* Die Honorare von Herrn C. Cannon Brookes werden an Arlington Group Asset Management Limited gezahlt.

Sonstige Gebühren und Transaktionen

Herr C. Cannon Brookes war während des Berichtszeitraums Direktor der Arlington Group Asset Management Limited ("Arlington"). Während

des Berichtszeitraums stellte Arlington 821.754 £ (sechs Monate bis zum 30. Juni 2021: 411.215 £) in Bezug auf Provisionen,

Beratungsgebühren und Auslagen für die Mittelbeschaffung in Rechnung und erhielt diese. Darüber hinaus wurden Arlington 2.500.000

Optionsscheine (sechs Monate bis zum 30. Juni 2021: 2.568.000) gewährt und die Gruppe verbuchte eine Belastung der Kapitalrücklage in

Höhe von 173.766 £ (sechs Monate bis zum 30. Juni 2021: 80.763 £) in Bezug auf diese

Optionsscheine.

Herr M. E. Thompson war während des Berichtszeitraums Direktor von Tungsten West Plc ("Tungsten"). Während des Berichtszeitraums

stellte Tungsten Mietkosten für gemeinsam genutzte Büroräume in Rechnung und erhielt Zahlungen in Höhe von null Pfund (sechs Monate

bis zum 30. Juni 2021: 8.000

Pfund).

14. Grundkapital

30 31

Juni Dezember

2022 2021

£ £

Zuteilung, Abruf und vollständige Einzahlung

265.534.972 (2021: 138.868.305) Stammaktien von je 0,001 £ 265,535 138,868

Am 8. April 2022 schloss das Unternehmen seine Notierung an der Londoner Börse ab. 66.666.667 Stammaktien zu je 0,001 £ wurden gegen

Barzahlung zu einem Wert von 30p pro Aktie ausgegeben. Insgesamt fielen Kosten in Höhe von 1.873.856 £ an, von denen 1.368.521 £ mit

der Kapitalrücklage verrechnet wurden. Darüber hinaus wurden 173.766 £ im Zusammenhang mit der Ausgabe von Optionsscheinen mit dem

Agio

verrechnet.

Am 8. April 2022 schloss das Unternehmen seinen Kaufvertrag mit Aus Tin über den Erwerb von 100 % des Aktienkapitals von Taronga ab

(siehe Anmerkung 4). Als Teil der Vereinbarung wurden 60.000.000 Stammaktien von je 0,001 £ zu einem Wert von 30p pro Aktie

ausgegeben.

Kapitalrücklage 30 31

Juni Dezember

2022 2021

£ £

Kapitalrücklage 36,285,182 17,931,296

Im März 2022 führte das Unternehmen im Rahmen der Neuregistrierung in eine Aktiengesellschaft eine Kapitalherabsetzung durch, die das

Agio um 17.931.296 £ reduzierte. Dies wurde mit dem Bilanzverlust

verrechnet.

15. Einbehaltene Gewinne

Wie in Anmerkung 14 dargelegt, hat die Gesellschaft im Berichtszeitraum eine Kapitalherabsetzung durchgeführt, die zu einer Erhöhung

der Gewinnrücklagen um 17.931.296 £

führte.

16. Oberste beherrschende Partei

Nach Ansicht des Verwaltungsrats gibt es keine beherrschende Partei.

