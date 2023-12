IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate gibt Absicht bekannt, nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 2.000.000 $ durchzuführen

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate gibt Absicht bekannt, nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 2.000.000 $ durchzuführen

Saguenay (Quebec) - 14. Dezember 2023 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTC Grey: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das geplante Angebot) mit Bruttoeinnahmen in Höhe von mindestens 2.000.000 $ bekannt zu geben.

Das geplante Angebot

Das geplante Angebot wird voraussichtlich aus drei Teilen mit Bruttoeinnahmen in Höhe von mindestens 2.000.000 $ bestehen:

1. Monetäre Einheiten des Unternehmens (monetäre Einheiten) zu einem Preis von 0,40 $ pro monetäre Einheit (das Angebot von monetären Einheiten), wobei jede monetäre Einheit aus Folgendem besteht: (i) einer Stammaktie des Unternehmens (Stammaktie) und (ii) einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (Warrant), wobei jeder ganze Warrant bis 31. Dezember 2025 zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie ausgeübt werden kann, was jedoch einem vorgezogenen Verfalldatum (wie unten definiert) unterliegt;

2. Flow-through-Aktien des Unternehmens (Flow-through-Aktien) zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie (das Flow-through-Angebot); und

3. Charity-Flow-through-Aktien des Unternehmens (Charity-Flow-through-Aktien) zu einem Preis von 0,63 $ pro Aktie im Rahmen einer Spendenvereinbarung zu gemeinnützigen Zwecken (das Charity-Flow-through-Angebot).

Um sicherzustellen, dass dieser Prozess so wenig verwässernd wie möglich abläuft, hat das Unternehmen Wealth Creation Preservation & Donation Inc. (WCPD) damit beauftragt, ein Konsortium von Investoren zu organisieren, die eine Erstinvestition in das Charity-Flow-through-Angebot tätigen werden. WCPD ist einer der führenden Exempt-Market-Händler, der effiziente Finanzierungen für die kanadische Rohstoff- und Mineralexploration anbietet.

Die Nettoeinnahmen aus dem monetären Angebot werden für Explorations- und Erschließungsaktivitäten, als Working Capital sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet werden. Die Bruttoeinnahmen aus dem Flow-through-Angebot und dem Charity-Flow-through-Angebot werden für kanadische Explorationsausgaben verwendet werden, die Flow-through-Bergbauausgaben (gemäß der Definition im Income Tax Act (Canada)) in Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in Quebec darstellen.

Das geplante Angebot wird voraussichtlich um den 31. Dezember 2023 herum oder an einem anderen Tag, der vom Unternehmen festgelegt wird, abgeschlossen werden. Der Abschluss kann nach Ermessen des Unternehmens in einer oder mehreren Tranchen erfolgen. Der Abschluss des geplanten Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass das geplante Angebot zur Gänze oder teilweise abgeschlossen wird.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen des geplanten Angebots ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

In Zusammenhang mit dem geplanten Angebot wird an qualifizierte Vermittler Folgendes bezahlt werden: (i) eine Barprovision in Höhe von 8 % der Bruttoeinnahmen, die von den durch sie vermittelten Zeichnern aufgebracht wurden, und (ii) jene Anzahl von Vergütungs-Warrants (Vergütungs-Warrants), die 8 % der Anzahl der monetären Einheiten, Flow-through-Aktien oder Charity-Flow-through-Aktien entspricht, die an die durch sie vermittelten Zeichner ausgegeben wurden. Jeder Vergütungs-Warrant berechtigt seinen Inhaber bis 31. Dezember 2025 zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie, mit der Maßgabe, dass das Unternehmen - sofern der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien an der CSE an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,80 $ oder mehr beträgt - das Verfalldatum der Vergütungs-Warrants durch die Veröffentlichung einer Pressemitteilung auf jenes Datum vorverlegen kann, das 30 Tage nach dem Datum dieser Pressemitteilung liegt (das vorverlegte Verfalldatum). Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Barprovisionen für das geplante Angebot nicht in bar, sondern in Form von Aktien des Unternehmens zu bezahlen (Vergütungsaktien), die zu den entsprechenden Ausgabepreisen des Angebots der monetären Einheiten, des Flow-through-Angebots und etwaiger Folgetransaktionen in Zusammenhang mit dem Charity-Flow-through-Angebot ausgegeben werden.

Die Wertpapiere, die im Rahmen des geplanten Angebots ausgegeben werden, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Gesetz von 1933 registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze ausgenommen.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithiumeisenphosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzfreien bezirksgroßen Landansprüchen, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jérôme Cliche, VP, Business Development

jerome@firstphosphate.com

Tel: +1 (514) 815-8799

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Website: www.FirstPhosphate.com

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie können, sollten, antizipieren, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: die Pläne des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batterieproduzenten zu integrieren; die geplante Erschließung der Claims des Unternehmens in der Region Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec; das geplante Angebot wird voraussichtlich aus drei Teilen bestehen und einen Bruttoerlös von mindestens 2.000.000 $ einbringen; das Unternehmen wird das Charity-Flow-through-Angebot mit WCPD zu den angegebenen Bedingungen durchführen; die Verwendung der Erlöse aus dem vorgeschlagenen Angebot; und die Bedingungen des geplanten Angebots, einschließlich der Emission von Wertpapieren, des Abschlussdatums und der Erlangung aller erforderlichen Genehmigungen der CSE.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar: die Fähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Claims in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec zu erschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, das vorgeschlagene Angebot in drei Teilen mit einem Bruttoerlös von mindestens 2.000.000 $ durchzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Charity-Flow-through-Angebot mit WCPD zu den angegebenen Bedingungen durchzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Verwendung der Erlöse aus dem geplanten Angebot wie angegeben zuzuweisen; und die Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen des geplanten Angebots wie angegeben durchzuführen.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, das vorgeschlagene Angebot in drei Teilen mit einem Bruttoerlös von mindestens 2.000.000 $ durchzuführen; die Unfähigkeit des Unternehmens, das Charity-Flow-through-Angebot mit WCPD zu den angegebenen Bedingungen durchzuführen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die Verwendung der Erlöse aus dem geplanten Angebot wie angegeben zuzuweisen; und die Unfähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen des geplanten Angebots wie angegeben zu erfüllen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

