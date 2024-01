IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate gibt Abschluss von dritter und letzter Tranche von überzeichneter Privatplatzierungsfinanzierung mit Bruttoeinnahmen von insgesamt 8,2 Mio. $ bekannt

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate gibt Abschluss von dritter und letzter Tranche von überzeichneter Privatplatzierungsfinanzierung mit Bruttoeinnahmen von insgesamt 8,2 Mio. $ bekannt

Saguenay (Quebec) - 22. Januar 2024 / IRW-Press / - First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 19. Januar 2024 die dritte und letzte Tranche (die dritte Tranche) der nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung mit Bruttoeinnahmen von mindestens 2.000.000 $ (das Angebot) abgeschlossen hat, wie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 14. und 22. Dezember 2023 und 2. Januar 2024 näher beschrieben wird. Im Rahmen der dritten Tranche gab das Unternehmen 1.768.250 Hard-Dollar-Einheiten mit Bruttoeinnahmen von 707.300 $ aus, wodurch sich die Einnahmen der drei Tranchen des Angebots auf insgesamt 8.223.475,20 $ erhöhten.

Wir freuen uns über das erneute enorme Vertrauen, das First Phosphate von bestehenden und neuen Aktionären, einschließlich einer Reihe institutioneller Investoren, entgegengebracht wurde, sagte John Passalacqua, CEO des Unternehmens. Wir sind nun in der Lage, in diesem Winter Bohrungen durchzuführen und damit zu beginnen, den gesamten Umfang des Phosphathorizonts Bégin-Lamarche aus hochreinem vulkanischem Gestein zu erkunden, der nur 70 km vom Tiefseehafen Saguenay entfernt ist. Unserer Erfahrung nach sind die Nähe zum Hafen sowie der Zugang zu Infrastruktur und Arbeitskräften die wichtigsten Faktoren für die wirtschaftliche Machbarkeit eines Phosphatprojekts. Bégin-Lamarche verfügt über alle diese wichtigen Voraussetzungen. Wir sind davon überzeugt, dass es eine der ersten Phosphatminen werden könnte, die in Quebec in Produktion gehen wird, da wir nun in der Lage sind, ihre Erschließung zu beschleunigen.

Die Ausgaben der drei Tranchen des Angebots, das um einen Faktor von 311 % überzeichnet war, umfassten insgesamt 4.858.688 Hard-Dollar-Units mit Bruttoeinnahmen von 1.943.475 $ sowie 12.560.000 Flow-through-Aktien mit Bruttoeinnahmen von 6.280.000 $. In Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen insgesamt 334.080 $ an Vermittlungsprovisionen und gab 369.840 Vergütungsaktien zu einem Preis von 0,50 $ pro Vergütungsaktie sowie 1.193.700 Vergütungs-Warrants aus, die bis 31. Dezember 2025 zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden können, was jedoch einem vorverlegten Verfalldatum unterliegt. (Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet und hierin nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Dezember 2023 gegeben wurde.)

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag - zusätzlich zu den sonstigen Einschränkungen, die gemäß dem geltenden Wertpapierrecht von Rechtsprechungen außerhalb Kanadas gelten könnten. Das Unternehmen beabsichtigt, die Einnahmen aus dem Angebot wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Dezember 2023 bekannt gegeben zu verwenden.

Die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es die Gewährung von 360.000 Sperraktieneinheiten des Unternehmens an einen qualifizierten Berater des Unternehmens genehmigt hat. Die Sperraktieneinheiten werden in vier Tranchen ausgegeben (jeweils 25 % am 31. Mai 2024, 31. August 2024, 30. November 2024 und 28. Februar 2025). Die Bedingungen der gewährten Sperraktieneinheiten stehen im Einklang mit dem Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens, der von unbefangenen Aktionären bei der Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens am 25. August 2023 genehmigt wurde. Sämtliche ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Ausgabedatum.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Aufbereitung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithiumeisenphosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzfreien bezirksgroßen Landansprüchen, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Zukunftsgerichtete Informationen und Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, eine Gelegenheit besteht, ist positioniert, schätzt, beabsichtigt, geht davon aus, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, werden oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus handelt es sich bei Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, um zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen oder Informationen bezüglich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, der geplanten Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens in der Region Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, der Pläne des Unternehmens, sich direkt in die Abläufe bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, und Aussagen über die RSU-Emission.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Erwartungen hinsichtlich der langfristigen Geschäftsergebnisse des Unternehmens angesichts seiner kurzen Betriebsgeschichte; der Erwartungen hinsichtlich der Einnahmen, Ausgaben und des Betriebs; der Tatsache, dass das Unternehmen über ausreichendes Betriebskapital verfügt und in der Lage ist, zusätzliche Finanzmittel zu sichern, die für die Exploration der Konzessionsgebiete des Unternehmens erforderlich sind; der Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Mineralisierung, des geologischen Werts und der wirtschaftlichen Machbarkeit der Projekte des Unternehmens; der Erwartungen hinsichtlich der Bohrprogramme und der potenziellen Auswirkungen, die erfolgreiche Bohrprogramme auf die Lebensdauer der Mine und das Unternehmen haben könnten; Kostenschätzungen für Mineralexplorations- und Explorationsprogramme; Erwartungen in Bezug auf Umweltfragen, die sich auf geplante oder zukünftige Explorationsprogramme auswirken könnten, und die potenziellen Auswirkungen der Einhaltung bestehender und geplanter Umweltgesetze und -vorschriften; Erhalt und Zeitplan von Explorations- und Abbaugenehmigungen und anderen Genehmigungen durch Dritte; staatliche Regulierung von Mineralexplorations- und -erschließungsbetrieben; Erwartungen in Bezug auf soziale oder lokale Probleme, die sich auf geplante oder zukünftige Explorations- und Erschließungsprogramme auswirken könnten; Erwartungen in Bezug auf globale Wirtschaftstrends und technologische Fortschritte; und die Weiterbeschäftigung von Schlüsselpersonal beim Unternehmen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem: begrenzte Betriebserfahrung; hohes Risiko eines Geschäftsausfalls; keine Gewinne oder nennenswerte Einnahmen; begrenzte Ressourcen; negativer Cashflow aus dem Betrieb und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte; die Ungewissheit zusätzlicher Finanzmittel; keine Dividenden; Risiken im Zusammenhang mit möglichen Umsatz- und Ergebnisschwankungen; Versicherungs- und nicht versicherte Risiken; Rechtsstreitigkeiten; Abhängigkeit von Management und Schlüsselpersonal; Interessenkonflikte; Zugang zu Lieferungen und Materialien; Gefahren der Mineralexploration und damit zusammenhängende Haftung und Schäden; Risiken im Zusammenhang mit Gesundheit und Sicherheit; staatliche Regulierung und rechtliche Ungewissheiten; die Explorations- und Erschließungsgrundstücke des Unternehmens könnten nicht erfolgreich sein und sind hochgradig spekulativer Natur; Abhängigkeit von externen Parteien; die Eigentumsrechte an einigen der Mineralgrundstücke des Unternehmens können angefochten werden oder fehlerhaft sein; Rechtsansprüche der Ureinwohner und Landansprüche; der Erhalt und die Erneuerung von Lizenzen und Genehmigungen; Umwelt- und andere behördliche Risiken können sich nachteilig auf das Unternehmen auswirken; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur; die Anforderungen an die Landrückgewinnung können aufwändig sein; die aktuellen globalen Finanzbedingungen; Fluktuationen bei den Rohstoffpreisen; Verwässerung; zukünftige Verkäufe durch bestehende Aktionäre könnten zu einem Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens führen; Fluktuationen und Volatilität bei den Börsenkursen; und Risiken im Zusammenhang mit den Marktanforderungen. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus entstehen dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten, die erheblich sein können.

Diese Faktoren und Annahmen stellen keine vollständige Liste der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, sollten sie in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts "Risk Factors" im Jahresbericht des Unternehmens vom 29. November 2023, der auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen oder Informationen angegeben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

