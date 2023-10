IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic produziert im 3. Quartal 2023 insgesamt 6,3 Millionen Unzen Silberäquivalent, bestehend aus 2,5 Millionen Unzen Silber und 46.720 Unzen Gold

IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic produziert im 3. Quartal 2023 insgesamt 6,3 Millionen Unzen Silberäquivalent, bestehend aus 2,5 Millionen Unzen Silber und 46.720 Unzen Gold

12. Oktober 2023 - Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / - First Majestic Silver Corp. (First Majestic oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Gesamtproduktion aus den drei Produktionsbetrieben des Unternehmens - und zwar der Silber-Gold-Mine Dimas, der Silber-Gold-Mine Santa Elena und der Silbermine La Encantada - im dritten Quartal 2023 einen Wert von 6,3 Mio. Unzen Silberäquivalent (AgEq), bestehend aus 2,5 Millionen Unzen Silber und 46.720 Millionen Unzen Gold, betrug. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 produzierte das Unternehmen 7,6 Millionen Unzen Silber und 152.336 Unzen Gold, was einer Gesamtproduktion von 20,2 Millionen Unzen AgEq gleichkommt. Das entspricht rund 75 % des vom Unternehmen für 2023 angepeilten Mittelwerts mit einer Produktionsmenge zwischen 26,2 und 27,8 Millionen Unzen.

Eckdaten 3. Quartal 2023

- Höhere Silberäquivalentproduktion im 3. Quartal in den mexikanischen Betriebsstätten: Die mexikanischen Betriebe des Unternehmens produzierten in diesem Quartal 2,5 Millionen Unzen Silber und 46.324 Unzen Gold bzw. rund 6,3 Millionen Unzen Silberäquivalent. Die Gesamtproduktion stieg im Vergleich zum Vorquartal um 5 %, was in erster Linie auf höhere Tonnagen, Erzgehalte und Gewinnungsgrade im Betrieb Santa Elena zurückzuführen ist.

- Anhaltender Erfolg bei der metallurgischen Ausbeute im Betrieb Santa Elena: Die metallurgische Erzausbeute aus dem Erzgang Ermitaño stieg im dritten Quartal auf neue Rekordwerte, wobei die Silber- und Goldausbeute im Schnitt jeweils 64 % bzw. 95 % betrug. Die höheren Gewinnungsgrade sind der Inbetriebnahme der neuen Zweikreisanlage geschuldet, die beim Zermahlen eine feinere Körnung und eine Vollauslastung der Hochleistungsmühle (HIG) ermöglicht.

- Übersiedelung des Zentrallabors: Der Umzug des ISO 9000-zertifizierten Zentrallabors von Durango nach Santa Elena wurde abgeschlossen. Die wichtigsten Bauarbeiten wurden im dritten Quartal fertiggestellt und das Labor wird voraussichtlich wie geplant im vierten Quartal in Vollbetrieb gehen.

- 16 Bohrgeräte in Betrieb: Das Unternehmen absolvierte im dritten Quartal in seinen Minen rund 31.600 Meter an Bohrungen. Während des gesamten Quartals waren bis zu sechzehn Bohrgeräte im Einsatz, zwölf davon im Betrieb San Dimas und vier im Betrieb Santa Elena.

- Sicherheit: Im dritten Quartal 2023 lag die Gesamthäufigkeitsrate meldepflichtiger Unfälle (TRIFR) für alle Betriebsstätten bei 1,06 und die Häufigkeitsrate der Unfälle mit Ausfallzeiten (LTIFR) bei 0,37.

Unsere Betriebsstätten konnten auch in diesem Quartal mit einer starken Leistung überzeugen. Wir sind auf dem besten Weg, unsere Vorgaben für 2023 zu erfüllen, freut sich President & CEO Keith Neumeyer. Mit dem Produktionsverlauf im Betrieb Santa Elena sind wir äußerst zufrieden. Zusammen mit den hohen Silber- und Goldgehalten konnte im Erzgang Ermitaño bei der Metallausbeute und beim Mühlendurchsatz im dritten Quartal ein weiterer Quartalsrekord verbucht werden. In den vergangenen Jahren haben wir bei Santa Elena mehrere Projekte umgesetzt und Technologien eingeführt, die sich jetzt auszahlen. Wir sehen mit Spannung auf die zukünftige Entwicklung dieser Betriebsstätte.

Produktionstabelle: Q3 Q3 Änderung Q2 Änderung

2023 2022 im 2023 im Quartals-vergleich

Jahres-vergleich

Aufbereitetes Erz in Tonnen 670.203 836.514 -20% 733.170 -9%

Produzierte Unzen Silber 2.461.868 2.736.100 -10% 2.633.411 -7%

Produzierte Unzen Gold 46.720 67.072 -30% 45.023 4%

Produzierte Unzen Silberäquivalent 6.285.590 8.766.192 -28% 6.321.172 -1%

Tabelle der vierteljährlichen Produktion der einzelnen Minen:

Mine Aufbereitetes Erz Tonnen pro Ag Gehalt Au Gehalt Ag Gewinnung Au Gewinnung Ag Oz Produziert Au Oz AgÄq Oz

Tag (g/t) (g/t) Produziert Produziert

San Dimas 213.681 2.323 237 2,71 95% 96% 1.548.203 17.863 3.010.458

Santa Elena 226.292 2.460 75 4,09 64% 95% 347.941 28.367 2.669.411

La Encantada 230.230 2.503 109 0,01 70% 90% 565.724 94 573.458

Jerritt Canyon* n/a n/a - n/a - n/a - 396 32.463

* *Restbestände an unfertigen Erzeugnissen (WIP) wurden im Laufe des Quartals gegossen.

* Bestimmte angezeigte Beträge könnten aufgrund von Rundungsdifferenzen nicht genau dem Gesamtbetrag entsprechen.

* Das für die Berechnung der Silberäquivalentunzen verwendete Ag:Au-Verhältnis betrug 82,7:1.

Silber-/Goldmine San Dimas:

- San Dimas produzierte in diesem Quartal 3.010.377 Unzen AgÄq - bestehend aus 1.548.203 Unzen Silber und 17.863 Unzen Gold. Die Silber- und Goldproduktion ging im Vergleich zum Vorquartal um 8 bzw. 13 % zurück, was in erster Linie auf einen um 6 % geringeren Durchsatz in Verbindung mit niedrigeren Silber- und Goldgehalten zurückzuführen ist.

- In der Mühle wurden insgesamt 213.681 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Silber- und Goldgehalt von 237 g/t bzw. 2.71 g/t verarbeitet.

- Die Silber- und Goldgewinnungsraten betrugen durchschnittlich 95 % bzw. 96 % im Quartal.

- Die Gebiete Central Block und Sinaloa Graben trugen etwa 80 % bzw. 20 % zur Gesamtproduktion im Quartal bei.

- Während des Quartals waren bis zu zwölf Bohrgeräte im Einsatz, davon elf unter Tage und eines an der Oberfläche, wobei auf den Grundstücken etwa 22.400 Meter gebohrt wurden.

Silber-/Goldmine Santa Elena:

- Santa Elena produzierte in diesem Quartal 2.669.336 Unzen AgÄq - bestehend aus 347.941 Unzen Silber und 28.367 Unzen Gold. Die Gesamtproduktion stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 %, was in erster Linie auf höhere Silber- und Goldgehalte in diesem Quartal zurückzuführen ist.

- In der Mühle wurden insgesamt 226.292 Tonnen Erz aus Ermitaño mit durchschnittlichen Head-Gehalten von 75 g/t Silber und 4,09 g/t Gold aufbereitet.

- Die Silber- und Goldgewinnung bei Ermitaño erreichte mit durchschnittlich 64 % bzw. 95 % in diesem Quartal erneut einen Quartalsrekord. Die verbesserten Gewinnungsraten sind das Ergebnis des optimierten Betriebs der Filterpresse mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag und der Zweikreislaufanlage.

- Während des Quartals waren bis zu vier Bohrgeräte - zwei an der Oberfläche und zwei im Untergrund - im Einsatz, die Bohrungen über etwa 9.200 Meter niedergebracht haben.

Silbermine La Encantada:

- Im Laufe des Quartals produzierte La Encantada 565.724 Unzen Silber, was einem Rückgang von 29 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Die geringere Produktion ist in erster Linie auf die begrenzte Wasserverfügbarkeit aufgrund des Zusammenbruchs eines Bohrlochs am Ende des zweiten Quartals zurückzuführen. Nach einer geophysikalischen Untersuchung und Analyse wurde im September mit dem Bau des neuen Ersatzbohrlochs begonnen, das voraussichtlich im vierten Quartal in Betrieb genommen werden kann. Es wird erwartet, dass die Produktion wieder auf das geplante Niveau zurückkehrt, sobald das neue Bohrloch in Betrieb ist.

- In der Mühle wurden insgesamt 230.230 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 109 g/t und einer Ausbeute von 70 % aufbereitet. Der Teilsohlenbau aus der neuen Zone Beca lieferte 74.695 Tonnen mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 146 g/t.

Bekanntgabe der Ergebnisse des 3. Quartals 2023 und Ankündigung der Dividende

Das Unternehmen plant, seine ungeprüften Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 und die Dividendenausschüttung für das dritte Quartal zusammen mit dem Registrierungs- und Auszahlungsdatum für die Aktionäre am 2. November 2023 bekannt zu geben.

Über das Unternehmen

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt derzeit die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silber-/Goldmine Santa Elena und die Silbermine La Encantada sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada.

First Majestic ist stolz darauf, einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online im Bullion Store zu den niedrigsten Aufschlägen erworben werden.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug darauf, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, seine Prognosen für 2023 zu erfüllen; den Zeitplan für die Veröffentlichung der ungeprüften Jahresabschlüsse des Unternehmens; den Zeitplan für die Bekanntgabe der Dividendenausschüttung des Unternehmens für das dritte Quartal und den Stichtag für die Eintragung und Auszahlung der Aktionäre im Zusammenhang mit dieser Dividendenausschüttung; den Zeitplan für die Inbetriebnahme eines neuen Wasserbrunnens in der Silbermine La Encantada; den Zeitplan für die vollständige Inbetriebnahme des Zentrallabors in der Silber-/Goldmine Santa Elena; die Geschäftsstrategie des Unternehmens; zukünftige Planungsprozesse; kommerzieller Bergbaubetrieb; Cashflow; Budgets; Zeitplan und Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion; Durchsatzkapazität; Erzzufuhr und -gehalt; Gewinnungsraten; Minenpläne und Lebensdauer der Mine; Kosten und Zeitplan für die Erschließung der Projekte des Unternehmens; Kapitalprojekte und Explorationsaktivitäten und deren mögliche Ergebnisse. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Zielvorgaben können daher nicht garantiert werden. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die Vorgaben und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle anderen Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Fakten - können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen können auch als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei einer Erschließung des Konzessionsgebiets entdeckt wird, und im Falle von gemessenen und angezeigten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln diese Aussagen die auf bestimmten Annahmen beruhende Schlussfolgerung wider, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich abbaubar ist. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: die Dauer und die Auswirkungen des Coronavirus und von COVID-19 sowie aller anderen Pandemien auf unsere Operationen und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Reklamationskosten; Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie die Faktoren, die im Abschnitt Description of the Business - Risk Factors im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com. www.sec.gov. www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72244

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72244&tr=1

