IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen stellt Schipstra ein und verstärkt damit sein Team für die Produktion von grünem Wasserstoff

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen stellt Schipstra ein und verstärkt damit sein Team für die Produktion von grünem Wasserstoff

Vancouver, B.C., 18. Juli 2022 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. (First Hydrogen oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, First Hydrogen Limited, Afkenel Schipstra zum Chief Operational Officer ernannt hat, um den Geschäftsbereich Energie auszubauen. Frau Schipstra kommt vom multinationalen Versorger ENGIE zu First Hydrogen, wo sie als Senior Vice President of Hydrogen Business Development tätig war. Sie war für große Wasserstoff-Projekte in den Niederlanden verantwortlich, darunter HyNetherlands, eine 1,85 GW große Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff, die die Produktion, den Transport und die Nutzung von grünem Wasserstoff umfasst. Sie ist außerdem Non-Executive Director und Vorsitzende des Audit- und Risikoausschusses von HydrogenOne Capital Growth plc, dem ersten Wasserstoff-Fonds, der an der Londoner Börse notiert ist.

Vor ihrer Tätigkeit bei ENGIE war Afkenel Hydrogen Program Manager bei TSO Gasunie N.V., wo sie eine Roadmap für die Wasserstoff-Aktivitäten des Unternehmens entwickelte. In ihrer vorherigen Funktion als Senior Business Development Manager arbeitete sie an Projekten zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (Carbon Capture, Usage and Storage - CCUS) und Fernwärme. Sie setzt sich leidenschaftlich dafür ein, mehr Frauen in die Branche zu bringen, und ist aktives Mitglied von Women in Hydrogen sowie Gründungsmitglied von VIEN, einer Gemeinschaft von Führungskräften im Energiesektor, die sich dafür einsetzen, die Kluft zwischen den Geschlechtern zu überbrücken, um eine nachhaltige und integrative Zukunft für den Sektor zu schaffen.

Afkenel hat einen Master-Abschluss der Rotterdam School of Management, ist registrierte Controllerin und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Unternehmensführung und im Finanzmanagement im Energiesektor. Bei First Hydrogen wird sie das Unternehmen dabei unterstützen, umweltverträgliche Produktionsstätten für grünen Wasserstoff zu errichten und Betankungslösungen dafür zu entwickeln - ein wichtiger Bestandteil der Bestrebungen von First Hydrogen, die Versorgung seiner Kunden mit grünem Wasserstoff sicherzustellen.

Der Chairman von First Hydrogen, Nick Wrigley, erklärt: Afkenel bringt sowohl Leidenschaft als auch umfangreiche Sachkenntnisse im Management und in der Finanzierung von Wasserstoff-Projekten in unser Team ein. Sie stößt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung unserer Wasserstoff-Infrastruktur zu uns; die Planungen für unsere ersten Produktionsstätten für grünen Wasserstoff in Großbritannien sind im Gange, und wir arbeiten mit FEV Consulting an der Entwicklung unserer Betankungstechnologie. Als Leiterin dieser Arbeit wird sie unser Hydrogen-as-a-Solution-Modell aufbauen, mit dem wir das Henne-Ei-Problem angehen, das die Einführung von Wasserstoff-Fahrzeugen erschwert, und das dazu beitragen wird, eine emissionsfreie Zukunft zu schaffen. Wir freuen uns auch darauf, dass sie uns dabei helfen wird, die Vielfalt in der Energie- und Automobilbranche voranzutreiben, da dieser wichtige Schritt dazu beiträgt, Innovationen und Veränderungen zu beschleunigen.

Afkenel Schipstra, Chief Operational Officer von First Hydrogen Energy, bemerkt dazu: Im globalen Energiesystem sind tiefgreifende Veränderungen im Gange. Regierungen, Industrie und Verbraucher sind dabei, eine Netto-Null-Wirtschaft zu gestalten, in der sauberer Wasserstoff als Rohstoff, Energieträger und Kraftstoff eine entscheidende Rolle spielen wird. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, Teil eines zukunftsorientierten und wegweisenden Unternehmens mit einem wirklich talentierten internationalen Team zu werden, das sich voll und ganz der Entwicklung einer nachhaltigeren Zukunft verschrieben hat. Durch den Ausbau dieses aufstrebenden Wirtschaftszweigs können wir auch mehr Menschen motivieren, eine lohnende Karriere in diesem sich schnell entwickelnden Sektor einzuschlagen. Ich freue mich darauf, diese neue Reise anzutreten und über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg daran mitzuarbeiten, First Hydrogen auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft zu begleiten.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada) und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff, und überkritische Kohlendioxidextraktionssysteme spezialisiert hat. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. plant und konstruiert das Unternehmen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Demonstrationsfahrzeuge für leichte Nutzfahrzeuge (LCV) mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Phase der maßgeschneiderten Fahrzeugentwicklung eingeleitet, in der es seine eigene Flotte emissionsfreier Fahrzeuge entwickeln wird. Außerdem entwickelt First Hydrogen in Zusammenarbeit mit der FEV Consulting GmbH, der Automobilberatung der FEV Group in Aachen, ein Wasserstoff-Betankungssystem. Das Unternehmen verfolgt außerdem Gelegenheiten in der Produktion und dem Vertrieb von grünem Wasserstoff in dem Vereinigten Königreich und weiteren Standorten.

