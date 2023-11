IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen präsentiert FCEV bei den größten Unternehmen Europas und des Vereinigten Königreichs

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen präsentiert FCEV bei den größten Unternehmen Europas und des Vereinigten Königreichs

Vancouver (British Columbia), 29. November 2023 / IRW-Press / Vancouver (British Columbia) - First Hydrogen Corp. (First Hydrogen oder das Unternehmen) (TSX-V: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass 21 Flottenbetreiber und Branchenspezialisten aus Europa und dem Vereinigten Königreich am Track Day des Unternehmens am Testgelände von HORIBA MIRA in England teilgenommen haben. Am Dienstag, dem 31. Oktober, nahmen Flottenmanager aus der Lebensmittelhandelsbranche, darunter Vertreter von Asda und Sainsburys, dem Paketzustellungsunternehmen DPD, NHS England, VINCI Group, dem Bergbaukonglomerat Anglo American sowie Network Rail, teil. Mehrere Bedarfsträger, einschließlich Wales & West Utilities, Northern Gas Networks, SGN und National Gas waren ebenfalls anwesend.

Der Track Day erweckte das Interesse von Fahrzeugleasing- und -vermietungsunternehmen, wobei ARVAL (BNP Paribas Group), Novuna und Redde Northgate zusammen mit den Restwertexperten des britischen Kraftfahrzeughandels, Glasss Guide teilnahmen. Darüber hinaus waren Vertreter von Brit European Transport, National Windscreens und Canal & River Trust anwesend. Die teilnehmenden Flotten betreiben Schätzungen zufolge über eine halbe Million Fahrzeuge. Research Nester schätzt, dass der globale Markt für Wasserstofffahrzeuge zwischen 2023 und 2035 mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von rund 45 % von 1 Milliarde auf 45 Milliarden USD wachsen wird.

Die Veranstaltung bot den Teilnehmern die einzigartige Möglichkeit, sich hinter das Steuer des mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen Fahrzeugs (FCEV) des Unternehmens zu setzen. 29 Fahrer nutzten die Möglichkeit, auf der Teststrecke von MIRA zu fahren, unterschiedliche Betriebszyklen zu simulieren und Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h (70 mph) zu erreichen. Die Fahrer erlebten das reibungslose Handling der Fahrzeuge und schätzten die ruhige Fahrt.

Die Fahrer konnten außerdem das Fahrzeug aus der Nähe bestaunen und die Technologie von First Hydrogen unter der Motorhaube besichtigen. Abgesehen von den Technikern von First Hydrogen war auch der Partner des Unternehmens, Ballard Power Systems, anwesend, um den Teilnehmern die Funktionsweise der Brennstoffzellen in den Fahrzeugen zu erläutern. Die Teilnehmer stellten Fragen hinsichtlich der Rentabilität der Wasserstoffmobilität sowie der Reife der Wasserstoffinfrastruktur und erhielten einen Überblick über die gesamten Betriebskosten (TCO) auf Grundlage von Daten von First Hydrogen, die während der jüngsten Demotestläufe mit Flotten im Vereinigten Königreich gesammelt wurden. Die Teilnehmer konnten sich schnell ein Bild von den TCO-Aussichten und den Vorteilen von FCEVs machen und erfahren, wie diese im Vergleich zu anderen emissionsfreien Fahrzeugtechnologien abschneiden.

Die Straßentestläufe von First Hydrogen mit dem Flottenspezialisten Rivus und dem Energieunternehmen SSE PLC haben die beeindruckende Reichweite der Fahrzeuge verdeutlicht, die bei Fahrten ab Aberdeen mit einer einzigen Betankung eine Spitzenreichweite von über 630 km (390 mi) erreichte. Bei den Betriebstestläufen in der Praxis zeigte sich auch, dass der Transport schwerer Lasten oder das Fahren mit höheren Geschwindigkeiten nur minimale Auswirkungen auf die Reichweite des Fahrzeugs hatten - kritische Merkmale für diese Fahrzeugklasse.

Steve Gill, Executive Director Automative von First Hydrogen, sagte: Wir freuen uns über das enorme Interesse, das wir von Flottenbetreibern aus dem Vereinigten Königreich an unseren FCEVs verzeichnet haben. Die Begeisterung war bei unserem ersten Fahrerlebnistag deutlich zu spüren. Durch die Präsentation von Flotten bei ähnlichen Veranstaltungen demonstrieren wir die Fähigkeiten unserer FCEVs einem Publikum, das auf dem Weg zur Klimaneutralität ist und eine Rolle für die Technologie von First Hydrogen bei der Erreichung ihrer Ziele sehen kann. Ihr Feedback wird uns dabei helfen, Käufe seitens Flotten zu verzeichnen, von denen manche wahrscheinlich unsere Entwicklungspartner werden, die uns bei der Gestaltung unseres zukünftigen Geschäfts helfen und schließlich Kunden für unsere Fahrzeuge werden.

Stephen Offley, Transport Manager von Wales & West Utilities, sagte: Es war großartig, ein Wasserstofffahrzeug dieser Gewichtsklasse in Aktion zu sehen. Wir wissen bereits, dass die Kraft des Wasserstoffs unerlässlich sein wird, um die kritische Reichweite, die Nutzlast sowie die Zuglast zu erreichen, die von öffentlichen Versorgungsunternehmen und anderen Nutzern gefordert werden und von batteriebetriebenen Elektrotransportern nicht erfüllt werden können. Diese Erfahrung zeigt, dass die Einführung bald Realität werden könnte und den Betreibern dabei helfen wird, ihre gesamten Flotten auf die emissionsfreie Technologie umzustellen.

Über First Hydrogen Corp.

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada) und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. In Partnerschaft mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. hat das Unternehmen leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) mit einer Reichweite von über 630 Kilometern geplant und konstruiert. Diese Fahrzeuge werden derzeit bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich erprobt. Außerdem entwickelt First Hydrogen eine Anlage zur Produktion von 35 MW grünem Wasserstoff und ein Fahrzeugmontagewerk in Shawinigan (Quebec).

