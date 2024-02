IRW-News: First Hydrogen Corp. : Erster Test des Wasserstoff-Ökosystems von First Hydrogen: Ein Wegbereiter für die Dekarbonisierung von Flotten

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : Erster Test des Wasserstoff-Ökosystems von First Hydrogen: Ein Wegbereiter für die Dekarbonisierung von Flotten

Vancouver, B.C., 20. Februar 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) ist eine Partnerschaft mit Wales & West Utilities (WWU), Protium Green Solutions (Protium) und Hyppo Hydrogen Solutions (Hyppo) eingegangen, um ein funktionsfähiges Ökosystem aufzubauen, das eine umrüstbare Betankungsanlage und angelieferten grünen Wasserstoff verwendet, um Flexibilität und eine schnelle Verfügbarkeit während des laufenden Testbetriebs zu gewährleisten. Dank dieser einsatzbereiten Ressource kann das wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV) von First Hydrogen einen normalen Betrieb aufrechterhalten - ein entscheidender Schritt für die künftige Einführung von FCEVs. Der Modellversuch soll dazu dienen, nicht nur die Eignung des FCEV für die Anforderungen von WWU zu untersuchen, sondern damit soll auch ein Modell geliefert werden, das an anderen Standorten übernommen werden kann oder den Übergang von der Erprobung zur vollständigen Akzeptanz ermöglichen könnte.

Eines der Haupthindernisse für die Einführung von Wasserstoff ist derzeit die Verfügbarkeit von Wasserstoff selbst und die Verfügbarkeit der Betankungsinfrastruktur an geeigneten Standorten. Bei diesem Versuch wird Wasserstoff verwendet, der in der Anlage Pioneer 1 von Protium, einer der ersten Wasserstoffproduktionsanlagen im Vereinigten Königreich, hergestellt wird, sowie die umrüstbare Betankungsinfrastruktur HyQube von Hyppo Fuel Cell Systems. Dies bietet die Flexibilität und schnelle Einsatzbereitschaft, um die Versuche zügig durchführen zu können.

Wir sind davon überzeugt, dass die Umsetzung eines schnellen Testkonzepts für eine breite Akzeptanz der beste Ansatz für Flottenbetreiber ist, wenn es darum geht, mit Wasserstoff den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren, erklärt der Chief Operating Officer von Protium, Jon Constable. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zur Schaffung eines lokalen Ökosystems verringert das Risiko und schafft die Grundlage für eine robuste Wertschöpfungskette.

Hyppo hilft beim Aufbau eines Wasserstoff-Ökosystems in der Swansea Bay City Region und arbeitet bereits mit Partnern wie Bay Studios, der Swansea University, der University of South Wales, Protium und Fuel Cell Systems zusammen, ergänzt Chris Foxall, CEO von Hyppo Hydrogen Solutions. Es ist großartig, dass wir unseren Service und unsere Kompetenzen zukunftsorientierten Unternehmen wie Wales & West Utilities und First Hydrogen anbieten können. Dies wird die Wasserstoffwirtschaft in der Region weiter voranbringen.

Laut dem neuesten Forschungsbericht von Skyquest (https://www.skyquestt.com/report/hydrogen-fuel-cell-vehicle-market) soll der globale Markt für Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen bis zum Jahr 2031 einen Wert von 132,63 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2031) eine CAGR von 68,52 % aufweisen. Staatliche Anreize, Umweltvorschriften, die steigende Nachfrage nach sauberer Energie, das zunehmende Bewusstsein für den Klimawandel, Fortschritte in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie, der Ausbau der Wasserstoffbetankungsinfrastruktur, die Verringerung der Treibhausgasemissionen, die Verbesserung der Energieeffizienz, der Fokus der Automobilhersteller auf Nachhaltigkeit und die weltweiten Bemühungen um den Übergang zu einem umweltfreundlichen Verkehr treiben das Wachstum des Marktes an.

Der Executive Director Automotive bei First Hydrogen, Steve Gill, sagt dazu: Dieser Modellversuch zeigt Flottenbetreibern, dass Wasserstoff eine praktikable Lösung für emissionsfreie Fahrzeuge ist, selbst wenn sie keinen Zugang zu einer festen Betankungsinfrastruktur haben. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern können wir Flottenbetreibern eine umfassende Wasserstoff-as-a-Service-Lösung anbieten. In Südwales besteht die Lösung in einem Ökosystem von Wasserstofffahrzeugen - wir haben Wales & West Utilities ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, das mit grünem Wasserstoff von Protium betankt wird, der über die Betankungstechnologie von Hyppo Hydrogen Solutions zur Verfügung gestellt wird.

Die Initiative dient nicht nur der Bereitstellung der Technologie, sondern ist auch eine Strategie, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in Wasserstoff als sichere und wertvolle regionale Ressource zu stärken. Die walisische Regierung setzt sich proaktiv für den Einsatz von Wasserstoff bei der Dekarbonisierung ein und unterstreicht mit diesem Modellversuch die führende Rolle von Wales bei der Einführung von Wasserstoff in Großbritannien.

Wir sind gespannt auf die Daten und Erkenntnisse aus dem Test, zumal er in der für WWU operativ schwierigsten Zeit des Jahres stattfindet, kommentiert der Transport Manager von Wales & West Utilities, Stephen Offley. Diese Informationen werden von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, den Einsatz und die Nutzung von Wasserstoff im Flottenbetrieb zu verbessern.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada) und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. In Partnerschaft mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. hat das Unternehmen leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) mit einer Reichweite von über 630 Kilometern geplant und konstruiert. Diese Fahrzeuge werden derzeit bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich erprobt. Außerdem entwickelt First Hydrogen eine Anlage zur Produktion von 35 MW grünem Wasserstoff und ein Fahrzeugmontagewerk in Shawinigan (Quebec).

