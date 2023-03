IRW-News: First Class Metals Plc.: First Class Metals PLC: Earn-in und Ausgabe von Firmenkapital hinsichtlich Lithiumkonzessionsgebiet Zigzag

Weitere Suchergebnisse zu "FIRST CLASS MET. LS-,001":

IRW-PRESS: First Class Metals Plc.: First Class Metals PLC: Earn-in und Ausgabe von Firmenkapital hinsichtlich Lithiumkonzessionsgebiet Zigzag

Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen handelt es sich um Insiderinformationen gemäß der beibehaltenen EU-rechtlichen Fassung der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 (die "UK MAR"), die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des britischen Rechts ist. Die Informationen werden in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der Gesellschaft gemäß Artikel 17 der UK MAR offengelegt. Mit der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gelten diese Insiderinformationen nun als öffentlich zugänglich.

9. März 2023 / IRW-Press / First Class Metals PLC (First Class Metals, FCM oder das Unternehmen), ein Metallexplorationsunternehmen aus dem Vereinigten Königreich, das in seiner umfassenden kanadischen Konzession Schreiber-Hemlo & Sunbeam nach großen Metallentdeckungen sucht, freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen mit Nuinsco Resources Limited hinsichtlich des Lithiumprojekts Zigzag in Ontario unterzeichnet hat.

Höhepunkte:

- Historische Gehalte an der Oberfläche von bis zu 1,68 % Lithium (Li2O) auf 7,9 m und 0,168 % Tantal (Ta2O5) auf 2,54 m. Die Schürfrechtegruppe umfasst das historische Vorkommen Tebishogeshik sowie andere mineralisierte Vorkommen.

- Der Pegmatit, der die Lagerstätte beherbergt, weist Berichten zufolge an der Oberfläche eine Länge von über 800 m und eine Mächtigkeit von 20 m auf.

- Die Probennahmen von Nuinsco ergaben stark anomale Lithium-, Tantal- und Rubidiumwerte mit einem Spitzenwert von 3,55 % Li2O und bedeutsamen Tantal- und Rubidiumwerten von 836 ppm TaO5 und 4.003 ppm Rubidium Rb2O.

- Eine Explorationskonzession liegt bereits vor und ermöglicht Explorationsaktivitäten, die Abtragungen, Schürfgrabungen und Bohrungen umfassen könnten.

- Das Konzessionsgebiet ist 10,5 km vom Projekt Seymour von Green Technology Metals Limited (ASX: GT1) und mehreren anderen Hartgestein-Lithiumkonzessionsgebieten entfernt. In der Nähe befindet sich die aktuelle und zukünftig geplante wesentliche Infrastruktur.

- Die Unterzeichnung schließt den Prozess ab, der im am 12. Dezember 2022 bekannt gegebenen Exklusivitätsabkommen hinsichtlich des Earn-in des Lithiumkonzessionsgebiets beschrieben ist.1 In derselben Pressemitteilung wurde auch die Projektfinanzierung bekannt gegeben. James Goozee, ein auf Lithium-/Batteriemetalle fokussierter Investor mit hohem Eigenkapital (HNWI), hat die gesamte private Zeichnung von 300.000 £ zu einem Preis von 0,16 £ pro Aktie übernommen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69595/ZigZag_090323_DEPRcom.001.jpeg

Abb. 1: Pegmatit bei ZigZag Lake (grau) mit äußerst grobkörnigen lithiumhaltigen Spodumenkristallen (blassgrün), zur Referenz die 3 mal 2 große Visitenkarte

Das Projekt ist weniger als 100 km von Armstrong im Nordwesten von Ontario im Gebiet Seymour Lake entfernt - einer Region, die sich bereits als vielversprechend für in Hartgestein und Pegmatit enthaltenes Lithium erwiesen hat. Die zurzeit in der Region vorhandene Infrastruktur wird in Zukunft durch das geplante Projekt Jackfish Hydro und eine Spodumenverarbeitungsanlage am Standort von Green Technology Metals in Seymour, der nur etwas mehr als 10 km entfernt ist, weiter ausgebaut werden.

Die sechs Einheiten umfassende Schürfrechtegruppe beinhaltet eine kartierte Struktur von 800 m (Vorkommen Tebishogeshik), die sich vollständig innerhalb des Schürfrechteblocks befindet. Die Lithium-Tantal-Mineralisierung ist in Pegmatit enthalten, wobei auch eine bedeutsame Rubidium- und Cäsiummineralisierung gemeldet wurde. Siehe Abb. 2. All diese Mineralien wurden von den Regierungen Kanadas und des Vereinigten Königreichs als kritische Mineralien eingestuft.2

Frühere Arbeiter beim Vorkommen Tebishogeshik haben im Rahmen von Probennahmen an der Oberfläche entlang der gesamten Länge des Vorkommens eine Li2O- und Ta2O5-Mineralisierung mit einem Gehalt von bis zu 1,68 % Li2O auf 7,9 m und 0,168 % Ta2O5 auf 2,54 m in separaten Schlitzproben identifiziert. Mehrere oberflächennahe historische Bohrlöcher entlang des Vorkommens ergaben bedeutsam Abschnitte, einschließlich (in separaten Bohrlöchern) eines Abschnitts mit einem Gehalt von 1,08 % Li2O auf 6,1 m und eines separaten Abschnitts mit 399,8 ppm Ta2O5 auf 2,92 m. Beide Abschnitte befanden sich in einer Bohrlochtiefe von weniger als 20 m. Die Struktur ist entlang des Streichens und in der Tiefe offen und muss noch vollständig bewertet werden.

Die Pipeline für die Produktionskapazität von Lithium-Ionen-Batterien soll bis 2030 weltweit auf 8,1 TWh steigen und die nordamerikanische EV-Batterieproduktion soll Prognosen zufolge bis 2030 1 TWh pro Jahr erreichen. Selbst wenn sich die Produktion bei bekannten kurzfristigen Aktiva gegenüber den geplanten Kapazitäten verdoppeln würde, würde die erwartete Nachfrage allein in Nordamerika das Angebot um 40 % übersteigen.

2 Minister Wilkinson veröffentlicht kanadische 3,8-Milliarden-$-Strategie hinsichtlich kritischer Mineralien, um die Möglichkeit einer Generation für sauberes, integratives Wachstum zu nutzen - Canada.ca

Stabilität für die Zukunft: Die Strategie des Vereinigten Königreichs hinsichtlich kritischer Mineralien (publishing.service.gov.uk)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69595/ZigZag_090323_DEPRcom.002.png

Abb. 2: Geologie des Schürfrechteblocks Zigzag mit den wichtigsten bekannten Lithiumpegmatiten

Bedingungen des Deals:

Der Deal ist so strukturiert, dass FCM die Option hat, eine Beteiligung von bis zu 80 % an der exklusiven Option von Nuinsco Resources auf die Zigzag-Abbauschürfrechte zu erwerben. Die Zahlungen für die Ausübung dieser Option umfassen eine Barkomponente in Höhe von 500.000 CAD und eine Aktienkomponente von 250.000 CAD in Form FCM-Stammaktien, die auf etwa 3,5 Jahre verteilt werden. Darüber hinaus hat FCM zugesagt, über denselben Zeitraum Explorationskosten in Höhe von 550.000 CAD im Konzessionsgebiet zu übernehmen.

Tab. 1: Zeitplan der Zigzag-Option

Bar (CAD) FCM-Stammaktien (CAD) Jährliche

Betriebsinvestition

(CAD)

Bei Unterzeichnung 50.000 25.000 0,00

1. Juni 2023 75.000 30.000 50.000

1. Juni 2024 100.000 50.000 100.000

1. Juni 2025 125.000 60.000 150.000

1. Juni 2026 150.000 85.000 250.000

Gesamt 500.000 250.000 550.000

Diese Zahlungen und Betriebsinvestitionen können nach Ermessen von FCM vorverlegt werden. Nach dem Abschluss der Arbeiten werden sich die Zigzag-Abbauschürfrechte im Verhältnis 80:20 im Besitz von FCM und Nuinsco befinden und die Vertragsparteien werden ein Joint Venture hinsichtlich der Erschließung dieser Abbauschürfrechte bilden. Sollte eine der beiden Vertragsparteien keinen Beitrag zu diesem Joint Venture leisten wollen, gilt eine branchenübliche Verwässerungsklausel. Sollte eine der Vertragsparteien auf eine Eigentümerschaft von 10 % oder weniger verwässert werden, wird ihr gesamter Anteil automatisch zu einer NSR-Lizenzgebühr umgewandelt und die andere Vertragspartei wird zum 100-%-Eigentümer der Zigzag-Abbauschürfrechte. Darüber hinaus kann die Hälfte dieser NSR-Lizenzgebühr von der anderen Vertragspartei durch eine Zahlung in Höhe von 750.000 CAD erworben werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69595/ZigZag_090323_DEPRcom.003.jpeg

Abb. 3: Das Konzessionsgebiet Zigzag befindet sich in einem äußerst vielversprechenden, nachweislich lithiumreichen Gürtel.

Ausgabe von Firmenkapital

350.000 neue Stammaktien werden zur Deckung von Teilen der Zahlungen für Nuinsco-Aktien und der angefallenen Beratungskosten ausgegeben und sind den bereits ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens gleichgestellt. Das Unternehmen beabsichtigt, diese neuen Stammaktien im Rahmen seiner bestehenden Befugnisse nicht auf Basis eines Vorkaufsrechts zuzuteilen und auszugeben.

Das Unternehmen wird einen Antrag auf Zulassung der neuen Stammaktien zur offiziellen Liste der FCA und zum Handel am Hauptmarkt (Standard List) der LSE stellen. Die Zulassung wird voraussichtlich am 16. März 2023 erfolgen.

Vorbehaltlich der Zulassung wird das ausgegebene Stammaktienkapital der Gesellschaft 70.794.589 Stammaktien betragen, die von den Aktionären als Nenner für die Berechnungen verwendet werden können, mit denen sie feststellen, ob sie ihre Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft oder eine Änderung ihrer Beteiligung daran gemäß den Offenlegungsleitlinien und Transparenzregeln der FCA melden müssen.

CEO Marc Sale sagte:

FCM ist freut sich über die Möglichkeit, ein Abkommen hinsichtlich dieses äußerst vielversprechenden Lithiumprojekts unterzeichnet zu haben. FCM hat nun sein Portfolio an kritischen Mineralien innerhalb seines Explorationsfokus erheblich erweitert. Angesichts des globalen Wandels in Richtung einer umweltfreundlicheren und saubereren Wirtschaft ist der Erwerb zusätzlicher Konzessionsgebietsaktiva wie Zigzag Lake ein strategischer Fortschritt für FCM.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

James Knowles, Executive Chairman JamesK@Firstclassmetalsplc.com 07488 362641

Marc J Sale, CEO MarcS@Firstclassmetalsplc.com 07711 093532

Ayub Bodi, Executive Director AyubB@Firstclassmetalsplc.com 07860 598086

First Equity Limited

(Financial Adviser & Broker)

Jonathan Brown 0207 3742212

Jason Robertson 0207 3742212

Redaktionelle Anmerkungen

First Class Metals PLC - Hintergrund

First Class Metals konzentriert sich auf die Exploration in der kanadischen Provinz Ontario, die international den Ruf einer erstklassigen Explorationsdestination hat und über einen florierenden Mineralexplorationssektor mit soliden Junior-Unternehmen verfügt. Vor allem das Hemlo-Camp ist eine bewährte und international renommierte Adresse für die Gold- und VMS-Exploration. Dieses geologische Terran kann mit beachtlichen Fördermengen von Basismetallen und Edelmetallen sowie einer großen Zahl von Explorationsprojekten mit zahlreichen prospektionswürdigen Mineralvorkommen punkten.

FCM ist zu 100 % Eigentümer von sieben Claim-Blöcken mit einer Grundfläche von über 180 km², die sich entlang eines 150 km langen Streichabschnitts des Hemlo-Schreiber-Dayohessarah-Grünsteingürtels erstrecken, in dem sich auch die in eine Scherungszone eingebettete und mehr als 23 Millionen Unzen umfassende Goldmine Hemlo befindet. Ihr Betreiber ist die Firma Barrick Gold. FCM hat sich vor kurzem die Option auf den Erwerb der historischen (Gold)Konzession Sunbeam gesichert, die einen ehemaligen Förderbetrieb beinhaltet.

Das enorme Potenzial der Konzessionsgebiete in Bezug auf Edel-, Basis- und Batteriemetalle ergibt sich vor allem daraus, dass alle Konzessionsgebiete in nächster Nähe zu bereits ermittelten Mineralanomalien angesiedelt sind. Dazu zählen beispielsweise auch die Nickelprojekte RJ und Smoke Lake von Palladium One, die sich unweit der von FCM aufgefundenen Boden-/VTEM-Anomalie West Pickle Lake befinden. Daraus ergibt sich auch der zweite entscheidende Vorteil der Konzessionen: Vektoranomalien von geologischer, geochemischer bzw. geophysikalischer Natur mit nachweislichem Mineralienpotenzial bilden hier Ausläufer, die bis in die Konzessionsgebiete von FCM reichen.

Die vermutete Scherungszone im Bereich der Konzession Esa wird sowohl im Westen als auch im Osten von benachbarten Betreibern erkundet, wo sie in deren Konzessionsgebiete übergeht. Darüber hinaus wurden die Konzessionsgebiete weder in der Vergangenheit noch in jüngerer Zeit umfassend erkundet, was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass es hier generell kaum Mineralaufschlüsse gibt. Mit modernen Explorationsmethoden ist man jedoch besser in der Lage, durch die Abraumschicht hindurchzusehen und Anomalien aufzufinden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den Erwartungen, Absichten und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine künftige Leistung, erwartete Ereignisse oder Trends und andere Angelegenheiten beruhen, die keine historischen Fakten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht nur auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. In zukunftsgerichteten Aussagen werden zuweilen Begriffe wie "anstreben", "antizipieren", "anvisieren", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "glauben" oder andere Begriffe mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten werden potenzielle Investoren davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Aussagen, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

