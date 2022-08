IRW-News: Fabled Copper Corp. : Fabled Copper Corp.: Aktueller Bericht über die Explorationsprogramme des Jahres 2022, Vergrößerung der Landposition

IRW-PRESS: Fabled Copper Corp. : Fabled Copper Corp.: Aktueller Bericht über die Explorationsprogramme des Jahres 2022, Vergrößerung der Landposition

Vancouver, British Columbia, 03. August 2022 - Fabled Copper Corp. (Fabled Copper oder das Unternehmen) (CSE: FABL; FSE: XZ7) gibt ein Update zu den 2022 stattfindenden Feldexplorationsprogrammen auf seinem Muskwa Kupferprojekt bekannt. Siehe Abbildung 1 unten.

Abbildung 1 - Allgemeiner Projekt-Lageplan

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66932/Fabled_Copper_030822.001.png

Das Muskwa Projekt besteht aus dem Neil Projekt, dem Toro Projekt und dem Bronson Projekt im Norden von British Columbia. Siehe Abbildung 2 unten.

Abbildung 2 - Lageplan

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66932/Fabled_Copper_030822.002.png

Peter Hawley, Präsident und CEO, berichtet: "Louis Martin, unser leitendes technisches Vorstandsmitglied, und ich sind gerade von einem Besuch des Muskwa-Projekts zurückgekehrt und freuen uns, sagen zu können, dass die Dinge gut vorangehen. Das diesjährige Programm wurde einen Monat früher als im letzten Jahr begonnen und ist viel fokussierter, wie Sie unten sehen können (siehe Foto 1 unten).

Foto 1 - Links Louis Martin, P. Geo., rechts Peter Hawley, P. Geo.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66932/Fabled_Copper_030822.003.jpeg

Es wurden zehn vorrangige Projekte ermittelt, die im Laufe des Jahres durchgeführt wurden;

- 1. Prospektierung, im Gange

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66932/Fabled_Copper_030822.004.jpeg

- 2. Feldkartierungen und Probenentnahmen, im Gange

+200 Proben zur Untersuchung eingesandt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66932/Fabled_Copper_030822.005.png

- 3. Oberflächen-Geophysik bei ausgewählten Zielen, im Gange

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66932/Fabled_Copper_030822.006.jpeg

- 4. Elf Drohneneinsätze, abgeschlossen

Klicken Sie hier (https://pr.report/QYjqV1x9) für Drohnenaufnahmen von 2022 der Toro Kupfersichtung, beachten Sie den Hubschrauber für Größenrelationen

- 5. Strukturkartierung, im Gange

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66932/Fabled_Copper_030822.007.png

- 6. Stolleneingänge sichern, abgeschlossen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66932/Fabled_Copper_030822.008.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66932/Fabled_Copper_030822.009.jpeg

- 7. Probenentnahmen in Untergrundkanälen, im Gange

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66932/Fabled_Copper_030822.010.jpeg

- 8. Unterirdisches LIDAR, drohnengestützte 3-D-Kartierung, im Gange

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66932/Fabled_Copper_030822.011.png

- 9. Inspektion der historischen Bohrkerne, abgeschlossen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66932/Fabled_Copper_030822.012.jpeg

- 10. Bohrgenehmigung für 45 Löcher, ausstehend

Im März 2022 beantragte das Unternehmen beim Bergbauamt (Department of Mines, Permitting) eine Bohrgenehmigung für 15 Bohrlöcher, 3 Löcher pro Bohrloch, die für 5 Jahre gültig ist. Im Juli wurde eine Sicherheitsleistung angefordert, die auch erbracht wurde. Derzeit befinden sich der Inspector of Mines, Permitting und die First Nations in Gesprächen. Bereits in diesem Sommer haben wir eine neue Kupfersichtung gefunden und im Ergebnis dessen unser Landpaket um 254 Hektar vergrößert.

Abschließend sei gesagt, dass wir auch weiterhin die Ergebnisse der Feldarbeiten von 2021 veröffentlichen werden, bis alle Ergebnisse veröffentlicht sind und die neuen Ergebnisse von 2022 aus den verschiedenen laufenden Projekten zur Verfügung stehen.

QA QC Prozedur

Die von Fabled Copper Corp. gemeldeten Analyseergebnisse der Probenahmen beziehen sich auf Gesteinsproben, die von den Mitarbeitern von Fabled Copper Corp. direkt an ALS Chemex, Vancouver, British Columbia, Kanada, geschickt wurden. Die Proben wurden gemäß der ALS Chemex-Methode PREP-31 zerkleinert, aufgespalten und pulverisiert und anschließend auf das 33-Elemente-Paket ME-ICP61 durch Aufschluss mit vier Säuren und ICP-AES-Finish analysiert. Die ME-GRA21-Methode ist für Gold und Silber mittels Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss, 30 g nominales Probengewicht.

Über-Limit Methoden

Für Proben, die Edelmetall-Schwellenwerte von 10 g/t Au oder 100 g/t Ag auslösen, wird die folgende Methode verwendet:

Au-GRA21 Au durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss mit einer 30 g Probe.

Ag-GRA21 Ag durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss.

Fabled Copper Corp. überwacht die Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) unter Verwendung von kommerziell beschafften Standardkernen und lokal beschafftem Blindmaterial, das in regelmäßigen Abständen in die Probenfolge eingefügt wird.

Über Fabled Copper Corp.

Fabled Copper ist ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen darauf, durch die Exploration und Erschließung seiner bestehenden Kupferprojekte im Norden von British Columbia Werte für seine Aktionäre zu schaffen. Das Muskwa Projekt umfasst insgesamt 76 Claims in zwei nicht zusammenhängenden Blöcken mit einer Gesamtfläche von ca. 8.064,9 Hektar und liegt im Liard Bergbaubezirk im Norden von British Columbia.

Mr. Peter J. Hawley, Präsident und C.E.O.

Fabled Copper Corp.

Telefon: (819) 316-0919

E-Mail: peter@fabledcopper.org

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@fabledcopper.org

Deutsche Anleger:

M & M Consult UG (haftungsbeschränkt)

Telefon.: 03641 / 597471

E-Mail: info@metals-consult.com

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden genehmigt von Peter J. Hawley, P.Geo., Präsident und C.E.O. von Fabled, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards für die Veröffentlichungen von Mineralprojekten - ist.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar, so wie der Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Plänen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen bestimmten Faktoren und Annahmen, einschließlich der Tatsache, dass sich die finanzielle Situation und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen können. Einige der Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, sind unter anderem: Auswirkungen des Coronavirus oder anderer Epidemien, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada, den USA und weltweit; die Bedingungen der Branche, darunter Schwankungen der Rohstoffpreise; staatliche Regulierung der Bergbaubranche, einschließlich Umweltregulierung; geologische, technische und bohrtechnische Probleme; unvorhergesehene betriebliche Ereignisse; Wettbewerb um oder die Unmöglichkeit, Bohrgeräte und andere Dienstleistungen zu bekommen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von den Aufsichtsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; die Volatilität der Marktpreise für Rohstoffe; die mit dem Bergbau verbundenen Haftungen; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme in Bezug auf die Bergbaubranche sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die für das Unternehmen gelten und wie die in den fortlaufend veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens beim Unternehmensprofil auf http://www.sedar.com dargestellt sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, diese wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66932

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66932&tr=1

