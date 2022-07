IRW-News: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma-Tochter Lucid Psycheceuticals reicht Patentanmeldung für neuartige Formulierungen von Palmitoylethanolamid ein und präsentiert präklinische Toxikologie-Ergebnisse auf internationalem Symposium

IRW-PRESS: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma-Tochter Lucid Psycheceuticals reicht Patentanmeldung für neuartige Formulierungen von Palmitoylethanolamid ein und präsentiert präklinische Toxikologie-Ergebnisse auf internationalem Symposium

Toronto, 13. Juli 2022 - FSD Pharma Inc. ((NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) (FSD Pharma oder das Unternehmen), eine auf Biowissenschaften spezialisierte Holdinggesellschaft, die sich dem Aufbau eines Portfolios von Vermögenswerten und Biotechnologielösungen verschrieben hat, hat heute bekannt gegeben, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Lucid Psycheceuticals Inc. (Lucid) eine vorläufige Patentanmeldung für neuartige Formulierungen von Palmitoylethanolamid (PEA) eingereicht hat. Die neue Patentanmeldung basiert auf den Ergebnissen abgeschlossener präklinischer Studien zur Toxikologie im Tiermodell sowie auf einer klinischen Phase-I-Studie unter Einsatz von FSD201 (ultramikronisiertes PEA), die von FSD Pharma gesponsert wurde. Patentanmeldungen sind wichtige Instrumente, mit denen das Unternehmen sein geistiges Eigentum schützt, um es zu vermarkten und sein Wertversprechen gegenüber den Aktionären einzulösen.

FSD Pharma arbeitet mit Hochdruck an der klinischen Entwicklung von FSD201 für verschiedene Indikationen. Am 31. Mai 2022 gab das Unternehmen die Einreichung eines Antrags auf Zulassung eines Prüfpräparats (Investigational New Drug/IND) bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) und beim kanadischen Gesundheitsministerium Health Canada bekannt, in dem eine geplante klinische Phase-II-Studie zu FSD201 für die Behandlung einer noch nicht namentlich bekannt gegebenen entzündlichen Erkrankung beschrieben wird. FSD Pharma stärkt seine Position im Bereich des geistigen Eigentums durch zusätzliche neuartige Formulierungen und setzt dabei PEA mit überlegenen biopharmazeutischen Profilen ein, um bedürftigen Patienten zu helfen.

FSD Pharma präsentierte seine präklinischen toxikologischen Ergebnisse zu FSD201 im Rahmen des 32. Jahressymposium der International Cannabinoid Research Society, das von 25. bis 30. Juni 2022 in Galway in Irland stattfand und an dem wissenschaftliche Experten der Branche teilnahmen. Die Firmen FSD Pharma und Lucid wurden auf der Konferenz von Dr. Lakshmi P. Kotra (CEO, Lucid Psycheceuticals), Dr. Andrzej Chruscinski (Vice-President, Clinical and Scientific Affairs, Lucid Psycheceuticals) sowie Dr. Mohammad Ebrahimzadeh (Scientist, Lucid Psycheceuticals) vertreten. Die Posterpräsentation mit dem Titel Preclinical Safety Pharmacology and Toxicology of FSD201, A Palmitoylethanolamide Composition erörterte die Sicherheitspharmakologie und Toxikokinetik von FSD201, die von FSD Pharma für die Zulassungsanträge bei der US-Arzneimittelbehörde FDA erstellt wurden. In der Posterpräsentation wurde die klinische Entwicklung von FSD201 untermauert und aufgezeigt, dass die Dosierung von FSD201 bei zwei unterschiedlichen Tierarten gut verträglich ist.

Neue Patentanmeldungen sind eine entscheidende Maßnahme zum Schutz unserer Vermögenswerte im Rahmen der Entwicklung wirksamer Therapeutika gegen Gehirn- und Entzündungserkrankungen, betont Dr. Kotra. Für ein innovationsorientiertes Unternehmen wie das unsere sind neuartige, qualitativ hochwertige Therapien sowie das geistige Eigentum sehr wichtig, und ich bin mit der Leistung unseres Teams, das alle wichtigen Meilensteine für 2022, einschließlich der geplanten Phase-II-Studie für FSD201, planmäßig abliefert, sehr zufrieden.

Über FSD Pharma

FSD Pharma Inc. ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit drei Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsphasen. FSD BioSciences, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von FSD Pharma, konzentriert sich auf die pharmazeutische Forschung und Entwicklung seiner Hauptverbindung FSD201, ein ultramikronisiertes PEA (Palmitoylethylamin) zur Behandlung von Entzündungskrankheiten.

Lucid Psycheceuticals Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von FSD Pharma, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung seiner wichtigsten Verbindungen, Lucid-Psych und Lucid-MS. Lucid-Psych ist eine Molekülverbindung, die für die mögliche Behandlung von psychischen Störungen identifiziert wurde. Lucid-MS ist eine Molekülverbindung, die für die potenzielle Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen identifiziert wurde.

