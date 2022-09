IRW-News: FRX Innovations Inc. : FRX Innovations meldet Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse

IRW-PRESS: FRX Innovations Inc. : FRX Innovations meldet Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse

1. September 2022 - BOSTON, MA // FRX Innovations (TSXV:FRXI) (FWB:W2A) (FRX oder das Unternehmen), ein führender Anbieter umweltfreundlicher Flammschutz-Lösungen, freut sich, die Notierung seiner Stammaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) mit dem Handelssymbol W2A bekannt zu geben. Die Aktien des Unternehmens verfügen somit über zwei Notierungen, zum einen an der TSX Venture Exchange (TSXV), zum anderen an der FWB.

Marc Lebel, der Chief Executive Officer, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, dass wir den europäischen Anlegern über eine europäische Börse einen besseren Zugang zu Investments in FRX bieten können. Im Rahmen unserer Kapitalmarktstrategie war dies ein sehr logischer Schritt, da das Unternehmen sowohl über eine betriebliche Präsenz in Belgien als auch eine bedeutende Investorenbasis in mehreren europäischen Ländern verfügt. Die kommerziellen und ökologischen Aspekte unserer Geschäftstätigkeit finden bei den europäischen Anlegern nach wie vor guten Anklang.

Die Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) ist eines der weltweit größten internationalen Zentren für den Handel mit Wertpapieren. Die von der Deutschen Börse AG betriebene FWB ist die größte der sieben deutschen Börsen und für ca. 90 Prozent aller in Deutschland gehandelten Wertpapiere verantwortlich. Die FWB unterstützt moderne Lösungen für elektronischen Handel, Abwicklung und Informationssysteme und ermöglicht internationalen Investoren den grenzüberschreitenden Handel.

Über FRX Innovations

FRX Innovations ist ein weltweit tätiges Produktionsunternehmen, das eine Produktfamilie mit umweltfreundlichen, nachhaltigen Flammschutz-Produkten für mehrere große Märkte herstellt, etwa Elektronik, Automobilsektor, Elektrofahrzeuge (EF) und Medizintechnik. FRX wird von einem Team äußerst erfahrener Geschäftsleute und technischer Experten geleitet und ist gut aufgestellt, um auf dem rasch wachsenden Markt für flammgeschützte Kunststoffe und Additive eine führende Rolle zu übernehmen.

Nofia® ist ein eingetragenes Warenzeichen von FRX. Die Nofia®-Produkte werden in den Produktionsanlagen am Hafen von Antwerpen in Belgien hergestellt, einem der weltweit größten Zentren für die chemische Produktion. Die Produktion der Nofia-Polyphosphonate erfolgt nach den nachhaltigen Grundsätzen der grünen Chemie, etwa mit einem lösungsmittelfreien Produktionsverfahren, ohne Abfallprodukte und mit einer Atomeffizienz von nahezu 100 %. Das Portfolio von FRX umfasst einen umfangreichen Patentbestand. FRX erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Environmental Merit Award der EPA, den Belgium Business Award for the Environment und den Flanders Investment of the Year Award. Außerdem wurde FRX sechsmal in die Liste Global Cleantech 100 aufgenommen.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, voraussichtlich, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen über die Positionierung des Unternehmens innerhalb der Branche, das potenzielle Interesse von Investoren und die Frage, ob sich europäische Investoren für FRX interessieren werden, enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

