IRW-News: FRX Innovations Inc. : FRX Innovations Inc. meldet Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung

IRW-PRESS: FRX Innovations Inc. : FRX Innovations Inc. meldet Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung

VANCOUVER, British Columbia, 15. März 2023 / IRW-Press / - FRX Innovations (TSXV:FRXI) (FWB:W2A.F) (OTC QB: FRXIF) (FRX oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Flammschutzlösungen, freut sich, den Abschluss seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (die Platzierung) von 13.091.000 Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zu einem Preis von 0,30 Dollar pro Einheit bekannt zu geben. Damit wurde ein Bruttoerlös von insgesamt 3.927.300 Dollar erzielt, wovon 22.500 Dollar von Pro-Groups gemäß der Definition der TSX Venture Exchange gezeichnet wurden. Die erste Tranche in Höhe von 1.335.000 Dollar wurde am 27. Februar 2023 abgeschlossen, und diese letzte Tranche, die nun vollständig gezeichnet ist, wird voraussichtlich am oder um den 16. März 2023 abgeschlossen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Einheitsaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zu einem beliebigen Zeitpunkt bis spätestens zum 36-monatigen Jahrestages des Abschlussdatums zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,40 Dollar.

Im Zusammenhang mit der Platzierung wurden Provisionen in Höhe von insgesamt 110.592 Dollar und 368.640 Warrants gezahlt. Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital verwendet. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Platzierung begeben werden, sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die am 28. Juni 2023 für die erste bzw. am 17. Juli 2023 für die zweite Tranche abläuft.

Marc Lebel, CEO von FRX, erklärt: Die 2022 in der EU und in den USA verabschiedeten Gesetze, die die Verwendung giftiger Flammschutzmittel in Gehäusen für elektronische Bildschirme verbieten, sowie die jüngste Entscheidung von 3M, sein PFAS-Geschäft einzustellen, und die Entscheidung der Europäischen Chemikalienagentur, sowohl Melamin als auch ein volumenstarkes bromiertes Flammschutzmittel in die Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe (Substances of Very High Concern, SVHC) aufzunehmen, geben FRX erheblichen Rückenwind. Wir werden zunehmend als führender Anbieter im Rahmen der grünen Revolution anerkannt, die derzeit den Übergang zu nachhaltigen Lösungen wie Nofia® von FRX beschleunigt, wobei die neuen Vorschriften die Annahme insbesondere in den nächsten 6 bis 36 Monaten vorantreiben werden. Mit dem Abschluss dieser Platzierung enden unsere jüngsten Bemühungen zur Mittelbeschaffung, die seit Dezember 2022 insgesamt 5,53 Millionen Dollar in die Kasse von FRX gespült haben. FRX befindet sich an einem spannenden Wendepunkt in seinem Wachstumskurs und die hochkarätigen Aktionäre, die wir während dieser Bemühungen für FRX gewinnen konnten, stimmen uns besonders zuversichtlich. Die eingeworbenen Mittel werden als Working Capital verwendet, das zur Finanzierung des kommenden Wachstums erforderlich sein wird. FRX Innovations stehen aufregende Zeiten bevor.

Über FRX Innovations

FRX Innovations ist ein weltweit tätiges Produktionsunternehmen, das eine Produktfamilie mit umweltfreundlichen, nachhaltigen Flammschutz-Produkten für mehrere große Märkte herstellt, etwa Textilien, Elektronik, Automobilsektor, Elektrofahrzeuge (EF) und Medizintechnik. FRX wird von einem Team äußerst erfahrener Geschäftsleute und technischer Experten geleitet und ist in der Lage, als Reaktion auf die neue Gesetzgebung, die bromierte und perfluorierte flammhemmende Chemikalien verbietet, eine führende Rolle auf dem sich schnell verändernden Markt für flammgeschützte Kunststoffe und Additive zu spielen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69677/FRX_160323_DEPRCOM.001.png

Nofia® ist ein eingetragenes Warenzeichen von FRX. Die Nofia®-Produkte werden in den Produktionsanlagen am Hafen von Antwerpen in Belgien hergestellt, einem der weltweit größten Zentren für die chemische Produktion. Die Produktion der Nofia-Polyphosphonate erfolgt nach den nachhaltigen Grundsätzen der grünen Chemie, etwa mit einem lösungsmittelfreien Produktionsverfahren, ohne Abfallprodukte und mit einer Atomeffizienz von nahezu 100 %; sie sind frei von Halogen und PFAS. Das Portfolio von FRX umfasst einen umfangreichen Patentbestand. FRX steht an der Spitze der ESG-Bewegung für eine grünere Zukunft und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Environmental Merit Award der EPA, den Belgium Business Award for the Environment und den Flanders Investment of the Year Award. FRX wurde außerdem sechsmal in der Liste der Global Cleantech 100 aufgenommen.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und Hinweis für Leser

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Platzierung, den Abschluss der Platzierung, den Umfang, die Menge und die Art der im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere, die Beteiligung von nahestehenden Parteien an der Platzierung und die Höhe dieser Beteiligung sowie Aussagen, die Wörter wie erwartet, antizipiert, beabsichtigt, plant, glaubt, schätzt oder ähnliche Ausdrücke enthalten, bzw. Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, die die Erwartungen des Managements in Bezug auf das künftige Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung, die Geschäftsaussichten und die Chancen des Unternehmens widerspiegeln, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung und in den Dokumenten, auf die hierin verwiesen wird, widerspiegeln, auf Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden Informationen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen.

Kontaktdaten:

FRX Polymers

Mark Lotz, CFO

+1 604-880-6546

mlotz@frxpolymers.com

Mike Goode, CCO

+1 765-838-9018

mgoode@frxpolymers.com

FRX Innovations Kontakt für Investor Relations und Medienanfragen

Anlegerservice

Carl Desjardins

+1 514-818-04477

Jean-Francois Meilleur

+1 514-951-2730

Diane Wilson

+1 978-505-1275

ir@frx-innovations.com

Mediensprecher

Joseph Grande

+1 413-684-2463

joe@jgrandecommunications.com

FRX Innovations

200 Turnpike Road

Chelmsford, MA 01824

Tel: +1 (978) 250-4200

Fax: +1 (978) 250-4533

www.frxpolymers.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69677

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69677&tr=1

