IRW-News: F3 Uranium Corp. : F3 finalisiert strategische Investition von Denison Mines über 15 Mio. Dollar

IRW-PRESS: F3 Uranium Corp. : F3 finalisiert strategische Investition von Denison Mines über 15 Mio. Dollar

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kelowna, BC - 18. Oktober 2023 - F3 Uranium Corp. ( F3 Uranium oder das Unternehmen) (TSXV: FUU - WKN: A3D5YM - FRA: X42) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor gemeldete Finanzierung mit Denison Mines Corp. ("Denison") (TSX: DML) (NYSE American: DNN) für eine strategische Investition von Denison in Höhe von 15 Millionen $ in Form von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens (die "Schuldverschreibungen") abgeschlossen hat.

Bedingungen der Schuldverschreibungen

Die Schuldverschreibungen sind mit einem vierteljährlich zu zahlenden Kupon von 9 % (die "Zinsen") ausgestattet, haben eine Fälligkeit am 18. Oktober 2028 und sind nach Wahl von Denison in Stammaktien des Unternehmens zu einem Wandlungspreis von 0,56 $ pro Aktie (der "Wandlungspreis") umwandelbar. F3 kann nach eigenem Ermessen bis zu einem Drittel der Zinsen in Stammaktien von F3 zahlen, die zu einem Preis pro Stammaktie ausgegeben werden, der dem volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs der Stammaktien von F3 an der TSX Venture Exchange (die TSXV") für die 20 Handelstage entspricht, die am Tag vor dem Datum enden, an dem die Zinszahlung fällig wird.

F3 ist berechtigt, die Schuldverschreibungen am oder nach dem dritten Jahrestag der Emission der Schuldverschreibungen zu jedem Zeitpunkt, an dem der volumengewichtete 20-Tage-Durchschnittskurs von F3 an der TSXV 130 % des Wandlungspreises übersteigt, zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen zurückzukaufen. Darüber hinaus kann F3 im Falle eines Kontrollwechsels bei F3 die Schuldverschreibungen zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen sowie eines Betrags einlösen, der dem höheren der folgenden Beträge entspricht: (i) 15 % des Nennwerts und (ii) dem Betrag der verbleibenden, noch nicht gezahlten Zinsen, die während der ursprünglichen dreijährigen Laufzeit der Schuldverschreibungen zu zahlen wären.

Der Bruttoerlös der Schuldverschreibungen wird in erster Linie für die Exploration und Erschließung des Grundstücks PLN sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Schuldverschreibungen emittiert werden, unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Emissionsdatum abläuft.

Berater und Rechtsbeistand für die Transaktion

Blake, Cassels & Graydon LLP fungierte als Rechtsberater von F3. Haywood Securities Inc. fungierte als Finanzberater für F3. Im Zusammenhang mit der Transaktion gab F3 380.518 Aktien an Haywood Securities Inc. zu einem Preis von 0,3942 $ pro Aktie aus, zusammen mit einer Bargebühr für die Tätigkeit als Finanzberater von F3.

Über Patterson Lake North:

Das 4.078 Hektar große Grundstück Patterson Lake North (PLN), das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, liegt am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens in unmittelbarer Nähe der hochgradigen Weltklasse-Uranlagerstätten Triple R von Fission Uranium und Arrow von NexGen Energy, die das nächste große Erschließungsgebiet für neue Uranbetriebe im Norden von Saskatchewan werden könnten. PLN ist über den Provincial Highway 955 erreichbar, der das Grundstück durchquert, und die neue Uranentdeckung JR Zone befindet sich 23 km nordwestlich der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium.

Qualifizierte Person:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Raymond Ashley, P.Geo., President & COO von F3 Uranium Corp, einer qualifizierten Person, genehmigt. Herr Ashley hat die offengelegten Daten überprüft.

Über F3 Uranium Corp:

F3 Uranium ist dabei, die neu entdeckte hochgradige Zone JR auf dem Grundstück PLN im westlichen Athabasca-Becken zu erschließen. Dieses Gebiet in Saskatchewan ist auf dem besten Weg, eine bedeutende Uranproduktionsregion zu werden, und beherbergt große Lagerstätten wie Triple R, Arrow und Shea Creek. F3 Uranium besitzt derzeit 18 Projekte im gesamten Athabasca-Becken.

Über diese Pressemitteilung:

Rechtliche Warnhinweise:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, zu denen unter anderem Aussagen in Bezug auf den Abschluss der Emission der Schuldverschreibung und die Fähigkeit, deren Bedingungen zu erfüllen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und/oder der Akzeptanz durch die TSXV, der Verwendung der Erlöse, der Beteiligung anderer an einer ähnlichen Finanzierung und des Potenzials für die Erschließung neuer Uranbetriebe in Nord-Saskatchewan gehören können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, mit denen das Unternehmen rechnet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Metallpreises, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich jener, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ veröffentlicht wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Witterungsbedingungen, das Versäumnis, die erforderlichen Anlagen oder Maschinen zu beschaffen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz der Gemeinden (einschließlich der First Nations) aufrechtzuerhalten, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft, genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

