IRW-News: Exploits Discovery Corp. : Exploits schließt Alpha IP-Untersuchung ab und identifiziert neue Bohrziele auf dem vollständig genehmigten Konzessionsgebiet Titan

Vancouver, British Columbia - 18. Juli 2022 - Exploits Discovery Corp. (Exploits oder das Unternehmen) (CSE: NFLD) (OTCQX: NFLDF) (FWB: 634) freut sich, die vorläufigen Ergebnisse der Alpha IP-Untersuchung (Alpha IP) auf dem Konzessionsgebiet Titan bekannt zu geben, die von Simcoe Geoscience (Simcoe) im Rahmen des vollständig finanzierten Explorationsprogramms 2022 des Unternehmens durchgeführt wurde. Die Programme des Unternehmens konzentrieren sich entlang struktureller Lineamente. Aus diesen Bereichen in Zentralneufundland wurden vor Kurzem bedeutende hochgradige Goldentdeckungen gemeldet. Das Konzessionsgebiet Titan befindet sich in der Exploits Subzone und überlagert den laut Interpretation höffigen Ausläufer der Valentine Lake-Verwerfung.

WICHTIGSTE PUNKTE:

- Vorläufige Ergebnisse der Alpha IP-Untersuchung haben das Potenzial für eine tiefere und umfangreichere Mineralisierung identifiziert und zur Ermittlung neuer Bohrziele auf Titan beigetragen.

- Historische Bohrungen konnten diese mineralisierten Trends nicht eindeutig offenlegen.

- Titan ist vollständig für Diamantkernbohrungen genehmigt.

Jeff Swinoga kommentierte: Der Einsatz der branchenführenden Technologie steht im Einklang mit unserem systematischen Ansatz auf unserem großen und strategischen Landpaket, um die Projekte im Rahmen unserer Pipeline von Bohrzielen aggressiv voranzutreiben. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Simcoe auf unserem Konzessionsgebiet Titan, da die neuen Informationen aus dieser IP-Untersuchung entscheidend für die Entwicklung einer gut definierten Reihe von Zielen in mehreren vorrangigen Gebieten auf Titan waren. Wir freuen uns über das Potenzial der Verwendung von Alpha IP für unsere anderen Ziele in unserer Projektpipeline, die wir vorantreiben.

Alpha IP-Untersuchung

Exploits setzte auf seinem Konzessionsgebiet Titan die drahtlose, hochauflösende Zeitbereich-Alpha IP-Technologie der nächsten Generation von Simcoe ein. Die IP-Untersuchung erfasste die günstige Stratigrafie, die sich entlang des historisch wenig erkundeten Goldmineralisierungstrends erstreckt, auf 7 Linienkilometern.

Alpha IP ist eine grüne Untersuchungstechnologie, bei der keine Bäume gefällt oder die Oberfläche gestört werden muss - ein Beispiel für effektive, zerstörungsfreie Explorationsmethoden der nächsten Generation. Die Geschichte der geophysikalischen Entdeckungen von Simcoe erstreckt sich von Küste zu Küste in Kanada, wobei Alpha IP-Daten und -Untersuchungen eine Schlüsselrolle bei der jüngsten Entdeckung der neuen Mine von Ascot Resources im Zentrum von British Columbia spielten. Darüber hinaus arbeitet Simcoe mit anderen Bergbaukunden vor Ort in Neufundland zusammen.

Simcoe verwendet die tief eindringende Alpha IP-Technologie zur Erfassung von 2D-Daten, die dann schnell modelliert und in hochauflösender 3D-Darstellung abgebildet werden können. Diese umfassende 3D-Bildgebung wird Exploits letztendlich die präzise Zielermittlung ermöglichen, die erforderlich ist, um möglicherweise goldhaltige Mineralisierungen und Strukturen von Interesse in einem beträchtlichen Teil von Titan zu durchteufen.

Konzessionsgebiet Titan

Historische Probenahmen an der Oberfläche, Schürfgrabungen und Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet Titan weisen auf einen nach Nordosten streichenden mineralisierten Korridor hin, der sich über eine Streichlänge von etwa 550 Metern erstreckt. Historische Bohrungen (Crosshair Exploration and Mining, 2004/2005) haben den mineralisierten Trend bei Titan auf einer Streichlänge von etwa 250 Metern und bis zu einer vertikalen Tiefe von 65 Metern erprobt. Die von Exploits Explorationsteam durchgeführten Kompilationsarbeiten weisen darauf hin, dass die Mineralisierung mit alterierten gabbroartigen Intrusionen und lokalisierten unregelmäßigen Quarzgängen in Zusammenhang steht.

Die Alpha IP-Untersuchung 2022 ist ein zusätzliches Verfahren, das die historischen Probenahmen über Tage, Schürfgrabungen und Bohrungen ergänzt und das Potenzial für eine tiefere und umfangreichere Mineralisierung identifiziert hat.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66725/Exploits_20220718_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Projekt Titan - Abbildung mit Ausdehnung und Tiefeneindringung der 3D-Alpha-IP-Untersuchung (Wiederaufladbarkeit); in Gelb gestrichelte Linien zeigen interpretierte Alpha-IP-Trends.

Hinweis gemäß National Instrument 43-101

Ken Tylee, P.Geo., VP of Exploration bei Exploits Discovery Corp., ist der qualifizierte Sachverständige in den Provinzen Ontario und Neufundland und Labrador im Sinne von NI 43-101. Herr Tylee hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Exploits Discovery Corp.

Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet derzeit aktiv die ungefähr 2.000 Quadratkilometer umfassenden Mineralkonzessionen Dog Bay Central, Titan, Gazeebow, Mt. Peyton, Jonathans Pond, True Grit, Great Bend und Middle Ridge.

Exploits ist der Auffassung, dass der Goldgürtel der Exploits Subzone, der sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay dEspoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die Ergebnisse geliefert haben, wie etwa das Entdeckungsbohrloch von New Found Gold im Jahr 2019. Die Exploits Subzone steht seit Ende 2019 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen, wobei hochgradige Goldentdeckungen durch Newfound Gold und Labrador Gold sowie eine fortgeschrittene Ressourcenerschließung durch Sokoman Minerals zu verzeichnen sind.

Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone und die umliegenden Regionen untersucht und nach der Auswahl einzelner Landclaims für Absteckungen, den Kauf oder Joint Ventures ein Grundstückspaket entwickelt, das Möglichkeiten für erstklassige Entdeckungen und Minenerschließungen bietet. Exploits nutzt sein lokales Team und das geologische Verständnis und entwickelt sich zu einem der größten Explorationsunternehmen in der Exploits Subzone.

FÜR DAS BOARD

/gez./ Jeff Swinoga

President und CEO

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Danksagung

Exploits Discovery möchte sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program des Department of Natural Resources, Government of Newfoundland and Labrador, bedanken.

