IRW-News: Evergold Corp.: Evergold gibt die Ernennung von Charlie Greig zum Chief Exploration Officer und Direktor bekannt

IRW-PRESS: Evergold Corp.: Evergold gibt die Ernennung von Charlie Greig zum Chief Exploration Officer und Direktor bekannt

Toronto, Kanada - 8. September 2022 - Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) (Evergold oder das Unternehmen) (www.evergoldcorp.ca) freut sich, bekanntzugeben, dass C.J. Charlie Greig, P.Geo., der diesjährige Empfänger des Bill Dennis Exploration Award der Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), die Rolle des Chief Exploration Officer für das Unternehmen übernommen hat und in den Aufsichtsrat berufen wurde. Die neuen Rollen formalisieren den bedeutenden Beitrag und das Engagement, das Herr Greig zur Exploration und technischen Leitung von Evergold bringt.

Wir freuen uns sehr, Charlies Rolle und seinen Beitrag zu Evergold mit diesen Beförderungen zu formalisieren, sagte Kevin Keough, Präsident und CEO. Charlie ist Mitgründer von Evergold, der mehrere seiner besten Liegenschaften im Austausch gegen Aktien in das Unternehmen eingebracht hat und seit dieser Zeit sein technisches Fachwissen und seine Explorationserfahrung für deren Weiterentwicklung einsetzt. Als solcher bleibt er zusammen mit dem Management hochmotiviert, Evergold zum Erfolg zu bringen, wozu er die Explorationsführung bei unserem aufregenden Bohrprogramm auf dem Holy Cross Projekt in British Columbia übernimmt. Die Rückkehr zu unserer hochgradigen Entdeckung in der GL1 Main Zone auf Golden Lion, British Columbia, steht in der nächsten Saison in 2023 an. Zudem kümmert sich Charlie um den Abschluss der Bohrzieldefinition auf Rockland, Nevada.

Charlie Greig kommentierte: Ich freue mich, Evergold formell beizutreten und insbesondere an den allerersten Bohrungen auf Holy Cross beteiligt zu sein, eine Liegenschaft, die in der Vergangenheit die Aufmerksamkeit großer Bergbauunternehmen wie Noranda und Phelps Dodge auf sich gezogen hat, aber bisher noch nie ein Bohrgerät gesehen hat. Das Unternehmen befindet sich in der Endphase systematischer geophysikalischer, geochemischer und geologischer Feldarbeiten vor Ort auf Holy Cross, das ich vor fast einem Jahrzehnt erstmals identifiziert habe. Die Liegenschaft beherbergt eine epithermale Au-Ag-Mineralisierung mit geringer Sulfidierung und eine weit verbreitete Verkieselung und Pyritalteration in einem System, das mit rhyolitischem Gestein und ausgedehnten geochemischen Anomalien im Boden mit Gold, Silber und mehreren Elementen (z.B. Bi, Te, Sb, Hg, Th, Cu, Pb, As, Mo) bestückt ist. Nahe der Oberfläche fällt das System auch mit geophysikalischen Anomalien der induzierten Polarisation zusammen, die attraktive Ziele in der Tiefe darstellen.

Aufsichtsrats- und Managementwechsel

Charlie ersetzt Bernice Greig, LLB, die nach dreijähriger Tätigkeit als Direktorin von Evergold zurücktritt. Das Unternehmen berichtet auch, dass Andrew Mitchell von seiner Position als Vice President, Exploration zurückgetreten ist, um sein eigenes Geschäftsvorhaben, Junior Mining Hub, ein von ihm gegründetes und betriebenes Unternehmen, enger zu verfolgen. Leser können mehr über das Holy Cross Projekt auf Junior Mining Hub unter folgendem Link erfahren: https://map.juniormininghub.com/?gid=206&modal=project_summary

Über Evergold

Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia und in Nevada konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits Erfolge mit GT Gold Corp. feiern, welches in 2021 von Newmont akquiriert wurde. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an 4 vielversprechenden Projekten in British Columbia, die es vom bekannten Geologen C.J. (Charlie) Greig erhalten hat. Das Vorzeigeprojekt Golden Lion befindet sich nördlich der Lawyers-Liegenschaft von Benchmark Metals (WKN: A2JM2X). Barrick Gold (WKN: 870450) ist in British Columbia an Skeena Resources beteiligt, welches dort das Eskay Creek Projekt vorantreibt. Zudem besitzt Evergold das hochgradige Rockland Gold-Silber-Projekt in Nevada, USA.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kevin Keough

Präsident und CEO

Tel: +1 613 622 1916

Email: kevin.keough@evergoldcorp.ca

Webseite: https://www.evergoldcorp.ca

Deutsche Präsentation: https://www.evergoldcorp.ca/investors/presentations/

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Recht gefordert wird.

Die Ausgangssprache Englisch, in welcher der Originaltext veröffentlicht wurde, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version dieser Pressemeldung. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebseite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67363

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67363&tr=1

