IRW-News: Eureka Lithium Corp.: Eureka ermittelt vorteilhafte Lithiumziele im Projekt Raglan West

IRW-PRESS: Eureka Lithium Corp.: Eureka ermittelt vorteilhafte Lithiumziele im Projekt Raglan West

Vancouver, British Columbia, 16. August 2023 / IRW-Press / - Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTC: SCMCF) (FWB: S580) (Eureka Lithium oder das Unternehmen), der Inhaber des größten Lithium-Konzessionspakets mit 1.408 km² Grundfläche im obersten Drittel der Provinz Quebec, auch als Region Nunavik bekannt, freut sich bekannt zu geben, dass die 15-köpfige Mannschaft ein erfolgreiches erstes Feldprogramm im unternehmenseigenen Lithiumprojekt Raglan West im Norden von Quebec absolviert hat.

Wichtige Eckdaten zu Raglan West:

- Bei Raglan West wurden insgesamt 61 Gesteinsproben entnommen und dem Labor zur Analyse übergeben, womit sich die Gesamtzahl der bisher entnommenen Proben auf 145 erhöht (83 im 736 km² großen Projekt New Leaf im Süden der Region Nunavik - siehe Pressemeldung vom 18. Juli 2023).

- Die Probenahme bei Raglan West konzentrierte sich auf die zwei Dutzend (24) Pegmatiteinheiten, die bis dato ermittelt wurden. Viele dieser Pegmatite sind in mafisches Gestein (von Metabasalt bis Metadiorit) eingelagert. Die Zusammensetzung der Pegmatite reicht von Leukogranit über Syenogranit bis hin zu Monzogranit, wobei Biotit, Muskovit und Granat die Begleitmineralien bilden.

- Die zahlreichen Vorkommen von metamorphosiertem suprakrustalem Gestein bei Raglan West stellen ein günstiges geologisches Umfeld für die Auffindung von LCT-(Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatit-Systemen dar.

- Alle Werte zu den Seegrundsedimenten bei Raglan West, die in der Datenbank der Regierung von Quebec erfasst sind, wurden untersucht, um Einblicke in das umgebende plutonische Gestein zu erhalten. Einige der höchsten Lithium- und Cäsiumwerte in Seegrundsedimenten (99. Perzentil), die in der Datenbank der Regierung von Quebec erfasst sind, finden sich bei Raglan West (siehe Pressemeldung vom 19. April 2023).

Jeffrey Wilson, der President und CEO von Eureka, erläutert: Unsere Mannschaften kommen im Rahmen dieses ersten Programms mit der effizienten Erkundung des Bodens sehr rasch voran und es wird auch ein Fortsetzungsprogramm stattfinden. Wir sind angesichts der ersten Hinweise auf eine Reihe von Pegmatiten in suprakrustalem Gestein sehr optimistisch gestimmt, da diese einen günstigen Faktor für die LCT-Pegmatit-Exploration bei Raglan West darstellen. Angesichts der fortschreitenden Arbeiten mit weiteren Ergebnissen freuen wir uns schon auf weitere Updates in der zweiten Augusthälfte.

Raglan West erstreckt sich über 443 Quadratkilometer und liegt rund 30 km südwestlich der Siedlung Salluit, wo Eureka ein Camp mit allen nötigen Betriebsmitteln und der erforderlichen Logistik eingerichtet hat, um in den kommenden Wochen ein erweitertes Programm auf dem Projektgelände, möglicherweise auch Bohrungen, durchzuführen. Raglan West wurde in der Vergangenheit noch nie systematisch auf Lithiumvorkommen untersucht. Allerdings haben die historischen Arbeiten günstige geologische und geochemische Eigenschaften zutage gefördert, die nun mit hoher Wahrscheinlichkeit auf lithiumführende Pegmatitsysteme hindeuten. Eureka konnte im Rahmen der ersten Erkundungsarbeiten dieses aktuellen Programms die günstigen geologischen und geochemischem Eigenschaften des Projekts Raglan West bestätigen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71670/ERKA_Aug162023Clean_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Ein Mitglied des Teams von GroundTruth Exploration bei der Entnahme von Pegmatitproben bei Raglan West

Die Firma GroundTruth Exploration, Eurekas Explorationspartner, setzt ein bestens ausgebildetes und erfahrenes Team aus Prospektoren mit Spezialisierung auf LCT-Pegmatite (Lithium-Cäsium-Tantal) ein, das alle bekannten und neu lokalisierten Pegmatite in dieser kaum explorierten Region untersucht und Proben entnimmt. Die Prospektoren erkunden das Gelände mit Hilfe von GPS-fähigen Tablets, auf denen alle verfügbaren Daten - einschließlich der geologischen und geochemischen Auswertungen, ArcticDEM-Daten und multispektralen Satellitenbilder von Quebec - gespeichert sind, um die potenzialreichsten Zonen und Aufschlüsse präzise anzusteuern. Die Proben werden vor Ort mittels LIBS (laserinduzierte Zerfallsspektroskopie) und XRF (Röntgenfluoreszenz) geochemisch auf Lithium und Indikatorelemente untersucht, um eine Nachverfolgung in Echtzeit während des Programms zu ermöglichen. Über den aufgefundenen Pegmatitzonen mit hoher Priorität werden mittels unbemanntem Fluggerät (Drohne) Luftaufnahmen sowie ein DEM (digitales Höhenmodell) für eine hochauflösende 3D-Karte der Pegmatitsysteme erstellt.

Karte des Gebiets Raglan

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71670/ERKA_Aug162023Clean_DE_PRcom.002.png

Unternehmensvideo

Ein neues Unternehmensvideo von Eureka Lithium mit dem Titel Leading the Charge finden Sie unter www.EurekaLithiumCorp.com (https://eurekalithiumcorp.com) oder unter der folgenden URL:

https://youtu.be/zqlKmaFSQQU

Vorsorglicher Hinweis: Investoren werden darauf hingewiesen, dass die Informationen über die Seesedimente den öffentlich zugänglichen Quellen in der Datenbank der Regierung von Quebec entnommen wurden. Das Unternehmen war nicht in der Lage, die enthaltenen Informationen von unabhängiger Seite zu verifizieren. Die Informationen sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet, das Gegenstand dieser Pressemeldung ist. Es gibt keine Garantie, dass im Zuge der aktuellen Explorationsbemühungen bedeutende Entdeckungen gemacht werden.

Unternehmenspräsentation

Besuchen Sie die Homepage von Eureka Lithium oder klicken Sie auf die folgende URL, um die Unternehmenspräsentation des Unternehmens aufzurufen:

https://eurekalithiumcorp.com/EurekaLithium_June16_2023.pdf

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt in dieser Pressemitteilung wurde von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Eureka Lithium Corp.

Eureka Lithium ist der größte Besitzer von Lithiumkonzessionen im nördlichen Drittel der Provinz Quebec, einem Gebiet, das auch als Region Nunavik bekannt ist. Das Unternehmen ist alleiniger Eigentümer von drei Projekten mit einer Gesamtfläche von 1.408 Quadratkilometern in den neu entstehenden Lithium-Bergbaucamps Raglan West, Raglan South und New Leaf. Die Konzessionsgebiete, die das Unternehmen vom legendären Prospektor Shawn Ryan erworben hat, liegen in einer Region, in der sich zwei Nickelbergwerke mit Zugang zu Tiefseehäfen befinden.

