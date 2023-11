IRW-News: Eureka Lithium Corp.: Eureka Lithium Corp meldet Abschluss einer Flow-Through-Privatplatzierung in Höhe von 1,8 Millionen $

Weitere Suchergebnisse zu "Eureka Lithium":

IRW-PRESS: Eureka Lithium Corp.: Eureka Lithium Corp meldet Abschluss einer Flow-Through-Privatplatzierung in Höhe von 1,8 Millionen $

Vancouver, British Columbia, 30. November 2023/ IRW-Press / - Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTC: SCMCF) (FWB: S580) (Eureka Lithium, Eureka oder das Unternehmen) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 24. November 2023 bekannt zu geben, dass das Unternehmen durch die Ausgabe von 3.335.000 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (Flow-Through-Einheiten) eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 1.800.900 $ abgeschlossen hat (die Privatplatzierung).

Jede Flow-Through-Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (Aktie), die im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes als Flow-Through-Aktie gilt, und einer Hälfte (1/2) eines (1) Aktienkaufwarrants (Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 29. November 2025 zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,75 $.

In Verbindung mit dem Abschluss der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Gesamthöhe von 77.679,00 $ in bar und begab insgesamt 143.850 Vermittler-Warrants (jeweils ein Vermittler-Warrant). Jeder Vermittler-Warrant kann bis zum 29. November 2025 ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,75 $ gegen eine Aktie eingelöst werden. Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung soll für die Weiterentwicklung der Camps Raglan West, Raglan South und New Leaf des Unternehmens verwendet werden. Die Flow-Through-Einheiten, einschließlich aller ihnen zugrundeliegenden Wertpapiere, sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1993 in der jeweils gültigen Fassung noch nach den einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten in Ermangelung einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in den Vereinigten Staaten oder in einem Rechtssystem dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Eureka Lithium Corp.

Eureka Lithium ist der größte Besitzer von Lithiumkonzessionen im nördlichen Drittel der Provinz Quebec, einem Gebiet, das auch als Region Nunavik bekannt ist. Das Unternehmen ist alleiniger Eigentümer von drei Projekten mit einer Gesamtfläche von 1.408 Quadratkilometern in den neu entstehenden Lithium-Bergbaucamps Raglan West, Raglan South und New Leaf. Die Konzessionsgebiete, die das Unternehmen vom legendären Prospektor Shawn Ryan erworben hat, liegen in einer Region, in der sich zwei Nickelbergwerke mit Zugang zu Tiefseehäfen befinden.

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen, die Wörter wie erwartet, sieht vor, beabsichtigt, plant, glaubt, schätzt oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, wie etwa Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Privatplatzierung, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72833

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72833&tr=1

