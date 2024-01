IRW-News: Else Nutrition Holdings Inc.: Else Nutrition schließt Partnerschaft mit einer führenden Supermarktkette und erobert mit seinen Kleinkindprodukten und trinkfertigen Shakes für Kinder den Nordosten der Vereinigten Staaten

IRW-PRESS: Else Nutrition Holdings Inc.: Else Nutrition schließt Partnerschaft mit einer führenden Supermarktkette und erobert mit seinen Kleinkindprodukten und trinkfertigen Shakes für Kinder den Nordosten der Vereinigten Staaten

Trinkfertige Shakes für Kinder feiern ihre Premiere im US-Einzelhandel

Die pflanzlichen Produkte aus reinen Vollwertzutaten sind nun auch in New York, Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Massachusetts, Virginia, North Carolina, Delaware und D.C. erhältlich

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73372/ElseNutrition_250124_DEPRCOM.001.jpeg

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 25. Januar 2024 / IRW-Press / - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) (Else oder das Unternehmen) gibt mit Stolz bekannt, dass seine Produkte für Kleinkinder und seine trinkfertigen Shakes für Kinder in den Geschmacksrichtungen Schokolade und Vanille von einer führenden Supermarktkette mit mehr als 100 Filialen im Nordosten der USA in deren Sortiment aufgenommen wurden. Dieser entscheidende Schritt ebnet der Marke den Weg für eine Expansion in den Vereinigten Staaten und bringt die trinkfertigen Produkte von Else Nutrition erstmals in den stationären US-Einzelhandel.

Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit einem Marktführer in den Vereinigten Staaten, die uns bei unseren Kleinkindprodukten eine größere Reichweite und gleichzeitig die Ersteinführung unserer trinkfertigen Shakes im stationären Einzelhandel ermöglicht, erläutert Hamutal Yitzhak, CEO von Else Nutrition. Diese Expansion steht in engem Zusammenhang mit unserem Auftrag, Kinder mit gesünderen, nachhaltigen Nahrungsoptionen zu versorgen und unterstreicht einmal mehr unser Bestreben, pflanzliche Produkte für alle zugänglich zu machen. Indem wir unsere köstlichen und absolut einzigartigen trinkfertigen Shakes im 4er-Pack und unsere bereits erfolgreichen Produkte für Kleinkinder mit einem bekannten Einzelhändler bündeln, ist aus unserer Sicht der Weg zu raschem Wachstum vorgegeben. Dieser Einzelhändler ist ein echter Innovator und repräsentiert den Goldstandard im Lebensmittel-Merchandising - nicht nur im Nordosten, sondern in der gesamten USA. Wir hoffen und freuen uns schon jetzt auf eine dauerhafte Geschäftsbeziehung über die kommenden Jahre.

Für weitergehende Informationen über das Produktangebot und den revolutionären Ansatz von Else Nutrition für Kindernahrung besuchen Sie bitte www.elsenutrition.com.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition Holdings Inc. (TSX: BABY, OTCQX: BABYF, FWB: 0YL) ist ein Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich in der internationalen Expansionsphase befindet und sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Seit der Einführung von Elses pflanzlicher Vollnahrung für Kleinkinder, die aus Vollwertkost, Mandeln, Buchweizen und Tapioka hergestellt wird, hat die Marke Tausende aussagekräftiger Zeugnisse und Bewertungen von Eltern erhalten, die Unterstützung nationaler Einzelhändler gewonnen und ein rapides Umsatzwachstum erzielt.

Preise und Auszeichnungen:

- Auszeichnung in der Kategorie 2017 Best Health and Diet Solutions beim Global Food Innovation Summit in Mailand

- Platz Eins auf Amazons Liste der Neuerscheinungen in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung im Herbst 2020

- Auszeichnung mit dem Best Dairy Alternative Award 2021 anlässlich der World Plant-Based Expo

- Finalist in der Kategorie pflanzlicher Lebensstil des Nexty Award auf der Expo West 2022

- Im September 2022 landete das Produkt Super Cereal von Else auf Platz Eins der meistverkauften Baby-Cerealien auf Amazon

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu werten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie wird oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Termine für die Einreichung der Finanzdokumente des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln aktuelle Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements wider, die von aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Es kann nicht versichert werden, dass sich das Vorangegangene als richtig erweisen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gehen unter anderem von der Erwartung aus, dass es infolge von COVID-19 nicht zu Unterbrechungen oder Ausfällen in der Lieferkette kommt und dass die Herstellungs-, Vermittlungs- und Lieferlogistikvereinbarungen mit dem Unternehmen nicht beendet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Schätzungen, Ansichten und Annahmen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

