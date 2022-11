IRW-News: Element79 Gold Corp. : Element79 Gold unterzeichnet Absichtserklärungen hinsichtlich Verkauf von fünf Konzessionsgebieten von Nevada-Goldportfolio

IRW-PRESS: Element79 Gold Corp. : Element79 Gold unterzeichnet Absichtserklärungen hinsichtlich Verkauf von fünf Konzessionsgebieten von Nevada-Goldportfolio

Vancouver (British Columbia), 17. November 2022. Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, OTC: ELMGF, FWB: 7YS) (Element79 Gold oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass es mit Centra Mining Ltd. (Centra) und Valdo Minerals Ltd. (Valdo) unverbindliche Absichtserklärungen (die Centra-Absichtserklärung bzw. die Valdo-Absichtserklärung) unterzeichnet hat, denen zufolge das Unternehmen beabsichtigt, insgesamt fünf Konzessionsgebiete von seinem Battle-Mountain-Portfolio zu verkaufen, das aus 15 Konzessionsgebieten im berühmten Goldabbaugebiet im Nordosten des US-Bundesstaates Nevada besteht.

Es werden unter anderem folgende Konzessionsgebiete für einen Verkauf in Erwägung gezogen:

- Projekt Long Peak: 34 nicht patentierte Schürfrechte in Lander County

- Projekt Stargo: 337 nicht patentierte Schürfrechte in Nye County

- Projekt Elder Creek: 23 nicht patentierte Schürfrechte in Lander County

- Projekt North Mill Creek: 6 nicht patentierte Schürfrechte in Lander County

- Projekt Elephant: 197 nicht patentierte Schürfrechte in Lander County

Der potenzielle Verkauf dieser Schürfrechteblöcke würde es Element79 Gold ermöglichen, weiterhin zusätzliche Werte aus seinem umfassenden Portfolio an vielversprechenden Konzessionsgebieten zu erschließen, während es sein Hauptaugenmerk weiterhin auf die rasche Erschließung seiner primären hochgradigen Goldvorkommen richtet, sagte James Tworek, President und CEO von Element79 Gold. Alles in allem sind wir der Auffassung, dass das Battle-Mountain-Portfolio mehrere zusätzliche Ziele enthält, die umfassende Explorationen und Schürfungen rechtfertigen, um die historischen hochgradigen Proben weiter zu validieren. Der Verkauf eines Teils des Portfolios war ein Punkt der Unternehmensstrategie und dies ist eine großartige Gelegenheit, die es uns ermöglicht, sowohl einen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen als auch unsere Energie auf unsere Kernprojekte zu fokussieren.

Projekt Long Peak

Das Projekt Long Peak (Long Peak) besteht aus 34 nicht patentieren Schürfrechten, die sich in der Nähe der Minen Copper Basin und Copper Canyon in Lander County in Nevada befinden. Long Peak beherbergt bedeutsame historische Erkundungsgebiete, die weitere Explorationen bei Long Peak rechtfertigen.

Projekt Stargo

Das Projekt Stargo (Stargo) besteht aus 337 nicht patentierten Schürfrechten, die sich südlich des Battle Mountain Trend in Nye County in Nevada befinden. Der große Schürfrechteblock enthält attraktives Muttergestein, Intrusionen aus dem Tertiär sowie eine strukturelle Beschaffenheit geeigneten Alters, die ein attraktives Gebiet für die Erschließung von Explorationszielen darstellen.

Projekt North Mill Creek

Das Projekt North Mill Creek (North Mill Creek) besteht aus sechs nicht patentierten Schürfrechten, die sich am Rande von Goat Window in Lander County in Nevada befinden. Goat Window ist ein Ausbiss von darunter liegendem Gestein unterhalb des Roberts-Mountains-Bruchs, das das bevorzugte Carbonat-Muttergestein für Carlin-ähnliche Goldlagerstätten darstellt. Frühere Bohrungen bei North Mill Creek lieferten vielversprechende Ergebnisse, die weitere Explorationen rechtfertigen.

Projekt Elder Creek

Das Projekt Elder Creek (Elder Creek) besteht aus 23 nicht patentierten Schürfrechten, die die historische Tagebaumine Elder Creek in Lander County in Nevada umfassen. Elder Creek befindet sich in darüber liegendem Gestein, wobei davon ausgegangen wird, dass das Abbaugebiet ein Leck in der tieferen unteren Platte des Roberts Mountains Thrust darstellt, was darauf hinweist, dass tiefer gelegene Ziele eine bedeutsame Mineralisierung innerhalb von verworfenen und antiklinisch gefalteten Sedimentflözen beherbergen könnten.

Projekt Elephant

Das Projekt Elephant (Elephant) besteht aus 197 Schürfrechten, die sich am Fuße der Abraumhalden des Betriebs Phoenix von Nevada Gold Mines befinden. Elephant beherbergt ein bedecktes Pedimentflächenziel mit unterschiedlichen Abdeckungstiefen, die auf der Verdrängung von Verwerfungsblöcken basieren. Eingeschränkte frühere Bohrungen haben das Vorkommen und die Mineralisierung des Elephant-Zielmodells bestätigt.

Bedingungen der Centra-Absichtserklärung

Die Bedingungen der Centra-Absichtserklärung sehen vor, dass Centra sämtliche Beteiligungen und Verpflichtungen von Element79 Gold in puncto Long Peak und Stargo für ein Vergütung in Höhe von insgesamt 1.000.000 CAD erwirbt, die durch die Ausgabe von insgesamt 2.500.000 Stammaktien von Centra unter Annahme eines Preises von 0,40 CAD pro Aktie zu bezahlen ist. Die Centra-Absichtserklärung ist nicht bindend und unterliegt einem 180-tägigen Exklusivitätszeitraum.

Bedingungen der Valdo-Absichtserklärung

Die Bedingungen der Valdo-Absichtserklärung sehen vor, dass Valdo sämtliche Beteiligungen und Verpflichtungen von Element79 Gold in puncto North Mill Creek, Elder Creek und Elephant für ein Vergütung in Höhe von insgesamt 1.125.000 CAD erwirbt, die durch die Ausgabe von insgesamt 3.750.000 Stammaktien von Centra unter Annahme eines Preises von 0,30 CAD pro Aktie zu bezahlen ist. Die Valdo-Absichtserklärung ist nicht bindend und unterliegt einem 180-tägigen Exklusivitätszeitraum.

Sachkundige Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., der Director von Element79 Gold und eine sachkundige Person gemäß National Instrument 43-101 ist, geprüft und verifiziert.

Über Element79 Gold

Element79 Gold ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Bergbaugrundstücken für Gold und verwandte Metalle konzentriert. Element79 Gold hat sein Vorzeigeprojekt Maverick Springs im berühmten Goldbergbaudistrikt im Nordosten von Nevada, USA, zwischen den Bezirken Elko und White Pine erworben, für das es vor Kurzem eine NI 43-101-konforme und grubenbeschränkte Mineralressourcenschätzung fertiggestellt hat, die eine vermutete Ressource von 3,71 Millionen Unzen Goldäquivalent* (Au-Äqu.) bei einem Gehalt von 0,92 g/t Au-Äqu. (0,34 g/t Au und 43,4 g/t Ag) mit Stichtag 7. Oktober 2021 aufweist (siehe Pressemitteilung vom 31. Januar 2022, verfügbar auf SEDAR). Der Erwerb des Projekts Maverick Springs umfasste auch ein Portfolio von 15 Konzessionsgebieten entlang des Battle Mountain Trends in Nevada, das das Unternehmen derzeit auf weitere Explorationsmöglichkeiten sowie auf die Möglichkeit eines Verkaufs oder einer Ausgliederung hin untersucht. In British Columbia hat Element79 Gold eine Absichtserklärung zum Erwerb eines Privatunternehmens unterzeichnet, das eine Option auf eine 100%-Beteiligung am hochgradigen Goldprojekt Snowbird hält, das aus 10 Mineralien-Claims in Central British Columbia, etwa 20 km westlich von Fort St. James, besteht. In Peru hat Element79 Gold eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden Mine Lucero, einer der höchstgradigen Untertageminen, die in der Geschichte Perus kommerziell abgebaut wurden, sowie an der ehemals produzierenden Mine Machacala. Das Unternehmen hat außerdem eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Dale, das aus 90 nicht patentierten Bergbau-Claims besteht und sich etwa 100 km südwestlich von Timmins, Ontario, Kanada, in der Timmins Mining Division, Dale Township, befindet. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.element79.gold oder www.element79gold.com.

