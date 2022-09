IRW-News: Elektros, Inc.: Elektros wird mit AI Venturetech bei der Integration von intelligenten Technologielösungen in Elektrofahrzeuge kooperieren

IRW-PRESS: Elektros, Inc.: Elektros wird mit AI Venturetech bei der Integration von intelligenten Technologielösungen in Elektrofahrzeuge kooperieren

SUNNY ISLES BEACH, FLORIDA / ACCESSWIRE / 2. September 2022 / Elektros (OTC PINK:ELEK), ein aufstrebender Marktführer der Elektromobilitätsbranche, kündigt eine Kooperation mit der Firma AI Venturetech, Inc. an, um die Möglichkeit der Integration von Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) in den Betrieb von Elektrofahrzeugen (EV) zu sondieren.

Das Unternehmen gibt mit großer Freude bekannt, dass es gemeinsam mit der in New York ansässigen Firma AI Venturetech entsprechende Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bei der Integration von Ressourcen der Datenwissenschaft und Analyse prüfen wird. Ziele dieser Zusammenarbeit sind die Optimierung der Kundenerfahrung, eine schnellere Modernisierung der Produktentwicklung, der Produktion und des Lieferkettenmanagements sowie die möglichst rasche Implementierung von datengesteuerten Geschäftsmodellen für den Elektrofahrzeugmarkt.

AI Venturetech wird zudem eine beratende Funktion übernehmen und bei der Betriebsplanung, beim Projektmanagement, bei der Teambildung, der organisatorischen Führung und der betrieblichen Compliance behilflich sein.

Sprachassistenten im Auto: Mit Hilfe der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) können Sprachassistenten menschenähnliche Informationen z.B. über Nachrichten, das Wetter, Details zu Sehenswürdigkeiten, Navigationsangaben sowie verfügbare Parkplätze und Ladestationen bereitstellen, um die Sicherheit, den Komfort und das Gesamterlebnis im Auto für den Nutzer zu verbessern.

Sprachassistenten können auch mit den Smart-Home-Geräten der Nutzer synchronisiert werden, sodass diese bereits vor ihrer Ankunft zuhause vom Fahrzeug aus das Licht, die Klimaanlage und die Heizung ein- oder ausschalten können.

Batterieanalytik: Intelligente Batterieanalysen verbessern die Leistung von Lithiumionenbatterien, indem sie deren Leistung, den Ladezustand, Belastungen durch rasche Beschleunigung und Abbremsung, die Temperatur und Anzahl der Ladezyklen überwachen.

Durch die Kombination modernster Elektronik mit IoT, Datenwissenschaft und digitalen Zwillingen können wir intelligente Prognosen nutzen, um die Lebensdauer von Batterien und den Zeitplan für die Aufladung vorauszusagen sowie abnutzungsbedingte Ausfälle und deren Ursachen zu erkennen.

Autonomes Fahren: Integration der fahrerlosen Technologie mit Elektronutzfahrzeugen für autonome Transporte auf festgelegten Strecken, z. B. an Hochschulen und Universitäten, in Lagerhäusern oder bei nächtlichen Sicherheitspatrouillen. Dabei werden Sensoren, Kameras, Radargeräte und künstliche Intelligenz (KI) ohne Bedienung durch den Menschen miteinander kombiniert.

Thomas Bustamante, Gründer und CEO von AI Venturetech, Inc., meint dazu: Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit Elektros an der Integration von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz in den wachstumsstarken Elektrofahrzeugmarkt zu arbeiten. Dank seiner umfangreichen Kontakte in der Immobilienbranche ist das Unternehmen in der Lage, ein landesweites Franchisesystem für Elektrofahrzeug-Ladestationen sowohl für Luxus- als auch für Mittelklassekunden aufzubauen.

Über AI Venturetech

AI Venturetech ist ein KI-Forschungslabor, das sich darauf spezialisiert hat, unter Einsatz von Spitzentechnologien datenbezogene Produkte und Lösungen bereitzustellen, mit denen Firmenkunden und Partner in der Lage sind, ihre unternehmerische Effizienz und ihren Wert zu steigern sowie den digitalen Wandel zu vollziehen. Von unserem Firmensitz in New York City aus ist unser Team in der Lage, sowohl Firmen als auch Institutionen, die mit Hilfe von Daten und maschinellem Lernen ihren Geschäftswert steigern wollen, maßgeschneiderte Software- und Techniklösungen auf Basis künstlicher Intelligenz anzubieten. https://aiventuretech.com/

Twitter: https://twitter.com/aiventuretech

Über Elektros, Inc.

Elektros (OTC:ELEK) ist ein amerikanisches Unternehmen für Elektromobilität, das innovative Transportlösungen für Verbraucher und Unternehmen entwickelt. Die Automobilbranche steht in den nächsten zehn Jahren vor einem existenziellen Umbruch, um CO2-Neutralität zu erreichen. Elektros adressiert diesen Paradigmenwechsel mit Mobilitätstechnologien, die Nachhaltigkeit für ein transformatives Nutzererlebnis unterstützen. Elektros hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern bereits ab 2023 ein überzeugendes und völlig neues Elektrofahrzeug-Erlebnis namens Elektros Sonic zu bieten. https://elek.world/

Twitter: https://twitter.com/elektrosenergy

Facebook: https://www.facebook.com/Elektrosmotors/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/elektros-inc/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Informationen über zukünftige Ereignisse und zukünftige finanzielle und betriebliche Leistungen enthalten. Die Wörter können, würden, werden, erwarten, schätzen, können, glauben, potenziell und ähnliche Ausdrücke sowie Abwandlungen davon sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und sind nicht notwendigerweise genaue Angaben über den Zeitpunkt oder die Zeit, zu dem/der diese Leistungen oder Ergebnisse erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Informationen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, verfügbar sind, und/oder auf der gutgläubigen Einschätzung des Managements zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Wichtige Faktoren, die zu diesen Abweichungen führen können, beinhalten unter anderem: Nachfrageschwankungen nach den Produkten von Elektros, Inc.; die Einführung neuer Produkte; die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden- und strategische Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und -preisen; das Wachstum in den Zielmärkten; die Angemessenheit der Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens zur Unterstützung seines Wachstums und andere Informationen, die von Zeit zu Zeit in den bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Elektros, Inc. aufgeführt werden. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind Aussagen über zukünftige Verkäufe, Kosten und Marktakzeptanz von Produkten sowie über behördliche Maßnahmen auf Landes- oder Bundesebene. Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren und Ungewissheiten, die Elektros Inc. betreffen, finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission, die unter www.sec.gov abrufbar sind. Elektros, Inc. verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

