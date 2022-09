IRW-News: Elektros, Inc.: ELEKTROS SONIC erhält Testergebnisse und kommt der Zertifizierung durch das US-Verkehrsministerium einen Schritt näher

IRW-PRESS: Elektros, Inc.: ELEKTROS SONIC erhält Testergebnisse und kommt der Zertifizierung durch das US-Verkehrsministerium einen Schritt näher

SUNNY ISLES BEACH, FLORIDA / ACCESSWIRE / 20. September 2022 / Elektros (OTC PINK:ELEK), ein aufstrebender Marktführer der Elektromobilitätsbranche, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen laut dem Testbericht FMVSS 500 Report for Low-Speed Vehicles mit seinem Elektros Sonic-Fahrzeug beachtliche Ergebnisse erzielen konnte. Die Tests an dem Fahrzeug mit niedriger Geschwindigkeit wurden vor kurzem von einer namhaften Firma durchgeführt, die in diesem Jahr unter Vertrag genommen wurde.

Wie die Ergebnisse des FMVSS 500 Report belegen, hat das Elektros Sonic-Fahrzeug die Prüfung der Höchstgeschwindigkeit und der zulässigen Gesamtmasse des Fahrzeugs erfolgreich bestanden. Das Fahrzeug erfüllte im Hinblick auf die Zertifizierung durch das Verkehrsministerium außerdem eine Reihe von Anforderungen an die Sicherheitsausrüstung, wie etwa Fahrer- und Beifahrerspiegel, Feststellbremse und Fahrzeug-Identifizierungsnummer. Die Fahrzeuge von Elektros Sonic müssen allerdings noch weiteren Tests unterzogen werden, um auch andere Anforderungen an die Sicherheitsausrüstung wie Scheinwerfer, Rückleuchten und Sicherheitsgurtvorrichtungen zu prüfen.

Der vom US-Verkehrsministerium geforderte Standard FMVSS 500 schreibt eine grundlegende Sicherheitsausrüstung mit Beleuchtung, Reflektoren, Spiegeln, Windschutzscheiben, Scheibenwischern, Feststellbremsen und Sicherheitsgurten für Kraftfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit zwischen 20 und 25 mph (Meilen pro Stunde) vor. Mit diesem Test soll sichergestellt werden, dass Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit im öffentlichen Verkehrsnetz sicher betrieben werden können und mit einer für die Fahrzeugsicherheit angemessenen Mindestausrüstung für Kraftfahrzeuge ausgestattet sind. Unter einem Fahrzeug mit niedriger Geschwindigkeit (LSV) versteht man ein vierrädriges Kraftfahrzeug, dessen Geschwindigkeit auf einer befestigten, ebenen Fläche mehr als 20 mph, jedoch nicht mehr als 25 mph beträgt, und das über ein zulässiges Gesamtgewicht von weniger als 3.000 Pfund verfügt, wie von der NTEA vorgeschrieben.

Das Unternehmen konzentriert sich nun mit Nachdruck auf die verbleibenden Anforderungen und ist hocherfreut, der Zertifizierung seiner Elektros Sonic-Fahrzeuge durch das Verkehrsministerium einen Schritt näher gekommen zu sein.

Über Elektros, Inc.

Elektros (OTC PINK:ELEK) ist ein amerikanisches Unternehmen für Elektromobilität, das innovative Transportlösungen für Verbraucher und Unternehmen entwickelt. Die Automobilbranche steht in den nächsten zehn Jahren vor einem existenziellen Umbruch, um CO2-Neutralität zu erreichen. Elektros adressiert diesen Paradigmenwechsel mit Mobilitätstechnologien, die Nachhaltigkeit für ein transformatives Nutzererlebnis unterstützen. Elektros hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern bereits ab 2023 ein überzeugendes und völlig neues Elektrofahrzeug-Erlebnis namens Elektros Sonic zu bieten. https://elek.world/

