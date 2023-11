IRW-News: Edison Lithium Corp.: Edison Lithium stellt Unternehmensupdate bereit

IRW-PRESS: Edison Lithium Corp.: Edison Lithium stellt Unternehmensupdate bereit

Vancouver (British Columbia), 2. November 2023 / IRW-Press / - Edison Lithium Corp. (TSXV: EDDY; OTCQB: EDDYF; FWB: VV0) (Edison oder das Unternehmen), hat, wie am 25. August 2023 bekannt gegeben, eine 100-%-Beteiligung an vier erstklassigen Natriumsole-Konzessionsgebieten in Saskatchewan erworben. Der Erwerb der Alkaliveräußerungen in Ceylon Lake, Freefight Lake sowie den nördlichen und südlichen Gebieten von Cabri Lake in der Provinz Saskatchewan ermöglicht es Edison, vom aufkommenden Wachstum der Natrium-Ionen- (NA-ION)-Batterie als bedeutsame Alternative zur Lithium-Ionen-Batterie zu profitieren, zumal es das Unternehmen in die Lage versetzt, die steigende Nachfrage nach Rohstoffen in der Lieferkette der NA-ION-Batterieindustrie zu decken.

Ein technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) für die Alkaliveräußerungen wurde in Auftrag gegeben und wird voraussichtlich im Dezember 2023 verfügbar sein.

Nathan Rotstein, Chief Executive Officer und Direktor von Edison, sagte: BYD, der weltweit größte Hersteller von Elektrofahrzeugen, hat drei Modelle von NA-ION-Batteriefahrzeugen im Angebot. Darüber hinaus produziert CATL, der größte Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien in China, nun eine NA-ION-Batterie. Der Trend geht eindeutig in Richtung NA-ION-Batterie - nicht nur bei Elektrofahrzeugen, sondern auch im Bereich Energie/Grid-Storage.

Weitere Informationen über NA-ION-Batterien finden Sie hier: www.sodiumbatteryhub.com

Update hinsichtlich Konzessionsgebiete in Argentinien

Mehrere interessierte Parteien sind an das Unternehmen herangetreten, um die Erschließung oder den Verkauf bestimmter Lithiumsole-Schürfrechte in der argentinischen Provinz Catamarca, die sich im Besitz des Unternehmens befinden, oder mögliche Joint-Venture-Möglichkeiten in diesem Zusammenhang zu erörtern. Die Schürfrechte befinden sich vorwiegend in den beiden geologischen Becken im berühmtem Lithiumdreieck in Südamerika, die als Salar Antofalla und Salar Pipanaco bekannt sind. Edison prüft die Möglichkeiten, um zu ermitteln, ob und welche davon mit den Erschließungsplänen des Unternehmens übereinstimmen.

Update hinsichtlich des Spin-outs

Mittels eines Updates hinsichtlich des geplanten Spin-outs der Kobaltaktiva des Unternehmens im Nordosten von Ontario, die als Kobaltkonzessionsgebiet Kittson bezeichnet werden (das Spin-out), das im Rahmen einer statutenmäßigen geplanten Vereinbarung gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) durchgeführt werden soll (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 28. März 2023 und 13. Juli 2023), werden die Vorbereitungen reibungslos vorangetrieben, wobei das Unternehmen bestrebt ist, das Spin-out in der ersten Jahreshälfte 2024 abzuschließen, was jedoch dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen unterliegt.

Das geplante Spin-out wird den Bedingungen eines Abkommens, der Genehmigung der Aktionäre bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre von Edison, der Genehmigung des Obersten Gerichtshofs von British Columbia sowie der Genehmigung der TSX Venture Exchange unterliegen. Die Einzelheiten des Spin-outs sind noch nicht endgültig und die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass keine Gewährleistung abgegeben werden kann, dass das Spin-out zu den zuvor beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Weitere Details des Spin-outs werden in einer anschließenden Pressemitteilung bekannt gegeben.

Ein aktualisierter technischer Bericht gemäß NI 43-101 vom 27. Oktober 2023 über das Kobaltkonzessionsgebiet Kittson ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website von Edison unter www.edisonlithium.com verfügbar.

Über Edison Lithium Corp.

Edison Lithium Corp. ist ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf die Beschaffung, Exploration und Erschließung von Kobalt, Lithium und anderen Energiemetallkonzessionen konzentriert. Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens basiert auf den Erwerb günstiger, kosteneffizienter und hoch angesehener Mineralkonzessionsgebiete in Gebieten mit erwiesenem geologischem Potenzial. Edison baut ein Portfolio an qualitativ hochwertigen Assets auf, die in der Lage sind, kritische Materialien für die Batterie-Industrie zu liefern, und beabsichtigt, das wiedererwachte Interesse am Bereich der Batteriemetalle zu nutzen und seine Aktionäre davon profitieren zu lassen.

Für das Board of Directors:

Nathan Rotstein

Nathan Rotstein

Chief Executive Officer und Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Tel: 416-526-3217

E-Mail: info@edisonlithium.com

Website: www.edisonlithium.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und Aussagen über Edisons Überzeugungen und Erwartungen einschließen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten, und eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie können, werden, wird sein, erwarten, antizipieren, anvisieren, anstreben, schätzen, beabsichtigen, planen, glauben, potenziell, fortsetzen, schlägt vor, erwägt, ist/sind wahrscheinlich oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: den Erhalt des NI 43-101-konformen technischen Berichts zu den Alkalilagerstätten des Unternehmens in Saskatchewan, einschließlich seines Abschlusses und Zeitpunkts, die Entwicklung der NA-ION-Technologie und -Industrie, die Erschließung der Claims des Unternehmens in Argentinien und den Abschluss und den Zeitpunkt der geplanten Ausgliederung, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen durch die Aktionäre, das Gericht, die Börse und die Aufsichtsbehörden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen des Managements zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Verzögerungen oder die Unfähigkeit, alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf diese Angelegenheiten enthalten sind. Alle Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Herausgabezeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72474

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72474&tr=1

